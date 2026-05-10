Налоги вчерашних дней

Апелляционный суд в Ростове пересмотрит решение кубанского арбитража, отказавшего прокурору Санкт-Петербурга во взыскании порядка 200 млн руб. с компании из Крымска (Краснодарский край) и ее директора. Топ-менеджеру ранее удалось за давностью уйти от преследования по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Прокурор попытался взыскать нанесенный бюджету ущерб в гражданском процессе, но и здесь опоздал — суд отказал ему в иске по срокам. Юристы говорят, что это дело является характерным примером того, как институт сроков давности может стать эффективным инструментом для вполне легального ухода от ответственности любых видов.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС, дислоцируется в Ростове-на-Дону) готовится к рассмотрению апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края (АС Кубани), вынесенное по иску прокуратуры. Глава надзорного ведомства Санкт-Петербурга пытается взыскать 196 млн руб с клининговой компании «ТрансСистемаСтрой» из города Крымска Краснодарского края и ее руководителя Александра Брауэра. Это сумма вреда, нанесенного бюджету в результате налоговых нарушений, в которых ранее обвинялся топ-менеджер. После неудачной попытки правоохранителей привлечь господина Брауэра к уголовной ответственности, прокурор попытался привлечь фирму и ее руководителя к гражданской ответственности и взыскать с них сумму вреда. Однако ответчикам удалось уклониться от претензий прокурора (в частности, директору) и во второй раз. И снова —воспользовался истечением сроков давности.

В 2021 году «Ъ-Санкт-Петербург» рассказывал об уголовном процессе над господином Брауэром, которого петербургская прокуратура обвинила в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере ( п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

По версии обвинения, топ-менеджер указывал в налоговых декларациях на добавленную стоимость за 2013–2017 годы заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. В результате его действий в бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму свыше 190 млн рублей, заявляла пресс-служба городской прокуратуры. Какие именно сведения были ложными, не уточнялось.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТрансСистемаСтрой» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2006 году, с 2020 года перерегистрировано в кубанском Крымске. С момента основания ей руководит учредитель с 30-процентной долей Александр Брауэр. Основными видами деятельности фирмы является уборка и чистка жилых и нежилых помещений, а также транспортных средств. Чистые активы фирмы в 2025 году составляли 210 млн рублей. Сообщалось, что в 2013–2014 годах компания активно сотрудничала с РЖД, оказывая корпорации услуги по уборке различных помещений и территорий. В 2018 году РЖД стала основным заказчиком «Транссистемастроя», принеся ему более 47% выручки за год. Компания получила контракт на уборку поездов, в том числе «Ласточек» и «Сапсанов». Помимо этого, фирма сотрудничала с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

Из материалов нынешнего арбитражного дела следует, что в 2017 году петербургская налоговая инспекция выявила в местной компании «ТрансСистемаСтрой» (тогда она еще имело местом регистрации северную столицу) налоговые нарушения. В том числе, она пришла к выводу о том, что некоторые ее контрагенты имеют признаки недобросовестности, а сама компания не доплачивает НДС.

Налоговая своим решением доначислила компании налоги, пени и штрафы, но фирма обжаловала это решение. МИФНС почти выиграла дело. Но апелляционный суд отменил решение налоговиков, так как выяснилось: еще до того, как они предъявили свои претензии «ТрансСистемаСтрою», по их же материалам ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу завело в отношении директора фирмы Александра Брауэра уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Экспертиза, проведенная в рамках расследования, показала, что сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету за 2013-2017 годы составила 196,1 млн руб. (92,9 млн руб. — по НДС, и 103,2 млн — по налогу на прибыль).

В 2021 году дело зашло в Октябрьский суд Петербурга. В рамках уголовного процесса прокуратура заявила и гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Но, как выяснилось, не сразу, а только в 2023 году (то есть, пять с лишним лет спустя после признания РФ потерпевшим, иными словами — за сроками давности). В апреле этого года уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования господина Брауэра, а гражданский иск прокурора был оставлен без рассмотрения.

Тогда прокурор подал иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, к компании «ТрансСистемаСтрой» в АС Кубани (по новому месту регистрации фирмы). В заседании представитель ведомства сослался на экспертное заключение, которым установлен размер ущерба бюджету. Фирма возражала против иска. Как заявили ее юристы, применять к ней доказательства из уголовного процесса нельзя, так как она в нем не участвовала. Кроме того, если прокуратура собирается взыскивать вред, причиненный преступлением, тогда надо привлекать в качестве соответчика и бывшего обвиняемого, дело в отношении которого закрыто по срокам. Господин Брауэр в процессе также напомнил про процессуальные сроки. Как теперь оказалось, исковые требования к нему предъявлены семь лет спустя после того, как госорганы узнали о недоимке.

При таких обстоятельствах кубанский суд отказал петербургскому прокурору в иске. Как сказано в судебном акте, налоговый орган и прокурор вправе были предъявить иск в уголовном деле Брауэра А.А. с момента возбуждения дела. Также, налоговая вне рамок уголовного дела с последующим приостановлением гражданского производства до разрешения уголовного дела вправе была обратиться с таким иском либо с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела.

Надзорное ведомство, добивающееся сейчас пересмотра дела в апелляционной инстанции, представит свои доводы в судебном заседании, которое намечено в 15АСС в Ростове-на-Дону на 21 мая.

Краснодарский юрист Николай Вишняков, ознакомившийся с имеющимися в общем доступе материалами дела, высказал мнение, что ответчики очень грамотно применили во всех этих делах нормы закона о сроках давности.

«Очень кстати оказалась смена региона регистрации юрлица. Думаю, она также могла оказать некоторое влияние на истечение сроков давности, хотя фирма, возможно, и не преследовала эти цели. В целом, действия ответчиков выглядят достаточно "изящными". Прокуратуре нужно будет постараться, чтобы добиться пересмотра»,— считает юрист.

Андрей Обнорский