Налоги вчерашних дней
Фирма из Крымска ускользнула от претензий питерского прокурора на 196 млн рублей за давностью
Апелляционный суд в Ростове пересмотрит решение кубанского арбитража, отказавшего прокурору Санкт-Петербурга во взыскании порядка 200 млн руб. с компании из Крымска (Краснодарский край) и ее директора. Топ-менеджеру ранее удалось за давностью уйти от преследования по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Прокурор попытался взыскать нанесенный бюджету ущерб в гражданском процессе, но и здесь опоздал — суд отказал ему в иске по срокам. Юристы говорят, что это дело является характерным примером того, как институт сроков давности может стать эффективным инструментом для вполне легального ухода от ответственности любых видов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС, дислоцируется в Ростове-на-Дону) готовится к рассмотрению апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края (АС Кубани), вынесенное по иску прокуратуры. Глава надзорного ведомства Санкт-Петербурга пытается взыскать 196 млн руб с клининговой компании «ТрансСистемаСтрой» из города Крымска Краснодарского края и ее руководителя Александра Брауэра. Это сумма вреда, нанесенного бюджету в результате налоговых нарушений, в которых ранее обвинялся топ-менеджер. После неудачной попытки правоохранителей привлечь господина Брауэра к уголовной ответственности, прокурор попытался привлечь фирму и ее руководителя к гражданской ответственности и взыскать с них сумму вреда. Однако ответчикам удалось уклониться от претензий прокурора (в частности, директору) и во второй раз. И снова —воспользовался истечением сроков давности.
В 2021 году «Ъ-Санкт-Петербург» рассказывал об уголовном процессе над господином Брауэром, которого петербургская прокуратура обвинила в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере ( п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Ему грозило до пяти лет лишения свободы.
По версии обвинения, топ-менеджер указывал в налоговых декларациях на добавленную стоимость за 2013–2017 годы заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. В результате его действий в бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму свыше 190 млн рублей, заявляла пресс-служба городской прокуратуры. Какие именно сведения были ложными, не уточнялось.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТрансСистемаСтрой» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2006 году, с 2020 года перерегистрировано в кубанском Крымске. С момента основания ей руководит учредитель с 30-процентной долей Александр Брауэр. Основными видами деятельности фирмы является уборка и чистка жилых и нежилых помещений, а также транспортных средств. Чистые активы фирмы в 2025 году составляли 210 млн рублей. Сообщалось, что в 2013–2014 годах компания активно сотрудничала с РЖД, оказывая корпорации услуги по уборке различных помещений и территорий. В 2018 году РЖД стала основным заказчиком «Транссистемастроя», принеся ему более 47% выручки за год. Компания получила контракт на уборку поездов, в том числе «Ласточек» и «Сапсанов». Помимо этого, фирма сотрудничала с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Из материалов нынешнего арбитражного дела следует, что в 2017 году петербургская налоговая инспекция выявила в местной компании «ТрансСистемаСтрой» (тогда она еще имело местом регистрации северную столицу) налоговые нарушения. В том числе, она пришла к выводу о том, что некоторые ее контрагенты имеют признаки недобросовестности, а сама компания не доплачивает НДС.
Налоговая своим решением доначислила компании налоги, пени и штрафы, но фирма обжаловала это решение. МИФНС почти выиграла дело. Но апелляционный суд отменил решение налоговиков, так как выяснилось: еще до того, как они предъявили свои претензии «ТрансСистемаСтрою», по их же материалам ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу завело в отношении директора фирмы Александра Брауэра уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Экспертиза, проведенная в рамках расследования, показала, что сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету за 2013-2017 годы составила 196,1 млн руб. (92,9 млн руб. — по НДС, и 103,2 млн — по налогу на прибыль).
В 2021 году дело зашло в Октябрьский суд Петербурга. В рамках уголовного процесса прокуратура заявила и гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Но, как выяснилось, не сразу, а только в 2023 году (то есть, пять с лишним лет спустя после признания РФ потерпевшим, иными словами — за сроками давности). В апреле этого года уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования господина Брауэра, а гражданский иск прокурора был оставлен без рассмотрения.
Тогда прокурор подал иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, к компании «ТрансСистемаСтрой» в АС Кубани (по новому месту регистрации фирмы). В заседании представитель ведомства сослался на экспертное заключение, которым установлен размер ущерба бюджету. Фирма возражала против иска. Как заявили ее юристы, применять к ней доказательства из уголовного процесса нельзя, так как она в нем не участвовала. Кроме того, если прокуратура собирается взыскивать вред, причиненный преступлением, тогда надо привлекать в качестве соответчика и бывшего обвиняемого, дело в отношении которого закрыто по срокам. Господин Брауэр в процессе также напомнил про процессуальные сроки. Как теперь оказалось, исковые требования к нему предъявлены семь лет спустя после того, как госорганы узнали о недоимке.
При таких обстоятельствах кубанский суд отказал петербургскому прокурору в иске. Как сказано в судебном акте, налоговый орган и прокурор вправе были предъявить иск в уголовном деле Брауэра А.А. с момента возбуждения дела. Также, налоговая вне рамок уголовного дела с последующим приостановлением гражданского производства до разрешения уголовного дела вправе была обратиться с таким иском либо с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела.
Надзорное ведомство, добивающееся сейчас пересмотра дела в апелляционной инстанции, представит свои доводы в судебном заседании, которое намечено в 15АСС в Ростове-на-Дону на 21 мая.
Краснодарский юрист Николай Вишняков, ознакомившийся с имеющимися в общем доступе материалами дела, высказал мнение, что ответчики очень грамотно применили во всех этих делах нормы закона о сроках давности.
«Очень кстати оказалась смена региона регистрации юрлица. Думаю, она также могла оказать некоторое влияние на истечение сроков давности, хотя фирма, возможно, и не преследовала эти цели. В целом, действия ответчиков выглядят достаточно "изящными". Прокуратуре нужно будет постараться, чтобы добиться пересмотра»,— считает юрист.