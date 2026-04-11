Отбили охоту

Верховный суд (ВС) РФ направил на новое рассмотрение дело об аренде 142,5 га сельхозземли в Приморско-Ахтарском районе. Участок, который является госсобственностью и входит в границы охотничьего угодья, без торгов намеревалось арендовать ООО «Охотничье хозяйство "Кубань"» (дочерняя компания АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»), но департамент имущественных отношений Краснодарского края отказал. Охотхозяйство оспорило это решение в суде, утверждая, что оно незаконно. Суды трех инстанций пришли к выводу, что любой участок в границах охотничьего угодья можно сдать в аренду без торгов. Однако ВС решил иначе. Юристы считают, что при новом рассмотрении истцу необходимо тщательно обосновать цели использования участка.

Верховный суд (ВС) РФ по итогам рассмотрения кассационной жалобы департамента имущественных отношений Краснодарского края отменил решения трех нижестоящих судов, обязавших власти предоставить ООО «Охотничье хозяйство "Кубань"» в аренду без торгов 142,5 га сельхозземель в Приморско-Ахтарском районе. Дело направлено на новое рассмотрение.

По данным системы Rusprofile, ООО «Охотничье хозяйство "Кубань"» зарегистрировано в 2006 году в станице Выселки. Руководит обществом Геннадий Булан. Основной вид деятельности — охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Выручка компании в 2025 году составила 63 млн руб., чистый убыток — 103 млн руб. ООО «Охотничье хозяйство "Кубань"» входит в структуру АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» (занимается смешанным сельским хозяйством), которое принадлежит экс-губернатору Кубани и бывшему министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву.

Согласно материалам дела, в 2015 году общество заключило с министерством природных ресурсов Краснодарского края охотхозяйственное соглашение сроком на 49 лет. В границах охотничьего угодья расположен сельскохозяйственный участок, который находится в государственной собственности. Общество обратилось в департамент имущественных отношений Краснодарского края с запросом на аренду этого участка без проведения торгов. Однако власти отказали, ссылаясь на то, что в соглашении не был указан перечень участков, пригодных для охотничьей деятельности, как того требует закон. Также департамент указал на несоответствие вида разрешенного использования земли заявленной цели.

Компания обжаловала это решение в суде. Три судебные инстанции — Арбитражный суд Краснодарского края, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа — удовлетворили требования охотничьего хозяйства «Кубань». Суды постановили, что для получения права на аренду земельного участка достаточно, чтобы он входил в границы охотничьего угодья, как указано в приказе Минприроды №93. При этом отсутствие в соглашении конкретного перечня участков не является препятствием для аренды, подчеркнули судьи. Они также упомянули, что соглашение было заключено в 2015 году, когда спорный земельный участок еще не был оформлен как самостоятельный объект — его внесли в кадастр только в 2022 году. Верховный суд счел такой подход ошибочным.

«Заявитель, обращаясь в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении в аренду публичного земельного участка сельскохозяйственного назначения для создания объекта охотничьей инфраструктуры, предусмотренного условиями заключенного по результатам аукциона охотхозяйственного соглашения, должен согласовать с уполномоченным органом возможность размещения таких объектов на землях сельскохозяйственного назначения и обосновать площадь испрашиваемого участка. Иное толкование закона означало бы возникновение права у лиц, заключивших охотхозяйственное соглашение, на приобретение без торгов в аренду значительных территорий земель сельскохозяйственного назначения и их фактический вывод из сельскохозяйственного оборота, что является недопустимым и входит в противоречие с основными целями аграрной политики»,— говорится в определении ВС.

Судебная коллегия отметила, что суды предыдущих инстанций не дали оценки доводам департамента об отсутствии в охотхозяйственном соглашении перечня участков, пригодных для аренды, а также не исследовали вопрос о том, для каких именно целей и для размещения каких объектов обществу необходим участок площадью 142,5 га.

Адвокат, руководитель филиала МГКА «Бюро адвокатов "Де-юре"» в Краснодаре Константин Ткаченко обращает внимание, что судебная коллегия Верховного суда РФ отменила судебные постановления нижестоящих судов и указала на то, что необходимо разделять понятия охотничьих угодий и земель сельскохозяйственного назначения.

«Как следует из обстоятельств дела, охотничье хозяйство не обосновало возможность размещения инфраструктуры на землях, предназначенных для сельхозпроизводства, а также не указало, участок какой площади и для размещения каких объектов необходим обществу. При новом рассмотрении истцу необходимо обоснованно доказать, какая площадь участка и для достижения каких конкретных целей охотничьего хозяйства требуется заявителю. Без детального изучения обстоятельств дела сложно предположить, удастся ли обществу обосновать необходимость предоставления 142,5 га в аренду для размещения инфраструктуры охотничьего хозяйства»,— считает господин Ткаченко.

Наталья Решетняк