Портфель сделок факторинга на юге России по итогам первого полугодия превысил 22,3 млрд рублей

Предприниматели Юга России все чаще выбирают факторинг как надежный способ защитить свой бизнес от рисков и уверенно масштабировать дело.

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На встрече в Краснодаре отраслевые эксперты Сбера и СберФакторинга обсудили с владельцами компаний и финансовыми директорами, как эффективно управлять контрактами и привлекать финансирование в текущих условиях. Опыт коллег подтверждает ценность таких решений: в первом полугодии 2026 года каждая третья факторинговая сделка на Юге и Кавказе была заключена с Юго-Западным Сбербанком.

По данным директора управления торгового финансирования и факторинга Юго-Западного банка Сбербанка Наталии Жариковой, за первые шесть месяцев года портфель факторинга на юге России превысил 22,3 млрд рублей. «Это составляет около трети регионального рынка и отражает общефедеральную тенденцию. В топ-5 южных регионов с наибольшим объемом портфеля и количеством сделок вошли Краснодарский край (12,9 млрд рублей), Ростовская область (4,7 млрд рублей), Ставропольский край (2,2 млрд рублей), Дагестан (792 млн рублей) и Адыгея (627 млн рублей). При этом отмечаем уверенный спрос и на международный факторинг. В рамках этого направления мы помогаем проверять надежность импортеров, финансируем экспортные контракты в размере до 100% от суммы сделки и закрываем риски неплатежей на срок до 260 дней»,— отметила Наталия Жарикова.

Она добавила, что сегодня компаниям как никогда важно знать о благонадежности партнеров и грамотно защищать свои интересы с помощью специальных финансовых инструментов еще до заключения контрактов. Южному бизнесу и госорганизациям необходимо одновременно сохранять комфортный запас оборотных средств и наращивать объемы продаж с гарантией оплаты. Факторинг успешно решает эти задачи: он хеджирует риски неплатежей для всех участников цепочки производства и сбыта товаров или услуг практически под любые цели и форматы сделок. По сути, это эффективный инструмент конвертации потенциальной дебиторской задолженности в оборотное финансирование и реальные деньги на счете бизнеса».

«По нашим оценкам, среди всех регионов юга России наибольшим потенциалом обладает Краснодарский край, где совокупный портфель сделок рынка уже приблизился к 52 млрд рублей. Чаще всего инструментами факторинга бизнес Юга и Кавказа пользуется для защиты сделок в оптовой торговле, производстве пищевых продуктов, обрабатывающей промышленности, а также в сегменте алкоголя, оптического, электро- и электронного оборудования. Суммарно на эти отрасли приходится 92% от всего объема южного рынка»,— прокомментировал Андрей Соколов, главный управляющий директор СберФакторинг, Председатель Правления Ассоциации факторинговых компаний России.

В Сбере отмечают ряд общерегиональных тенденций по видам факторинга. Так, на начало 2026 года по количеству сделок превалируют агентский факторинг (46%), факторинг с лимитом на дебитора (42%), с лимитом на поставщика (10%) и международный (около 1%). По суммам же сделок лидируют лимит на дебитора (53%), агентский (32%), с лимитом на поставщика (14%) и международный (менее 1%)».

Рынок факторинга составляет около 5% ВВП России, и с 2022 года он продолжает уверенный рост — за пять лет рынок вырос почти в два раза, достигнув в 2025 году 2,9 трлн рублей. По итогам 2026 года эксперты ожидают увеличения до 3,2 трлн рублей.

Факторингом все чаще пользуются предприниматели из самых разных сфер. Только за последние два года число клиентов выросло на 40%, при этом каждый третий обратился к факторингу впервые.

Главными драйверами рынка на ближайший год аналитики Сбера и СберФакторинга считают технологическую интеграцию участников на единой платформе, развитие агентских и отраслевых решений, запуск новых продуктов, а также растущую роль искусственного интеллекта на всех этапах подготовки и заключения сделок.

В отраслевом разрезе наибольшая доля спроса приходится на оптовую торговлю (32%), производство (23%) и добычу полезных ископаемых (21%); оставшиеся 24% делят между собой все остальные отрасли.

Причем в последние годы динамичнее всего в РФ растет спрос в секторах торговли топливом, продуктами питания и фармацевтикой, а также в металлургии, транспортировке и логистике. В топ-5 по приросту новых пользователей факторинга вошли поставки на маркетплейсы, производство пищевых продуктов, строительство, торговля автотранспортом, а также логистический сектор.