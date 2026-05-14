Урожай платежом не красен

ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» обратилось с иском к АО «Маяк». Компания просила признать недействительным соглашение об отступном и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания 138,1 млн руб. Спор прошел все судебные инстанции и затем вернулся на новое рассмотрение, в результате которого Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск в полном объеме. АО «Маяк» с этим решением не согласилось и подало жалобу в Кассационный суд Северо-Кавказского округа.

Как следует из материалов дела, 29 декабря 2018 года между ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» в лице директора Геннадия Родионова и АО «Маяк» в лице конкурсного управляющего Хусейна Хасанова было заключено соглашение. В документе указывалось, что 16 земельных участков незаконно изъяли у АО «Маяк» в интересах агрокомплекса «Кущевский».

Сумма ущерба оценивалась в 214,2 млн руб. Стороны договорились о его частичном возмещении. Взамен исполнения денежных обязательств должник в лице «Кущевского» в феврале 2019 года передал кредитору урожай на общую сумму 122,8 млн руб.: озимую пшеницу 4-го класса в количестве 857 т, озимую пшеницу 5-го класса в количестве 7095,230 т и урожай нута в количестве 1188 т. При этом средняя стоимость подобной продукции по Краснодарскому краю на январь 2019 года оценивалась в 138,1 млн руб.

Суды признали незаконным требование АО «Маяк» о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в размере неполученного дохода за период пользования агрокомплексом земельными участками. Также суды уменьшили требования «Маяк» о взыскании задолженности за фактическое пользование землей в форме проведения зачета.

Указанные обстоятельства, по мнению истца, свидетельствовали об отсутствии у агрокомплекса обязательств, во исполнение которых был передан урожай. Следовательно, имущество истцом в пользу ответчика было передано безвозмездно.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» было учреждено в 2014 году. Учредителем являлся Федор Стрельцов. Он с 2019 года находится в международном розыске. Его обвиняют в организации схемы, в результате которой 16 земельных участков «Маяка» через цепочку формально законных сделок были переведены в пользование подконтрольных ему структур. «Маяк» фактически лишился своего единственного актива — права аренды сельхозугодий. По уголовному делу в отношении господина Стрельцова предприятие было признано потерпевшим на сумму более 214 млн руб.

Агрокомплекс счел сделку с АО «Маяк» притворной, прикрывающей безвозмездную передачу имущества. Основанием для этого послужил приговор Центрального районного суда Волгограда от 13 апреля 2023 года (дело было заведено в Волгограде по заявлению конкурсного управляющего Ивана Ященко). Суд установил, что директор агрокомплекса «Кущевский» Геннадий Родионов согласился участвовать в хищении части урожая сельхозкультур 2018 года.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс говорит, что приговор Центрального районного суда Волгограда, в котором директор агрокомплекса Геннадий Родионов признан виновным, является ключевым доказательством того, что сделка прикрывала не возмещение ущерба, а была направлена на хищение имущества агрокомплекса.

В том же Волгоградском суде в 2023 году был осужден Хусейн Хасанов — конкурсный управляющий того самого «Маяка», подписавший оспариваемое соглашение об отступном. Согласно приговору, он тогда был признан виновным в том, что фактически организовал безвозмездное изъятие урожая 2018 года у ООО «Агрокомплекс "Кущевский"».

Адвокат АБ «Акцепт» Анна Попова говорит, что позиция истца об отсутствии обязательств перед «Маяком» строится на следующей логике: соглашение об отступном, вероятно, было заключено со ссылкой на постановление о признании «Маяка» потерпевшим по уголовному делу о действиях Федора Стрельцова. Предполагалось, что агрокомплекс, получив выгоду от незаконного использования чужих земельных участков, должен частично возместить ущерб.

«Однако, по мнению истца, никакого вступившего в силу судебного акта, обязывающего агрокомплекс выплатить эту сумму, не существовало. Уголовное дело в отношении самого Стрельцова до сих пор не завершено. Арбитражные суды в деле о банкротстве агрокомплекса признали требования "Маяка" лишь отчасти. Это обстоятельство истец расценивает как подтверждение того, что никакого реального, юридически подтвержденного долга агрокомплекса перед "Маяком" не существовало, а переданный урожай выбыл из владения безвозмездно — то есть фактически в результате хищения, замаскированного под гражданско-правовую сделку»,— поясняет юрист.

При первом рассмотрении «Кущевскому» было отказано. Однако после прохождения всех инстанций иск вернулся на новое рассмотрение в АС, который на этот раз полностью удовлетворил требования.

Анна Попова поясняет, что при новом рассмотрении АС выяснил, что как подписавший соглашение Геннадий Родионов, так и обязанный его оспорить конкурсный управляющий были членами преступного сообщества (это прослеживается из материалов дела и подтверждено реальными приговорами). Возможность оспорить сделку появилась только у нового конкурсного управляющего Ивана Ященко, назначенного в апреле 2022 года.

«При таком раскладе срок исковой давности не пропущен. Суд установил, что никаких юридически подтвержденных обязательств агрокомплекса, во исполнение которых передавался урожай, не существовало, а сделка прикрывала безвозмездную передачу имущества между коммерческими организациями, что прямо запрещено гражданским законодательством. В этой связи соглашение было признано ничтожным, с "Маяка" взысканы стоимость переданного имущества и проценты (свыше 220 млн руб.)»,— комментирует юрист.

Владислав Гейтс считает шансы ответчика низкими при рассмотрении в суде кассационной инстанции. В основу решения при новом рассмотрении спора положены вступившие в силу приговоры судов по уголовным делам, преюдициально установившие преступный характер сделки — опровергнуть эти обстоятельства в арбитражном процессе крайне затруднительно.

Елена Турбина