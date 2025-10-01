Из-под «Инка Резиденс» выбивают землю

Первый заместитель прокурора Республики Крым требует признать недействительными сделки с земельным участком в центре Ялты, на котором расположен недостроенный комплекс апартаментов «Инка Резиденс». Основания иска на данном этапе неизвестны. По словам юристов, риски для компании при удовлетворении иска высоки: она может потерять вложенные инвестиции, так как не сможет достроить жилой комплекс.

Арбитражный суд Республики Крым рассматривает иск первого заместителя прокурора республики к департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ялты и ООО «Велес Агро Инвест» о признании недействительным договора аренды земельного участка площадью 2605 кв. м на улице Свердлова, 37. На участке расположен недостроенный комплекс апартаментов «Инка Резиденс».

Прокуратура оспаривает договор аренды от 4 декабря 2019 года, заключенный между департаментом имущественных и земельных отношений администрации Ялты и ООО «Анграм-Инвест», и договор переуступки прав по этому договору, оформленный 9 сентября 2024 года между «Анграм-Инвест» и ООО «Велес Агро Инвест».

Прокурор просит признать обе сделки ничтожными, погасить запись о праве аренды в Едином госреестре недвижимости, признать отсутствующим право собственности «Велес Агро Инвест» на объект незавершенного строительства и исключить его регистрацию в ЕГРН. Основания, по которым первый заместитель прокурора Республики Крым настаивает на недействительности сделок, в материалах дела пока не указаны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Велес Агро Инвест» зарегистрировано в Симферополе в 2014 году, генеральный директор — Елена Швыдкая, бенефициар — Татьяна Двоскина. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2024 году чистая прибыль компании составила 103,53 млн руб. Строительная компания «Анграм-Инвест», зарегистрированная в Ялте в 2003 году, в настоящий момент ликвидирована.

Одновременно с иском прокурор просил суд запретить любые регистрационные действия с участком — от перехода прав и внесения изменений до снятия объектов с учета. Однако суд посчитал доводы надзорного органа необоснованными, поскольку прокурор не представил «бесспорных доказательств» необходимости вмешательства.

До рассмотрения иска по существу ответчики сохраняют возможность распоряжаться участком и объектом.

Редакция «Ъ-Кубань» направила запрос в ООО «Велес Агро Инвест» с вопросами по делу, на момент публикации материала ответ не получен.

Адвокат практики сложных судебных споров МКА «Аронов и Партнеры» Мария Бабаева отметила, что обоснованность требований прокуратуры предстоит проверить суду. Если будет установлено, что департамент имущественных и земельных отношений Ялты не имел полномочий на отчуждение участка, сделки могут быть признаны ничтожными. В целом, по ее мнению, суды склонны удовлетворять требования государственных органов, однако отсутствие открытого доступа к материалам дела затрудняет оценку перспектив иска.

Управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко сообщил, что прокуратура, скорее всего, будет апеллировать к публичным основаниям недействительности сделок, включая несоблюдение императивных норм земельного законодательства и нарушение процедур согласования муниципальных органов. Он отметил, что в таких делах велика вероятность назначения экспертиз — землеустроительной для оценки законности предоставления участка и соблюдения градостроительных регламентов, а также строительно-технической для проверки степени готовности объекта и соответствия разрешительной документации. По мнению господина Солощенко, отказ в обеспечительных мерах свидетельствует о том, что у прокуратуры пока нет убедительных доказательств срочности и опасности манипуляций с активами, а суд исходил из принципа баланса интересов и равенства сторон. Итог спора, по его оценке, станет индикатором для всего рынка недвижимости Крыма, показывая уязвимость инвесторов к прокурорским проверкам.

Старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко отметил, что прокуратура, вероятно, считает нарушенным порядок предоставления участка в аренду для строительства и суд будет проверять процедуру предоставления и соблюдение условий застройки. По его мнению, риски для компании при удовлетворении иска высоки: она может потерять объект и вложенные инвестиции, лишится права аренды и не сможет достроить жилой комплекс, а земельный участок и объект могут перейти другому застройщику. Эксперт также отметил, что если при заключении договора аренды были нарушены существенные требования закона, иск может быть удовлетворен частично, при этом требования о лишении права собственности на объект незавершенного строительства потребуют отдельного внимания суда. Он добавил, что дело относится к деприватизационным искам прокуратуры, что может негативно сказаться на инвестиционном климате региона, а решающее значение имеет правильная формулировка исковых требований, поскольку часть претензий касается лишь косвенных последствий оспаривания договора аренды.

Богдан Кобец