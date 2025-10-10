Задолженность вышла из тени

Федеральная налоговая служба (ФНС) доказала в суде, что сельхозкомпания «Советская Кубань» (входит в холдинг семьи кубанского предпринимателя Олега Макаревича) использовала незаконные схемы минимизации налогов. Нарушения были выявлены в ходе налоговой проверки. Обжаловать начисленные 189 млн руб. компании не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отказал ООО «Сельхозкомпания “Советская Кубань”» (входит в группу компаний «Южная многоотраслевая корпорация» — «ЮМК») в отмене решения налоговой службы о доначислении порядка 189 млн руб. налогов, пеней и штрафов, не уплаченных в результате применения бизнес-схемы, направленной на получение налоговой выгоды.

В частности, в судебном постановлении речь идет о 5,7 млн руб. недоплат по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН), 28,6 млн руб. пеней по НДФЛ, 89,3 млн руб. страховых взносов, 65,5 млн руб. НДФЛ и еще о некоторых других штрафах. Нарушения были выявлены в ходе налоговой проверки.

Арбитражный суд Краснодарского края, а вслед за ним апелляционный и кассационный суды пришли к выводу, что компания получала выгоду благодаря выплатам «серых» зарплат и манипуляциям с кредиторской задолженностью перед взаимосвязанными организациями.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс, учредителями «СК "Советская Кубань"» являются Андрей Симонов (99,71%) и Олег Макаревич (0,29%). При этом суд установил, что общество входит в состав группы компаний ЮМК, бенефициарными собственниками которого (прямо либо косвенно) являются члены семьи Макаревич. ООО «СК "Советская Кубань"» создано в 1993 году и зарегистрирована в станице Старовеличковской Калининского района. Занимается производством зерновых культур. По итогам 2024 года размер основных средств компании составляет 192 млн руб., доходы составили 55,8 млн руб.

АССКО посчитал доказанным, что общество умышленно искажало сведения о доходах и расходах, используя сложные корпоративные структуры и взаимозависимые компании. В постановлении суда говорится, что сельхозкомпания «Советская Кубань», в нарушение закона, «умышленно создала формальный документооборот о переуступках требований между взаимозависимыми лицами, являющимися участниками группы компаний ЮМК».

Суды установили, что группа компаний ЮМК имеет четкую структуру, каждая входящая в нее организация выполняет свою роль. Фирмы вовлечены в единый процесс внутригрупповой реализации товаров. В качестве основного, а зачастую единственного банка для проведения внутригрупповых расчетов использовался ООО «Банк ЮМК», задействованный в схеме «кругового» движения денежных средств по расчетным счетам и наращивания денежных оборотов.

Организации, входящие в ЮМК, придерживаются единой тактики недобросовестного поведения: не представляют по требованиям налогового органа или представляют не в полном объеме документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, отмечается в документе.

«В результате совершения серии внутригрупповых взаимосвязанных сделок созданы искусственные условия по минимизации налоговых обязательств, повлекшие причинение бюджетной системе Российской Федерации ущерба в особо крупном размере»,— говорится в материалах дела.

Кроме того, суды пришли к выводу, что СК «Советская Кубань» неправомерно исключила из внереализационных доходов кредиторскую задолженность при ликвидации организаций-кредиторов, что привело к неправомерному занижению подлежащего уплате ЕСХН.

Также суды признали обоснованными выводы налоговиков о том, что размер реально выплаченных работникам компаний холдинга зарплат значительно превышает размер, указанный в трудовых договорах. С этих выплат не производилось исчисление страховых взносов, также не удерживался и не перечислялся в бюджет НДФЛ, зарплаты фактически выплачивались наличными, которые аккумулировались в кассе за счет торговой выручки, иногда — за счет неучтенной налички «серой» кассы холдинга, отмечается в материалах дела.

Также в материалах дела содержатся сведения о том, что часть доказательств налоговики получили от Следственного комитета РФ, сотрудники которого в 2021 году произвели выемку жесткого диска компьютера и взяли объяснения с работников холдинга.

Связаться с представителями сельхозкомпании «Советская Кубань» по имеющимся в открытом доступе телефонам не удалось: на звонки никто не ответил.

Андрей Обнорский