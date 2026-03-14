Курочка снесла иск

Арбитражный суд Краснодарского края возбудил дело о несостоятельности ООО «Новомышастовская птицефабрика» по иску ФНС. Налоговая задолженность предприятия, по данным СПАРК, составляет 10,7 млн руб. Финансовые сложности у предприятия начались в 2021 году после вспышки птичьего гриппа, которая привела к гибели значительной части поголовья. Руководство птицефабрики называет нынешнюю ситуацию «сложной» и надеется на поддержку государства. Юристы воздерживаются от прогнозов, подчеркивая лишь, что такие крупные компании не могут в один момент полностью остановить свою деятельность.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление Межрайонной ИФНС России №11 по Краснодарскому краю о признании банкротом ООО «Новомышастовская птицефабрика». Судебное заседание назначено на 19 мая 2026 года. В качестве кандидатуры для утверждения временным управляющим должника заявитель указал Юрия Козюлина, члена Ассоциации «Центральное агентство арбитражных управляющих».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новомышастовская птицефабрика» зарегистрировано в 2014 году в Красноармейском районе Краснодарского края. Основной вид деятельности предприятия — разведение сельскохозяйственной птицы. Бенефициар — Владислав Хмелевцов. Чистый убыток компании по итогам 2024 года составил 7,9 млн руб. Сумма налоговой задолженности на 10 ноября 2025 года составляет 10,7 млн руб.

На сайте Новомышастовской птицефабрики указано, что предприятие существует с 1977 года, оно было образовано на базе бывшей колхозной птицефермы «Советская Россия». Производительность яиц составляла 60 млн штук в год. Партнерами птицефабрики являлись торговые сети «Магнит», «Табрис», «Пятерочка», «Перекресток».

Летом 2025 года издание «Голос правды» сообщало, что собственник Новомышастовской птицефабрики планирует продать предприятие из-за долгов. По информации СМИ, на фабрике зафиксированы перебои с кормлением поголовья и есть проблемы с оплатой труда. Позже в краевой прокуратуре сообщили, что из-за невыплаты заработной платы работникам Новомышастовской птицефабрики возбуждено уголовное дело (ст. 145.1 УК РФ).

Коммерческий директор ООО «Новомышастовская птицефабрика» Илья Махонин рассказал «Ъ-Кубань», что сейчас предприятие временно приостановило основные отгрузки, но полностью производство не останавливалось. «Отгрузки в небольшом количестве мы производим. Все равно у нас тут есть яйцо, есть мясная продукция — работа идет за наличный расчет, уже без расчетного счета»,— пояснил он.

Причиной кризиса господин Махонин назвал последствия вспышки птичьего гриппа, произошедшей на птицефабрике в 2021 году. По данным СМИ, падеж птицы составил 51 тыс. голов из 400 тыс. На 1 сентября 2022 года на птицефабрике насчитывалось 200 тыс. голов птицы, производство яиц составило около 33 млн штук. Илья Махонин отметил, что это не первый иск о банкротстве в истории предприятия. В 2022 году ООО «Маслозавод Васюринский» подало заявление о признании несостоятельным ООО «Новомышастовская птицефабрика». Спор возник из-за долга в размере 55 тыс. руб. В результате краевой арбитражный суд обязал ответчика выплатить задолженность, а в остальной части иска отказал.

«Сейчас ситуация сложнее, да»,— констатировал Илья Махонин, добавив, что в текущих обстоятельствах без поддержки государства справиться будет сложно.

Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Владимир Кравченко отмечает, что само по себе банкротство является многостадийным и длительным процессом: «Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" построен таким образом, чтобы максимально сохранить общество-банкрота, не допустить гибель организации сразу и бесповоротно. Также необходимо учитывать, что ООО "Новомышастовская птицефабрика" является крупной организацией, с большим штатом сотрудников, со сложной системой хозяйственных связей, с наличием товарного запаса, сопровождающегося коммерческой деятельностью. В один момент такие крупные компании в своей работе остановлены быть не могут, так как бизнес-процесс инерционен, а имеющиеся мощности предприятия могут быть перераспределены или перенаправлены на отстающие процессы внутри компании. С учетом изложенного, надеемся, что ООО "Новомышастовская птицефабрика" сохранит свою деятельность, как и себя саму, а процедура банкротства не пройдет всех своих стадий, остановившись на той, которая является обратимой для общества».

Наталья Решетняк