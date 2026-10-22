Краснодарский край и Ростовская область вошли в топ-10 по росту расходов на путешествия

Мария Клементе-Белоуссова, руководитель направления по отраслевому развитию Юго-Западного Банка Сбербанка: «Если говорить про портрет путешественника, то на поездки этим летом больше всего тратили люди 35–44 лет с высоким уровнем расходов: на них пришлась четверть общих трат против 21% годом ранее. Это группа покупателей обеспечила 43,4% прироста расходов на авиабилеты, 27,7% — на ж/д билеты и 64,8% — на туризм. Среди других категорий покупателей большой вклад в общий прирост обеспечили 45–54-летние, следом идут покупатели 25–34 лет. Покупатели со средними расходами сократили траты на 14,3%, кроме молодёжи 15-24 лет (рост +22,6%). Среди покупателей с низкими расходами траты сократились на 63,8%».