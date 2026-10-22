Краснодарский край и Ростовская область вошли в топ-10 по росту расходов на путешествия
СберИндекс оценил, как изменились траты на путешествия по сравнению с летом 2025 года. Сильнее всего выросли расходы на железнодорожные билеты — на 21%. Траты на туризм (включая оплату турагентств и сервисов бронирования) увеличились на 17,7%, на авиабилеты — на 17,5%. Меньше всего прибавили отели — 3,1%.
Два южных региона вошли в топ-10 по вкладу в прирост расходов — Краснодарский край и Ростовская область.
Мария Клементе-Белоуссова, руководитель направления по отраслевому развитию Юго-Западного Банка Сбербанка: «Если говорить про портрет путешественника, то на поездки этим летом больше всего тратили люди 35–44 лет с высоким уровнем расходов: на них пришлась четверть общих трат против 21% годом ранее. Это группа покупателей обеспечила 43,4% прироста расходов на авиабилеты, 27,7% — на ж/д билеты и 64,8% — на туризм. Среди других категорий покупателей большой вклад в общий прирост обеспечили 45–54-летние, следом идут покупатели 25–34 лет. Покупатели со средними расходами сократили траты на 14,3%, кроме молодёжи 15-24 лет (рост +22,6%). Среди покупателей с низкими расходами траты сократились на 63,8%».
Так, расходы жителей Краснодарского края на авиабилеты выросли на 28,5% при росте числа покупателей на 16%. Траты на ж/д билеты тоже выросли — на 10,4%, но покупателей стало меньше на 8,2%, и покупать они стали реже — на 3,8%. Рост поддержал средний чек, который увеличился на 29% — до 5300 рублей.
Траты жителей Ростовской области на ж/д билеты выросли на 24,3%, покупателей стало больше на 4,5%, а число покупок на одного человека увеличилось на 2,2%.
Рост трат на путешествия отражает общую динамику потребительского спроса: россияне не отказываются от поездок, а перераспределяют бюджет в пользу более доступных и гибких форматов — железнодорожных билетов и самостоятельного бронирования.