Reuters: Пакистан смотрит с «оптимизмом» на урегулирование конфликта США и Ирана

Он ответил на вопросы о состоявшемся на этой неделе визите в Тегеран главы пакистанской армии Асима Мунира, который является главным посредником в урегулировании военного конфликта. Это был уже второй визит фельдмаршала в Тегеран в октябре. Комментируя эти визиты, генерал-лейтенант Чаудхри отказался раскрывать содержание состоявшихся переговоров, но согласился с тем, что сам их факт — позитивный сигнал. «Зачем фельдмаршалу ездить туда дважды за месяц, если бы не было никакого позитива? Так что да, конечно»,— сказал он.