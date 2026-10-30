Reuters: Пакистан смотрит с «оптимизмом» на урегулирование конфликта США и Ирана
Военное руководство Пакистана, ключевого посредника в урегулировании военного конфликта между Ираном и США, испытывает «осторожный оптимизм» по поводу деэскалации. Об этом в интервью агентству Reuters заявил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.
Он ответил на вопросы о состоявшемся на этой неделе визите в Тегеран главы пакистанской армии Асима Мунира, который является главным посредником в урегулировании военного конфликта. Это был уже второй визит фельдмаршала в Тегеран в октябре. Комментируя эти визиты, генерал-лейтенант Чаудхри отказался раскрывать содержание состоявшихся переговоров, но согласился с тем, что сам их факт — позитивный сигнал. «Зачем фельдмаршалу ездить туда дважды за месяц, если бы не было никакого позитива? Так что да, конечно»,— сказал он.
При этом господин Чаудхри отметил, что есть некие «мощные деструктивные силы», которые все еще пытаются сорвать мирный процесс, поскольку продолжение войны отвечает их личным или геополитическим интересам. Он отказался назвать конкретные страны или группировки, которые могут за этим стоять. Генерал-лейтенант также не стал раскрывать, согласовывались ли заранее с США эти визиты в Тегеран.