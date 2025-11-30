Сброс не дотянул до нормативов

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций об отказе Южному межрегиональному управлению Росприроднадзора в иске к «Лукойл-Кубаньэнерго» о взыскании 101 тыс. руб. задолженности по экологическим платежам за 2022 год. Основанием для иска явилось некорректное, по мнению ведомства, внесение сведений о количестве выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу и в реку Кубань. Однако юрист говорит, что ведомство использовало нормативный показатель вместо фактического, а это привело к искажению результатов расчета и необоснованному доначислению платы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Окружной Северо-Кавказский суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края и 15 апелляционного суда об отказе Южному межрегиональному управлению Росприроднадзора в иске к ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» о взыскании 101 тыс. руб. задолженности за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год.

Из материалов дела следует, что ведомство обратилось в суд после рассмотрения декларации компании о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Росприроднадзор установил задолженность в размере 101 тыс. руб., ссылаясь на некорректное внесение сведений о количестве выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу и сброшенных нефтепродуктов в реку Кубань. «Одним из основных принципов охраны окружающей среды является платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде»,— говорится в исковом заявлении.

Согласно расчетам управления, сумма доначислений должна была составить 44, 4 тыс. руб. за выбросы в атмосферный воздух и 56,5 тыс. руб. за сбросы в водные объекты без учета пени.

Однако суд установил отсутствие нарушений со стороны «Лукойл-Кубаньэнерго» при исчислении и декларировании платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По мнению суда, у ответчика отсутствовали основания для внесения платы за сбросы нефтепродуктов в Кубань.

В материалах дела не нашлось доказательств наличия условий, необходимых для возложения на компанию гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

ООО "ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО" зарегистрировано в 2009 году. Основной вид деятельности — производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Генеральный директор компании Роман Замерлов. В 2024 году чистая прибыль компании составила 1 545 584 000 руб.

Как отмечает судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев, отказ суда в удовлетворении требований РПН основан на выявлении существенных методологических недостатков в его позиции и недоказанности предъявленных претензий. Так, сразу по двум, и основным, блокам претензий суд выявил несостоятельность оснований.

Ключевым моментом здесь является то, что суд использовал в своих расчетах нормативный расход мазута, установленный проектом нормативов предельно допустимых выбросов (626 672 т в год по всем источникам выбросов), это более чем в 300 раз превышает фактический расход топлива.

Использование нормативного показателя вместо фактического привело к колоссальному искажению результатов расчета и необоснованному доначислению платы. «Суд справедливо указал, что расчет должен производиться исходя из фактических, а не нормативных выбросов, поскольку плата за негативное воздействие взимается за реально причиненный вред окружающей среде, а не за теоретически возможное воздействие. Это методологическая ошибка РПН, и она указывает на недостаточно тщательную проверку декларации»,— пояснил юрист.

По его мнению, для успеха РПН необходимо было бы доказать, что суд неправильно применил нормы материального права, регулирующие исчисление платы за негативное воздействие, или допустил существенные нарушения процессуального права, повлиявшие на исход дела. Однако в данном случае суд корректно применил положения ФЗ «Об охране окружающей среды», правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие.

Елена Турбина