Драма у подножия Демерджи

Крымский суд изъял около 130 земельных участков в свободной экономической зоне (СЭЗ) в Алуште. Как выяснилось, земли с помощью копии несуществующего документа были незаконно выведены из государственной собственности. В результате цепочки сделок они оказались у местного предпринимателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Арбитражный суд республики Крым завершил длившийся более семи лет процесс и удовлетворил иск заместителя прокурора региона об истребовании у предпринимателя Александра Сайкина 128 земельных участков и одного — у ООО «Таврия-Тур». Земли расположены в свободной экономической зоне. Их общая площадь составляет около 28 га, кадастровая стоимость каждого — от 1,5 до 13 млн руб. Все расположенные в этом массиве самовольные постройки ответчикам предписано снести. Соответствующий судебный акт опубликован в арбитражной картотеке.

Участки находятся у подножия горы Демерджи в районе села Лучистое городского округа Алушта. Ранее они входили в границы землепользования совхоза-завода «Алушта» (впоследствии — ГП «Алушта» в составе НПАО «Массандра»). Государственный акт на право постоянного пользования массивом площадью 604,65 га, из которого впоследствии выделился спорный массив, был выдан совхозу в 2000 году.

Как установил суд, в конце 2000-х – начале 2010-х, еще при Украине, часть совхозных земель (28 га) была незаконно оформлена в частную собственность физлиц. Основание для этого стало якобы решение Лучистовского сельского совета. А уже граждане пустили их в дальнейший оборот. К 2016 году все участки были консолидированы местным предпринимателем Александром Сайкиным. Один оказался у ООО «Таврия-Тур».

В 2017 году господин Сайкин заключил с Советом министров Крыма договор об участии в свободной экономической зоне. Согласно инвестиционной декларации, на этих землях планировалось построить коттеджный поселок.

Решение сельсовета, на основании которого массив «ушел», оказалось фикцией. Это стало ключевым аргументом прокуратуры, с которым согласился суд. Администрация Алушты официально сообщила суду, что в архивах отсутствуют решения об утверждении проектов отводов для граждан — первичных приобретателей участков, а также решения о даче разрешения на их составление. Это дало основание АС Крыма прийти к выводу, что решение Лучистовского сельсовета 2007 года в отношении этих земельных участков никогда не принималось, а представленные нотариусам «дубликаты» выписок не имеют юридической силы.

В апреле Конституционный суд (КС) подтвердил право российских судов проверять законность решений украинских властей на территории Крыма и Севастополя для изъятия ранее приватизированной собственности в пользу государства. КС отказался переоценивать статью закона о присоединении Крыма в той части, которая закрепляет общее правило о действии документов, выданные украинскими властями. КС подтвердил допустимость модели, при которой российский суд не считает украинский правоустанавливающий акт «неприкасаемым» и может https://www.kommersant.ru/doc/8572235 его юридическую состоятельность.

Суд отклонил доводы ответчиков о пропуске истцом срока исковой давности, указав, что о нарушениях власти Крыма узнали только в 2018 году в ходе выполнения кадастровых работ. Также суд критически отнесся к заявлениям ответчиков о добросовестности приобретения земель, придя к выводу об аффилированности участников сделок. Сомнительными ему показались расчеты по большинству этих сделок наличными денежными средствами. Также суд учел, что спорные земли по украинским законам относились к особо ценным сельхозугодьями, прилегали к гидротехническим сооружениям «Массандры» и менять их целевое назначение было нельзя.

В итоге суд изъял весь массив в пользу республики Крым и обязал предпринимателя в трехмесячный срок снести самовольные постройки на 10 участках, включая жилые дома, а также хозяйственные постройки и бассейн. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляцию в течение месяца.

Михаил Волкодав