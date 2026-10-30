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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Мир

Канада выделит на поддержку Украины €500 млн

Канада выделит €500 млн евро в счет общего кредита ЕС для Украины объемом в €90 млрд. Об этом на саммите в Монреале объявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Канады Марк Карни.
«Это будет наше первоначальное участие. Это очень важный и эффективный механизм»,— заявил господин Карни на пресс-конференции.
Кредит на €90 млрд на 2026–2027 годы был согласован Евросоюзом еще 23 апреля. Брюссель начал первые транши во втором квартале 2026 года. Накануне Европейская комиссия предложила Совету ЕС утвердить предоставление Украине остатка €45 млрд займа на 2027 год.