Порт пришвартовали к государству

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ о признании недействительной сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и взыскании их в доход государства. Также суд принял решение об изъятии нескольких объектов недвижимости, связанных с портом, среди них — автодороги, подъезды к причалам. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд уже принял к рассмотрению жалобу на решение АС. По словам юриста, вероятность отмены решения в апелляции представляется невысокой, учитывая складывающуюся в этой категории споров судебную практику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского рая вынес решение в пользу иска, поданного Генеральной прокуратурой против Шахлара Новрузова и ряда других лиц, выступавших в качестве ответчиков. Среди них Олег Басин и Наталья Слесарева, которым ранее принадлежали изъятые активы. Согласно постановлению, в государственную собственность возвращены четыре предприятия, имеющих стратегическое значение: ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), ООО «Предприятие ТМКП», ООО «Дар Фрут» и ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Общая стоимость активов данных компаний оценивается более чем в 691 млн руб. Компании занимались перевалкой фруктов и овощей в морских портах Туапсе и Темрюк.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» зарегистрировано в 2008 году. Уставный капитал предприятия составляет 278,2 млн руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Изначально собственником компании являлся Олег Басин, в 2014 году право владения перешло к Шахлару Новрузову, а с 2015 года бенефициаром стала Vonixel Limited BVI, зарегистрированная в офшорной зоне на Британских Виргинских островах. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 4,4 млн руб.

ООО «Предприятие ТМКП» (Туапсе) до 2009 года принадлежало Наталье Слесаревой, затем перешло в собственность Шахлара Новрузова. ООО «Дар Фрут» зарегистрировано в 2002 году, с 2009 года принадлежало Шахлару Новрузову. В 2024 году бизнесмена обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Помимо этого, в пользу Российской Федерации конфискованы 24 объекта портовой инфраструктуры, принадлежащих ООО «Дар Фрут», кадастровая стоимость которых составляет 383,6 млн руб. Это морпричалы и подъезды к ним, автодороги и т.д. «Решение является основанием для аннулирования (погашения) в Едином государственном реестре недвижимости записей о праве собственности ООО "Дар Фрут"»,— говорится в материалах дела.

Для предотвращения возможных перебоев в работе портов и незаконного вывода активов суд по ходатайству прокурора принял решение о немедленном исполнении вынесенного вердикта.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу, дата разбирательства пока не назначена.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров отмечает, что в данном случае скорость рассмотрения исков прокуратуры в этой категории увеличилась в связи с формированием в последние годы единообразной практики в пользу надзорного органа. Также, по его словам, продолжает расширяться список оснований, по которым прокуратура осуществляет деприватизацию бизнеса: к нарушению порядка приватизации предприятий и коррупционным основаниям прибавились, как в данном конкретном случае, вывод активов стратегических предприятий, иностранный контроль и деятельность, направленная на причинение ущерба публичным интересам РФ.

«Сравнительно быстрое рассмотрение данного спора также обусловлено стратегическим статусом предприятий, приватизированных, по версии Генпрокуратуры, с нарушением действующего законодательства. Вероятность отмены решения в апелляционном порядке представляется невысокой, учитывая складывающуюся в данной категории споров судебную практику»,— говорит юрист.

Согласно открытым источникам, которые он приводит, в 2022 году по искам прокуратуры были изъяты активы в общей сложности на 440 млрд руб. За девять месяцев 2025 года эта цифра выросла до 2,4 трлн руб. При этом доля отказов по искам прокуратуры составляет всего 2–3% от общего числа дел.

Елена Турбина