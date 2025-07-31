Миллионы заблудились в лесу

Новосибирская компания «Наукоград» обжалует решение кубанского арбитража о взыскании 56,4 млн руб. задолженности по аренде лесного участка в Геленджике. По версии истца — ГКУ КК «Комитет по лесу» — фирма необоснованно получила льготу на сокращение размера арендной платы за участок леса площадью 98 га. Перерасчет показал, что «Наукоград» не доплатил 179 млн руб. Суд требование удовлетворил частично, сократив размер долга в три раза. Юристы оценивают шансы компании в апелляции как низкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Новосибирская компания «Наукоград» обжалует решение Арбитражного суда Краснодарского края (КК) о взыскании 56,4 млн руб. задолженности по аренде лесного участка в Геленджике. Истцом выступает подразделение регионального минприроды — ГКУ Краснодарского края «Комитет по лесу».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Наукоград» зарегистрировано в 2006 году в Новосибирске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит четырем учредителям: Константин Иванов (50%), Алексей и Марина Поповы (по 20%), Виктор Кузнецов (10%). Выручка ООО в 2024 году составила 32 млн руб., чистая прибыль — 835 тыс. руб. ООО «Наукоград» управляет базой отдыха «Берег Роз» в районе Голубой бухты в Геленджике.

Согласно материалам дела, в 2009 году по результатам аукциона между комитетом и «Наукоградом» был заключен договор аренды лесного участка площадью 98 га в границах Геленджикского лесничества для рекреационных целей. Первоначальная арендная плата составляла 11,8 млн руб. в год.

Через полтора года стороны подписали дополнительное соглашение, снизившее размер платы до 1,1 млн руб. в год. Льготу применили в связи со статусом арендатора как детского оздоровительного лагеря. Однако проверка Рослесхоза показала необоснованность применения понижающего коэффициента — статус детской здравницы документально подтвержден не был.

В июне 2013 года комитет подал иск о признании недействительными отдельных пунктов допсоглашения. В ходе судебного разбирательства «Наукоград» представил письмо Рослесхоза, в котором указанно, что ведомство все же считает возможным применение понижающего коэффициента к договору аренды лесного участка, в связи с представлением ООО «Наукоград» соглашений о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России по организации детской спортивной базы олимпийского резерва. Президиум Олимпийского комитета России на основании соглашения о сотрудничестве поручил ООО «Наукоград» в 2012-2013 годах организовать на арендованных участках детскую спортивно-оздоровительную базу олимпийского резерва для отдыха и занятий спортом. В результате ГКУ КК «Комитет по лесу» отказался от исковых требований.

Однако спустя время комитет обратил внимание, что на арендованном лесном участке организация детского оздоровительного лагеря не осуществлена.

В 2022 году комитет вновь обратился в арбитраж с иском о признании недействительным дополнительного соглашения (дело № А32-27368/2022). Суд частично удовлетворил требования, признав подлежащим применению первоначальный размер арендной платы. Комитет произвел перерасчет и установил задолженность в 179,3 млн руб.

«Наукоград» не согласился с расчетом, указав, что первоначальный размер платы должен применяться с даты вступления решения суда по делу № А32-27368/2022 в силу. Однако суд отклонил этот довод.

С учетом трехлетнего срока исковой давности суд удовлетворил требования за период с мая 2021 года по май 2024 года. По перерасчету размер арендной платы составил 63,6 млн руб. За вычетом фактически уплаченных ответчиком 7,2 млн руб. задолженность составила 56,4 млн руб.

В исковом заявлении ГКУ КК «Комитет по лесу» также требовал расторгнуть договор аренды с «Наукоградом» и возвратить лесной участок. Суд отказал, поскольку между сторонами сохранялась неопределенность относительно размера платы, которая в настоящий момент устранена. Кроме того, предыдущим решением признано незаконным бездействие минприроды Кубани по рассмотрению заявления о государственной экспертизе проекта освоения лесов, что лишило общество возможности приступить к освоению участка.

«Наукоград» с решением АСКК не согласился и подал жалобу в Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд. Заседание назначено на 12 августа.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что шансы «Наукограда» на успешное обжалование решения выглядят весьма ограниченными. По ее словам, основная проблема заключается в том, что компания пытается оспорить правовые последствия признания недействительным допсоглашения, которое было заключено с существенными нарушениями лесного законодательства. «В частности, тут в центре внимания применение норм ч.2 ст.74 Лесного кодекса РФ, согласно которой при заключении договора аренды лесного участка, находящегося в госсобственности, изменение условий торгов на основании соглашения сторон или по требованию одной из сторон не допускается. В связи с чем, суд справедливо указал, что допсоглашение, которым размер арендной платы был снижен, противоречит данному императивному требованию закона. И отягчающим обстоятельством тут выступает то, что право на льготу также не было подтверждено, а за указанный период по факту функции детского оздоровительного лагеря организация не осуществляла»,— отмечает госпожа Барабаш.

С учетом судебной практики, которая последовательно исходит из того, что договор аренды лесного участка, заключенный по результатам торгов, может быть изменен только по решению суда в случае существенного изменения количественных и качественных характеристик такого лесного участка (а в данном случае таких изменений не произошло) — это еще больше усиливает позицию суда в той части, что дополнительное соглашение становится ничтожным с момента заключения, резюмирует юрист.

Наталья Решетняк