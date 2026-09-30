Жителям юга рассказали, как оформить пенсию без лишних хлопот

С начала реформы отечественная пенсионная система находится в длительном режиме «перехода».

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На сегодняшний день уйти на заслуженный отдых могут женщины по достижении 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет. Для назначения выплат необходимо иметь минимальный страховой стаж (от 15 лет) и не менее 30 пенсионных баллов (ИПК). Накануне Дня пожилого человека Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка, поделилась рекомендациями с жителями южных регионов, как избежать сложностей при оформлении пенсии.

Эксперт рекомендует подготовить заранее необходимый пакет документов: паспорт или вид на жительство, а также документ, подтверждающий трудовой стаж,— это может быть трудовая книжка, а в случае ее отсутствия справка от работодателя или трудовой договор. Когда у вас будет полный пакет документов, обязательно перепроверьте записи в трудовой книжке, чтобы избежать ошибок и неточностей, которые могут привести к снижению суммы выплат.

Далее необходимо ознакомиться с доступными способами получения пенсии и выбрать удобный — через почтовое отделение или на банковскую карту. Лариса Безделева отмечает, что при выборе банковской карты для получения выплат пенсия зачисляется сразу на счет, а все финансовые операции и состояние счета можно отслеживать онлайн через приложение банка либо его веб-версию. Кроме того, многие банки предоставляют своим клиентам, оформившим их пенсионную карту, специальные условия и привилегии: льготы, бонусные программы, выгодные условия по вкладам и кредитам и иные акции.

Заявление необходимо подать за месяц до выхода на пенсию, рекомендуют в Сбере. Сегодня это можно сделать не выходя из дома, с помощью цифровых ресурсов или в отделении, обратившись за помощью к сотрудникам СФР, МФЦ либо банка, на карту которого вы планируете получать выплаты.

«Сегодня все больше людей старшего поколения уверенно пользуются онлайн-сервисами. Банковские приложения не исключение: они здорово упрощают жизнь, позволяя оформить пенсию, получить необходимые справки, проверить состояние счета и совершить покупки с дополнительной выгодой всего за пару кликов»,— подчеркивает Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка.