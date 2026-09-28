С начала года объем ипотечного кредитования на Северном Кавказе превысил 20,6 млрд рублей

С января по август 2026 года жителями Северного Кавказа было оформлено ипотеки на сумму более 20,6 млрд рублей и заключено более 8 тыс. договоров.

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Основным драйвером выступают льготные программы кредитования: на их долю приходится около 70% от общего объема выдач.

Региональная структура портфеля неоднородна. Лидером по денежному объему стали Республика Дагестан и Республика Северная Осетия—Алания, сформировавшие более половины всего ипотечного объема Северного Кавказа на конец августа 2026 года — 10,8 млрд рублей. При этом количественный рекорд поставила Чеченская Республика, где жители заключили почти 2,2 тыс. кредитных соглашений.

Среди программ субсидирования традиционно популярность сохраняется за семейной ипотекой. Относительно августа прошлого года число договоров выросло на 14,4%, составив 3,6 тыс., а объем выдач достиг 14 млрд рублей (+18,6% год к году). Остальные государственные программы пока не составляют конкуренцию Семейной ипотеке, но тоже интересны жителям республик. Так, за 8 месяцев 2026 года Дальневосточную ипотеку оформили 20 семей на 100 мл. рублей, а по региональной заключено 12 договоров общей суммой 70 млн рублей.

Залина Бейтуганова, Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка: «В Кабардино-Балкарии по итогам 8 месяцев этого года было выдано 1145 ипотечных кредитов на общую сумму более 3,7 млрд рублей. В нашей республике по-прежнему наибольший спрос удерживает Семейная ипотека — 582 сделки на 2,3 млрд рублей. Отмечу также появление интереса к ИТ-ипотеке в 2026 году: за этот период было заключено 4 договора на 17,8 млн рублей. С нашей точки зрения, главное — это всегда стремиться помочь клиенту с жилищным вопросом не только на выгодных и доступных, но и понятных условиях».