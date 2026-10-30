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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Мир

МИД РФ: встреча Лаврова с Мотэги произошла по инициативе японской стороны

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги на совещании министров иностранных дел G20 произошла по инициативе японской стороны. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.
По данным министерства, на совещании состоялась «краткая беседа» господ Лаврова и Мотэги, во время которой затрагивались вопросы двусторонних отношений. «С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса»,— отмечается в пресс-релизе.
По информации японского МИДа, Тосимицу Мотэги обсудил с Сергеем Лавровым вопрос о судьбе задержанного в России японского журналиста Юки Имаи. Суд в Москве арестовал японца 13 октября по делу о шпионаже. Господин Мотэги настоятельно потребовал немедленного освобождения журналиста. Кроме того, японский министр призвал российскую сторону к урегулированию украинского конфликта, отмечает МИД Японии.
Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги переговорили сегодня на СМИДе G20 в Атланте. До этого они встречались пять лет назад — на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.