Курс доллара. Прогноз на 2–6 ноября

Павел Бирюков,

главный экономист Дополнительным фактором влияния на курс станет изменение объемов операций Минфина Рубль, как и ожидалось, приостановил ослабление после завершения налогового периода и стабилизации оценок геополитической ситуации. Следующая неделя может быть достаточно волатильной для финансовых рынков из-за внутренних и внешних факторов. Так, 3 ноября пройдут выборы в Конгресс США. Распределение голосов может повлиять на геополитические условия для России. 5 ноября Минфин РФ сообщит объем операций по бюджетному правилу на следующий месяц. Покупки могут существенно вырасти и создать дополнительный спрос на валюту. Если объем операций будет соответствовать ожиданиям (400–500 млрд руб.), рубль может временно ослабнуть. Валютный курс в течение недели может находиться в диапазоне 79–82 руб./$, 11,8–12,3 руб./CNY.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Распределение голосов может повлиять на геополитические условия для России Рубль, как и ожидалось, приостановил ослабление после завершения налогового периода и стабилизации оценок геополитической ситуации. Следующая неделя может быть достаточно волатильной для финансовых рынков из-за внутренних и внешних факторов. Так, 3 ноября пройдут выборы в Конгресс США. Распределение голосов может повлиять на геополитические условия для России. 5 ноября Минфин РФ сообщит объем операций по бюджетному правилу на следующий месяц. Покупки могут существенно вырасти и создать дополнительный спрос на валюту. Если объем операций будет соответствовать ожиданиям (400–500 млрд руб.), рубль может временно ослабнуть. Валютный курс в течение недели может находиться в диапазоне 79–82 руб./$, 11,8–12,3 руб./CNY.

Илья Федоров,

главный экономист Курс ходит в рамках обычной волатильности Высокие цены на нефть переставили курс рубля в диапазон 80–82 руб./$, как и ожидалось. Завершение налогового периода не стало основанием для ослабления рубля. Валютной ликвидности достаточно, а повышенного спроса на валюту нет. Курс ходит в рамках обычной волатильности. Текущие высокие цены на нефть могут сохранить курс вблизи 80 руб./$ до конца года. Прогноз на следующую неделю — 80–82 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Что способно привести к перераспределению рыночного баланса в пользу спроса На следующей неделе курс рубля будет находиться под давлением. Ключевым фактором ослабления рубля выступает сокращение поддержки со стороны экспортного сегмента вследствие снижения предложения иностранной валюты после завершения налогового периода. Дополнительным драйвером динамики может стать рост спекулятивного спроса на валюту, обусловленный ожиданиями увеличения объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила. Параметры операций будут обнародованы 5 ноября, что способно привести к перераспределению рыночного баланса в пользу спроса. Прогнозируем вероятность юаня закрепиться в верхней половине диапазона 12–12,5 руб./CNY, с риском тестирования его верхней границы. По доллару ожидаем формирование котировок в районе 83–85 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе для американского доллара — все еще высокие показатели инфляции в США Российский рубль, поддерживаемый дорогой нефтью,— на относительно крепких позициях. Тем временем решение Федрезерва США сохранить ключевую ставку неизменной в диапазоне 3,75–4% было ожидаемо валютными рынками, поэтому не оказало заметного влияния на них. В фокусе для американского доллара — все еще высокие показатели инфляции в США, а также геополитическая напряженность в ближневосточном регионе, которая оказывает давление на мировые нефтяные цены. Сохранил ставки неизменными и ЕЦБ на фоне продолжающегося роста цен на энергоносители, которые могут привести к ускорению инфляции, а также замедлить экономический рост. На это решение евро отреагировал в моменте снижением своего курса.