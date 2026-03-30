Застрахованный платит дважды

Окружная арбитражная кассация рассмотрит спор между производителем дверей «Феррони» и «АльфаСтрахование». Страховщики требуют возместить им произведенные выплаты за сгоревшее во время пожара на тольяттинском заводе компании оборудование. Речь идет о 220 млн руб. Они обосновывают свои требования виной завода в пожаре. Производители парируют обвинения тем, что их вина не доказана, а подобный подход искажает саму суть страхования. Юристы находят их позицию логичной. При этом они отмечают, что дело может стать прецедентным и оказать влияние на формирование дальнейшей судебной практики по аналогичным делам.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) рассматривает кассационную жалобу ООО «Феррони-Тольятти» на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда (15ААС) по спору с АО «АльфаСтрахование». Страховая компания требует взыскать с предприятия 220 млн руб. в порядке суброгации, то есть в счет возмещения сумм, выплаченных лизинговой компании за оборудование, утраченное в результате пожара на производственной площадке в Тольятти. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

«Феррони-Тольятти» выступало оператором одного из крупнейших в РФ и Европе заводов по производству входных металлических дверей (проект был реализован на территории опережающего развития в Тольятти). В 2023 году на производственной площадке произошел крупный пожар, охвативший порядка 20 тыс. кв. м. В результате возгорания были повреждены как объекты недвижимости, так и значительный объем технологического оборудования, которым компания пользовалась на условиях лизинга. Оно было застраховано в нескольких страховых компаниях.

После наступления страхового случая часть страховщиков исполнила свои обязательства, произведя страховые выплаты лизингодателю. Вместе с тем ряд страховых компаний, в том числе и «АльфаСтрахование», решил взыскать с пострадавшего предприятия выплаченные лизингодателю суммы. Эти требования они обосновали якобы имеющейся виной завода в возникновении пожара.

«Феррони Тольятти» в ответ заявило, что исправно платило страховку, а страховщики имели всю информацию об объекте страхования и условиях работы завода и оборудования. Там исходят из того, что страховщики учли все нюансы при определении страховой премии, размер которой изначально формировался на повышенном уровне и отражал принятие страховщиками на себя всех существенных рисков. При таких обстоятельствах предъявление добросовестному страхователю, профинансировавшему свою страховую защиту, суброгационных требований фактически означает возложение на него ответственности при том, что его вины в наступлении страхового случая нет, считают в «Феррони-Тольятти». По мнению компании, подобный подход противоречит правовой природе страхования и в целом лишает страхование смысла.

Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК), рассматривавший этот спор, отметил, что МЧС не нашло признаков уничтожения или повреждения имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), а СКР прекратил возбужденное им дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ), не найдя состава преступления. Основанием для прекращения расследования стала экспертиза, которая не выявила никаких нарушений, которые могли бы спровоцировать пожар. Профильные экспертные учреждения пришли к аналогичным выводам, не установив причинно-следственной связи между действиями персонала предприятия и возникновением возгорания.

В итоге АС КК отказал «АльфаСтрахование» в иске, обосновав это отсутствием доказательств вины «Феррони-Тольятти».

Кроме того, АС КК указал, что предъявление суброгационных требований к лицу, являющемуся конечным пользователем застрахованного имущества и обладающему страховым интересом, при отсутствии доказанной вины противоречит правовой природе суброгации.

Но 15ААС пересмотрел дело в пользу страховщиков. Он обосновал свое решение тем, что пожар возник в пределах зоны ответственности предприятия. Кроме того, суд сослался на материалы проверочных мероприятий, проведенных через два дня после пожара и выявивших нарушения на заводе.

Теперь апелляционное решение «Феррони-Тольятти» оспаривает в кассации. Компания отмечает, что суброгационные требования могут предъявляться исключительно к причинителю вреда, тогда как в данном случае вина предприятия не установлена, выявленные при проверке недочеты не имеют никакой связи с пожаром и не могли стать его причиной, а судебные акты, на которые апелляция ссылается как на преюдициальные. таковыми не являются. Кроме того, жалуется компания, суд апелляционной инстанции необоснованно переложил на нее бремя доказывания отсутствия вины при недоказанности ее противоправного поведения.

Управляющий партнер адвокатского бюро «БВМП» Андрей Бежан, который по просьбе издания ознакомился с судебными актами, считает, что позиция «Феррони-Тольятти» в данном споре представляется обоснованной.

«Само по себе наступление страхового случая и нахождение имущества в зоне контроля предприятия не образуют презумпции его ответственности. Для предъявления суброгационного требования необходимо установить совокупность условий деликтной ответственности. Более того, предъявление требований к эксплуатанту имущества, обладающему страховым интересом и заинтересованному в его сохранности, при отсутствии установленной вины выходит за пределы суброгации»,— отмечает юрист.

Также он отмечает, что страховщик, приняв на страхование объект, формирует страховую премию исходя из известных ему характеристик и уровня риска. «В этой связи попытка взыскания выплаченного страхового возмещения при отсутствии установленной вины страхователя фактически означает отказ от принятых рисков, что противоречит природе страхования»,— добавляет господин Бежан.

Адвокат обращает внимание на наличие аналогичных процессов с участием иных страховых компаний, в том числе «Югории» и «Ингосстраха», в других судах. В этой связи спор с «АльфаСтрахование» может приобрести прецедентное значение и оказать влияние на формирование дальнейшей судебной практики по ним, а также в целом по другим аналогичным делам.

Слушания по рассмотрению кассационной жалобы «Феррони-Тольятти» в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа назначены на 2 апреля.

Михаил Волкодав