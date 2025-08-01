Военные 23 года ждут

Минобороны РФ взыскало с краснодарского застройщика «Кубанькапстрой» свыше 1 млрд руб. неустойки за задержку в сдаче дома, который начали строить в начале 2000-х годов. Речь идет о долгострое в микрорайоне Почтовый. По данным прокуратуры, объект недавно был передан другому застройщику, который обанкротился. Эксперты не понимают, за счет чего планируется достраивать проблемный дом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Минобороны РФ и взыскал в пользу ведомства с ООО «Кубанькапстрой» более 1 млрд руб. неустойки за просрочку в сдаче многоквартирного дома. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Речь идет о строительстве 362-квартирного жилого дома для военнослужащих на проспекте им. писателя Знаменского в Почтовом районе кубанской столицы (Гидрострой). Дом начали возводить по госконтракту, заключенному оборонным ведомством с ЗАО «Кубанькапстрой». Контракт предполагал сдачу квартир военным «под ключ». Однако строительство практически не двигалось, девелопер ушел в банкротство, и в 2015 году Минобороны обратилось к нему с иском о передаче незавершенной работы.

Дело закончилось заключением мирового соглашения, участниками которого кроме сторон контракта стали также администрация Краснодара в лице мэра Владимира Евланова и ООО «Кубанькапстрой», возглавляемое Виктором Артугановым (он же до 2005 года возглавлял и одноименное ЗАО, задолжавшее военным квартиры). От лица ЗАО «Кубанькапстрой» уже тогда действовал конкурсный управляющий.

Согласно данным информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кубанькапстрой» в июне этого года прекратило свою деятельность, завершив банкротную процедуру. ООО «Кубанькапстрой» учреждено в 2009 году. 76-процентная доля компании принадлежит ООО «Экосервис», остальные доли – Олегу Тимченко, Михаилу Шелягу и Наталье Чапле. С 2020 года финансовые показатели общества не публикуются.

Это соглашение предполагало, что ЗАО признает за собой долг в 230 млн руб., возникший из-за незавершенного строительства. Кроме того, признавая тот факт, что застройщик не сможет довести объект до сдачи, стороны договорились передать его на завершение ООО «Кубанькапстрой» вместе с правами на землю (их передачу новому застройщику гарантировали местные власти). Планировалось получить достроенный объект на 7,5 тыс. кв. м жилья к концу 2018 году. Стройка велась, исходя из стоимости одного кв. м в 30,5 тыс. руб. За просрочку должна была начисляться неустойка. Взамен Минобороны уменьшило свои требования в реестре кредиторов банкротящегося ЗАО «Кубанькапстрой».

Однако и новый застройщик не смог завершить строительство, и в августе 2022 года Минобороны взыскало с него неустойку и проценты на 150 млн руб. за один год. Но и это не смогло исправить ситуацию. Как установил суд, обязательства перед Минобороны по передаче дома для военных до сих пор не исполнены. Сейчас ведомство добилось взыскания с ООО «Кубанькапстрой» свыше 1 млрд руб. за период с 2021 по 2024 годы.

В краевой прокуратуре «Ъ-Кубань» уточнили, что недостроенный дом не находится в реестре проблемных объектов, на контроле у надзорного ведомства не состоит, потому что строится не по схеме долевого строительства, там нет дольщиков. Заказчиком является государственный орган. В прокуратуре также отметили, что разрешение на строительство передано ООО СЗ «Краснодарстройсервис». По данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении этого застройщика сейчас введено наблюдение, идет формирование реестра требований кредиторов. В 2023 году компания показала убыток в 1,8 млн руб.

«Конечно, странно, что такое длительное время объект Минобороны не могут достроить, тем более, что речь идет о жилье для военнослужащих, защите интересов которых государство сегодня уделяет большое внимание. Возможно, это просто связано с тем, что у Минобороны до этого дома просто не доходят руки», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко.

«Абсолютно понятно, что эта отсуженная миллиардная неустойка вряд ли будет фактически взыскана с прежнего застройщика. Но, главное, не ясно, как и за счет чего объект будет достраивать новый застройщик»,— добавляет он.

Дозвониться в офис компании, чтобы получить ответы на эти вопросы, «Ъ-Кубань» не удалось.

Михаил Волкодав