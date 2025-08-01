Военные 23 года ждут
Минобороны взыскало миллиардную неустойку с девелопера
Минобороны РФ взыскало с краснодарского застройщика «Кубанькапстрой» свыше 1 млрд руб. неустойки за задержку в сдаче дома, который начали строить в начале 2000-х годов. Речь идет о долгострое в микрорайоне Почтовый. По данным прокуратуры, объект недавно был передан другому застройщику, который обанкротился. Эксперты не понимают, за счет чего планируется достраивать проблемный дом.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Минобороны РФ и взыскал в пользу ведомства с ООО «Кубанькапстрой» более 1 млрд руб. неустойки за просрочку в сдаче многоквартирного дома. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.
Речь идет о строительстве 362-квартирного жилого дома для военнослужащих на проспекте им. писателя Знаменского в Почтовом районе кубанской столицы (Гидрострой). Дом начали возводить по госконтракту, заключенному оборонным ведомством с ЗАО «Кубанькапстрой». Контракт предполагал сдачу квартир военным «под ключ». Однако строительство практически не двигалось, девелопер ушел в банкротство, и в 2015 году Минобороны обратилось к нему с иском о передаче незавершенной работы.
Дело закончилось заключением мирового соглашения, участниками которого кроме сторон контракта стали также администрация Краснодара в лице мэра Владимира Евланова и ООО «Кубанькапстрой», возглавляемое Виктором Артугановым (он же до 2005 года возглавлял и одноименное ЗАО, задолжавшее военным квартиры). От лица ЗАО «Кубанькапстрой» уже тогда действовал конкурсный управляющий.
Согласно данным информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кубанькапстрой» в июне этого года прекратило свою деятельность, завершив банкротную процедуру.
ООО «Кубанькапстрой» учреждено в 2009 году. 76-процентная доля компании принадлежит ООО «Экосервис», остальные доли – Олегу Тимченко, Михаилу Шелягу и Наталье Чапле. С 2020 года финансовые показатели общества не публикуются.
Это соглашение предполагало, что ЗАО признает за собой долг в 230 млн руб., возникший из-за незавершенного строительства. Кроме того, признавая тот факт, что застройщик не сможет довести объект до сдачи, стороны договорились передать его на завершение ООО «Кубанькапстрой» вместе с правами на землю (их передачу новому застройщику гарантировали местные власти). Планировалось получить достроенный объект на 7,5 тыс. кв. м жилья к концу 2018 году. Стройка велась, исходя из стоимости одного кв. м в 30,5 тыс. руб. За просрочку должна была начисляться неустойка. Взамен Минобороны уменьшило свои требования в реестре кредиторов банкротящегося ЗАО «Кубанькапстрой».
Однако и новый застройщик не смог завершить строительство, и в августе 2022 года Минобороны взыскало с него неустойку и проценты на 150 млн руб. за один год. Но и это не смогло исправить ситуацию. Как установил суд, обязательства перед Минобороны по передаче дома для военных до сих пор не исполнены. Сейчас ведомство добилось взыскания с ООО «Кубанькапстрой» свыше 1 млрд руб. за период с 2021 по 2024 годы.
В краевой прокуратуре «Ъ-Кубань» уточнили, что недостроенный дом не находится в реестре проблемных объектов, на контроле у надзорного ведомства не состоит, потому что строится не по схеме долевого строительства, там нет дольщиков. Заказчиком является государственный орган. В прокуратуре также отметили, что разрешение на строительство передано ООО СЗ «Краснодарстройсервис». По данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении этого застройщика сейчас введено наблюдение, идет формирование реестра требований кредиторов. В 2023 году компания показала убыток в 1,8 млн руб.
«Конечно, странно, что такое длительное время объект Минобороны не могут достроить, тем более, что речь идет о жилье для военнослужащих, защите интересов которых государство сегодня уделяет большое внимание. Возможно, это просто связано с тем, что у Минобороны до этого дома просто не доходят руки», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко.
«Абсолютно понятно, что эта отсуженная миллиардная неустойка вряд ли будет фактически взыскана с прежнего застройщика. Но, главное, не ясно, как и за счет чего объект будет достраивать новый застройщик»,— добавляет он.
Дозвониться в офис компании, чтобы получить ответы на эти вопросы, «Ъ-Кубань» не удалось.