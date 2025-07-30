Бронетанковый завод отбил иск

Росимущество не смогло взыскать с АО «81-й бронетанковый ремонтный завод» 30 млн руб. задолженности по арендной плате за земельный участок в Сочи. Суд признал, что ответчик надлежащим образом исполнял обязательства по договору аренды, а расчеты истца оказались необоснованными. Юристы отмечают, что в случае подачи апелляции у Росимущества крайне низкие шансы на успех, а дальнейшее обострение спора может привести к дополнительным судебным расходам для сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска территориального управления Росимущества к акционерному обществу «81-й бронетанковый ремонтный завод» (АО «81-й БТРЗ»). Ведомство требовало взыскать с предприятия почти 30 млн руб. задолженности по арендной плате за земельный участок в Лазаревском районе Сочи, однако суд счел заявленные расчеты необоснованными, а обязательства арендатора — надлежащe исполненными.

Спор возник в отношении участка площадью 4 060 кв. м, предназначенного для эксплуатации пляжных сооружений пансионата «Гренада». Земельный участок федеральной собственности находится рядом с городским пляжем по улице Социалистической и используется предприятием оборонного профиля для обслуживания пляжной инфраструктуры.

Первоначально участок был закреплен в бессрочное пользование войсковой части 65414 по решению Сочинского горсовета от 1967 года. Позже он перешел в распоряжение пансионата «Гренада», а затем ФГУП «81 БТРЗ» Минобороны. В 2008 году, в рамках реформы имущественных отношений, участок был переоформлен в аренду сроком на 49 лет — стороны заключили договор, который прошел государственную регистрацию.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», акционерное общество «81 бронетанковый ремонтный завод» (АО «81 БТРЗ») зарегистрировано в Армавире в 1996 году. Генеральный директор — Владимир Белакин. Основной вид деятельности — производство военных боевых машин.

Пансионат «Гренада» зарегистрирован как обособленное подразделение АО «81 бронетанковый ремонтный завод». Подразделение расположено в Сочи.

С 2009 года арендатором выступает само АО «81 БТРЗ». В 2019 году участок был передан территориальному управлению Росимущества, которое позднее предъявило претензии о задолженности. В 2023 году ведомство обратилось в суд с иском о взыскании 23,1 млн руб. задолженности по арендным платежам за период с 1 января 2018 года по 26 октября 2023 года, а также 6,8 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик предоставил документы об оплате, включая платежные поручения. Суд установил, что арендная плата в размере 102,1 тыс. руб. в месяц, зафиксированная в дополнительном соглашении, регулярно вносилась, включая 2023 год. Истец не предоставил доказательств задолженности. Кроме того, суд признал, что Росимущество не имело права взыскивать платежи за период до 30 декабря 2019 года, когда участок формально перешел в ведение ведомства согласно акту приема-передачи.

С учетом изложенного суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

Юрист в сфере недвижимости Александр Пахомов, указывает, что требования Росимущества по взысканию арендной платы до 31 декабря 2019 года необоснованны, так как участок был передан ведомству именно в этот день. «Судебная практика в данной части устоялась, и при отсутствии ошибок в применении норм права шансы Росимущества на успех апелляционной жалобы стремятся к нулю, при этом существует риск дополнительных судебных издержек и затягивания процесса», — отмечает эксперт.

По мнению члена Ассоциации юристов России Олега Кутруева, особенность данного судебного решения состоит именно в тщательном исследовании исторического режима прав на участок и подтверждении правопреемственности бессрочного пользования, а также в четко обозначенной позиции суда относительно недопустимости индексации арендных платежей при переоформлении такого права в аренду. «Данная судебная практика, является редкой и значимой, и может оказать существенное влияние на разрешение аналогичных споров в будущем», — подчеркнул юрист.

Богдан Кобец