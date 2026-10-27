Сбер: южные предприниматели создали 50 ИИ-агентов после серии акселераторов

«Теперь у нас есть полная прослеживаемость продукции от каждого дерева до полки потребителя: сбор в саду, транспортировка в ОРЦ, хранение в камере, сортировка и упаковка, отгрузка в торговые сети и магазины, вплоть до конкретного прилавка. ИИ-агент вовремя подсказывает решения агроному, гидротехнику, инженеру, экономисту, технологу, механизатору, бригадиру и руководителю: каждому в его задаче. В итоге растет производительность труда, снижаются затраты и повышается рентабельность наших садоводческих проектов. И главное: мы уходим от зависимости от зарубежных аналогов, которых в российском АПК, к сожалению, еще очень много. Решения, которое объединяет сад, технику, хранение и сбыт в одной системе, мы не встречали ни у иностранных, ни у отечественных разработчиков. Уверен, что такие продукты укрепляют технологический суверенитет нашей страны. Это уникальный продукт, который подойдет для всех отраслей растениеводства российского АПК. Коллегам советую: не ждите, пока цифровизация станет вынужденной. Те, кто начнет сегодня, получат преимущество уже в следующем сезоне», — отметила Айдын Ширинов, председатель совета директоров ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья».