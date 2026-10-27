Сбер: южные предприниматели создали 50 ИИ-агентов после серии акселераторов
Предприниматели Юга России и Северного Кавказа создали 50 ИИ-агентов на платформе GigaCowork после серии акселераторов цифровой трансформации бизнеса, сообщили в пресс-службе Сбера.
По данным пресс-службы, более шести месяцев команды предпринимателей и топ-менеджеров учились создавать ИИ-агентов для решения бизнес-задач.
«В акселераторе приняли участие более 250 руководителей из 150 компаний крупного и среднего бизнеса Юга России и Северного Кавказа. Они работали с корпоративной платформой для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork. За время акселератора участники разработали 50 ИИ-агентов под конкретные задачи бизнеса. Мы ставили перед собой задачу дать бизнесу реальный инструмент, сделать генеративный ИИ понятным. В финале мы увидели кейсы предпринимателей из различных сфер деятельности. Эти решения готовы к внедрению в рабочие процессы», — прокомментировал Никита Якубович, заместитель Председателя Юго-Западного Банка Сбербанка.
В финал вышли 40 участников, двое выступили с презентациями проектов. В их числе ГК «Сады Ставрополья».
«Теперь у нас есть полная прослеживаемость продукции от каждого дерева до полки потребителя: сбор в саду, транспортировка в ОРЦ, хранение в камере, сортировка и упаковка, отгрузка в торговые сети и магазины, вплоть до конкретного прилавка. ИИ-агент вовремя подсказывает решения агроному, гидротехнику, инженеру, экономисту, технологу, механизатору, бригадиру и руководителю: каждому в его задаче. В итоге растет производительность труда, снижаются затраты и повышается рентабельность наших садоводческих проектов. И главное: мы уходим от зависимости от зарубежных аналогов, которых в российском АПК, к сожалению, еще очень много. Решения, которое объединяет сад, технику, хранение и сбыт в одной системе, мы не встречали ни у иностранных, ни у отечественных разработчиков. Уверен, что такие продукты укрепляют технологический суверенитет нашей страны. Это уникальный продукт, который подойдет для всех отраслей растениеводства российского АПК. Коллегам советую: не ждите, пока цифровизация станет вынужденной. Те, кто начнет сегодня, получат преимущество уже в следующем сезоне», — отметила Айдын Ширинов, председатель совета директоров ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья».
Вторым докладчиком стал представитель компании-застройщика. Он рассказал о пилотных сценариях ИИ-агентов, которые сейчас тестируются в компании.
«Мы тестируем ИИ-агентов в нескольких сферах: агент для юристов проверяет риски договора, консультирует, сравнивает разные версии документов. HR-команда тестирует решение задач по подбору, аттестации и адаптации персонала. В работе с клиентами агенты помогают с подбором объекта и формированием предложения», — рассказал Леонард Манько, ведущий бизнес-аналитик компании «НВМ».