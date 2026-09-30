Сбер прогнозирует рост крупных сделок по складским и портовым активам на юге России

Эксперты Юго-Западного банка Сбера фиксируют значительные изменения в структуре спроса и предложения на платформе Portal DA Сбера в 2026 году.

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Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, интерес частных инвесторов и представителей бизнеса последовательно смещается от жилой недвижимости в сторону коммерческих объектов, специальной техники и земельных участков.

По оценкам аналитиков банка, до конца текущего года на юге России прогнозируется рост числа крупных сделок по реализации складских, портовых и агропромышленных активов.

Отдельно отмечается, что Краснодарский край уже занимает первое место в стране по объему предложения частных домов, выставленных на реализацию через цифровые платформы.

«Спрос, предложение и структура реализованного имущества в 2026 году изменились в нескольких сегментах, что в целом повторяет общероссийскую динамику рынка. За 8 месяцев уже реализовано на 18% больше активов (68 лотов к 56 лотам) суммарной стоимостью более 818 млн рублей, что почти в 6 раз больше показателя аналогичного периода прошлого года (140 млн рублей). При этом средний чек сделки вырос в 5 раз: с 2,5 млн рублей в 2025 году до 12 млн рублей в 2026-м. Срок реализации лотов сократился с 197 до 175 дней. Это свидетельствует об общем росте ликвидности предлагаемых на юге России объектов и активизации покупательского спроса через цифровые площадки, помогающие финансовому оздоровлению жителей и бизнеса»,— отметил Дмитрий Орестов, директор по принудительному взысканию задолженности и банкротству управления по работе с проблемными активами и финансовому оздоровлению Юго-Западного банка Сбербанка.

Он добавил, что доля проданного на юге России жилья снизилась с 44,6% в 2025 году до 32,3% в 2026 году. Коммерческая недвижимость, напротив, показала почти 10-кратный рост интереса инвесторов: ее доля выросла с 1,8 до 17,6%. Также очень высок интерес покупателей к спецтехнике и транспорту. Доля их продаж увеличилась с 5,4 до 32,4%, т.е. более чем в 6 раз. Доля земельных участков показала небольшой рост: с 3,6 до 7,4%.

Среди крупнейших завершенных сделок летнего сезона самыми дорогими стали объекты в крупнейших южных логистических хабах: за 163 млн рублей инвесторы купили складской комплекс в Ростове-на-Дону и за 123,5 млн рублей — складской комплекс в Краснодаре.

«Мы видим растущий тренд на выход в экспонирование крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Ростовской области. К примеру, оцененный в 796 млн рублей портовый комплекс и птицефабрика за 671 млн рублей, а также земельный фонд порядка 25,5 тысячи га. В сегменте южной спецтехники тоже уверенный рост как количества, так и суммарной стоимости. В этой категории уже представлены 370 единиц техники. И в ближайший месяц число вырастет минимум на 147 предложений. Это в том числе позволит удовлетворить растущий спрос бизнеса и госсектора в обновлении парка»,— резюмировал Дмитрий Орестов.

За 8 месяцев 2026 года объем банкротных торгов на Portal DA вырос в РФ на 72% в денежном выражении (с 6,4 млрд до 11 млрд рублей) и на 18% по количеству лотов (с 233 до 275), следует из аналитики ресурса. Рынок демонстрирует резкое повышение ликвидности: средний чек увеличился почти вдвое — с 27,5 млн до примерно 40 млн рублей (+46%), а сроки экспозиции сократились со 182 до 138 дней.

На этом фоне покупатели переориентировались на активы реального сектора: спрос на спецтехнику, земельные участки увеличился почти вдвое (с 4 до 7% в отношении земельного фонда и с 9 до 19% в отношении техники). Такая динамика свидетельствует об активном перераспределении капитала инвесторов от стагнирующего сегмента застройки в сторону производственных и инфраструктурных активов.