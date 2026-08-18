Один «Капитан» на двоих

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск ступинского Центра хоккейного развития ХК «Капитан» к юридическому лицу ХК «Сочи» — АНО «Спортивный клуб "Кубань-Регион"». Сумма претензий — 600 тыс. руб. Поводом стало использование сочинцами товарного знака, который подмосковный клуб зарегистрировал в 2024 году. Ответчик попытался подать встречный иск о недобросовестной конкуренции, однако суд его не принял, указав, что подобные споры находятся в исключительной компетенции Суда по интеллектуальным правам. Разбирательство, в котором пересеклись интересы двух «Капитанов», продолжится 21 сентября.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Центр хоккейного развития ХК «Капитан» (Ступино, Московская область) подал иск к автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб "Кубань-Регион"» — юрлицо ХК «Сочи». Сумма исковых требований составляет 600 тыс. руб. Спор касается нарушения исключительных прав на товарный знак, следует из материалов дела, размещенных на ресурсе kad.arbitr.ru.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации №1024712 (зарегистрирован в июне 2024 года), представляющего собой красно-синюю эмблему с надписью «"Капитан" Завтра строится сегодня"». По мнению заявителя, ответчик неправомерно использовал этот знак, что нарушает его исключительные права.

По данным сервиса Rusprofile, АНО «СК "Кубань-Регион"» зарегистрирована в Сочи в июле 2014 года. Является официальным юридическим лицом, представляющим профессиональный хоккейный клуб «Сочи» (КХЛ) и его детско-юношескую спортивную школу. Управление осуществляет Евгений Сечин — российский спортивный функционер и хоккейный менеджер, с августа 2026 года занимающий пост генерального директора хоккейного клуба «Сочи». Единственным учредителем указан Игорь Григорович. АНО «ЦХР ХК "Капитан"» зарегистрирована в Московской области в городе Ступино 10 марта 2017 года. Работает в сфере спорта. С момента основания и по настоящее время организацией руководит Борис Лотенков. Он же является директором ступинского ХК «Капитан», который был основан 25 января 1999 года. Согласно данным с сайта команды, сезон 2001/2002 подмосковный клуб провел в Первой лиге, с 2017 по 2023 год клуб «Капитан» являлся представителем команды КХЛ ХК «Сочи» в Молодежной хоккейной лиге. В сезоне 2024/2025 ХК «Капитан» представлен юниорской командой, которая выступает на Первенстве Центрального федерального округа и Первенстве Московской области.

В структуре хоккейного клуба «Сочи» существует молодежная команда, которая также носит название «Капитан». В мае 2024 года сообщалось, что в новый сезон Молодежной хоккейной лиги ХК «Капитан» вступает с новым логотипом, который выполнен в традиционных цветах герба и флага подмосковного Ступино, в котором команда базируется на протяжении всей своей истории.

«Главной особенностью нового логотипа является интеграция в него нескольких элементов официальной геральдики города. В центре, как и на геральдике городского округа, изображен сокол… Под ним два скрещенных пропеллера, вписанные в ромб,— символ авиации и причастности города к самолетостроению»,— отмечено в сообщении клуба.

Ответчик, АНО «СК "Кубань-Регион"», предпринял попытку защитить свои интересы через встречный иск, указав в заявлении, что считает актом недобросовестной конкуренции действий Центра хоккейного развития ХК «Капитан» по регистрации и использованию спорного товарного знака. Однако суд первой инстанции и апелляционный суд не приняли его к производству, отметив, что заявленный встречный иск относится к исключительной подсудности Суда по интеллектуальным правам.

В пресс-службе ХК «Сочи» и в АНО «ЦХР ХК "Капитан"» на запросы «Ъ-Кубань» не ответили.

Следующее судебное заседание назначено на 21 сентября.

Наталья Решетняк