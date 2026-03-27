Рельсы достались РЖД

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск РЖД и признал незаконной регистрацию права собственности компании «Ново-Трейд» на подъездные железнодорожные пути протяженностью 862 метра в станице Полтавская. Позднее это решение подтвердил Пятнадцатый апелляцилнный суд. По словам юристов, кассация также оставит данное решение в силе, поскольку оно основано на двух судебных экспертизах, которые были приняты двумя инстанциями в качестве надлежащих доказательств

Кассационный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит спор между РЖД и ООО «Ново-Трейд» о праве собственности на участок ж/д путей протяженностью 862 метра в станице Полтавская. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск РЖД и признал незаконной регистрацию права собственности компании «Ново-Трейд» на подъездные железнодорожные пути.

Спор возник, когда «Ново-Трейд» обратилась в РЖД с просьбой согласовать инструкцию по обслуживанию железнодорожного пути. При рассмотрении обращения РЖД обнаружила дублирование записей в Едином государственном реестре недвижимости.

Согласно документам, за РЖД с 2004 года зарегистрировано право собственности на железнодорожный путь протяженностью 800 метров с кадастровым номером 23:13:0000000:408. В то же время в ноябре 2020 года за «Ново-Трейд» была оформлена собственность на участок длиной 862 метра с номером 23:13:0104073:17, который фактически представляет тот же объект.

РЖД направила претензию ответчику в ноябре 2021 года с предложением урегулировать конфликт в досудебном порядке, однако ответа не получила.

«Ново-Трейд» приобрела спорный объект у АО «Фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» по договору купли-продажи в октябре 2020 года. Агрокомплекс утверждал, что получил права на железнодорожные пути в ходе приватизации в 1993 году — раньше, чем РЖД зарегистрировала свою собственность.

Ответчик и третье лицо возражали против требований РЖД, ссылаясь на отсутствие документов, подтверждающих идентичность объектов, и на пропуск срока исковой давности.

Суд, изучив все материалы и доказательства, пришел к выводу о правомерности требований РЖД и признал отсутствующим право собственности «Ново-Трейд» на спорный участок железнодорожной инфраструктуры.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе, кассация рассмотрит спор 7 апреля.

По словам старшего юриста «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, заключения двух судебных строительно-технических экспертиз установили, что подъездной железнодорожный путь, принадлежащий ОАО «РЖД», и подъездные железнодорожные пути, зарегистрированные за ООО «Ново-Трейд», являются одним и тем же объектом недвижимости. Кроме того, спорный объект является железнодорожным подъездным путем необщего пользования, который в силу Постановления Совета министров СССР от 26.05.1962 № 478 подлежал передаче в ведение железных дорог МПС, то есть, еще до приватизации 1993 года находился на балансе железной дороги, а не у правопредшественника ответчика.

«Следовательно, до передачи в собственность ОАО "РЖД" спорный путь в любом случае должен был находиться в ведении Министерства путей сообщения, и право собственности на него у правопредшественников ответчика не могло возникнуть в силу закона. Право собственности правопредшественника ответчика ОАО «Полтавский КХП» на подъездные ж/д пути было зарегистрировано на основании решения Третейского суда по разрешению экономических споров при Славянской межрайонной торгово-промышленной палате 30 марта 2005 г., а не на основании плана приватизации 1993 года. При этом ОАО «РЖД» не участвовало в рассмотрении спора в третейском суде»,— поясняет юрист.

По его словам, с учетом того, что право собственности зарегистрировано за разными лицами на один объект (двойная регистрация), суд квалифицировал иск о признании права собственности отсутствующим как единственный надлежащий способ защиты права. Поскольку истец владеет спорным имуществом (объект не выбыл из его владения), и истребование имущества из чужого незаконного владения неприменимо.

Господин Гейтс говорит, что шансы на отмену судебных актов в кассационной инстанции небольшие, поскольку решение основано на двух судебных экспертизах, которые были приняты двумя инстанциями в качестве надлежащих доказательств, а кассация не переоценивает доказательства.

«Теоретически ответчик мог бы попытаться развить довод о том, что истцом избран ненадлежащий способ защиты права, так как ОАО «РЖД» не владеет объектом. Иск о признании права отсутствующим допустим только для владеющего собственника, а ОАО «РЖД» фактически не владеет спорным путем. Однако оба суда отклонили его, указав, что общество несет расходы на содержание объекта и проводило реконструкцию. Путь закрыт для движения по техническому состоянию, но физически расположен в полосе отвода, находящейся в долгосрочной аренде у ОАО «РЖД»»,— резюмирует юрист.

Елена Турбина