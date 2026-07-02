Спортивный интерес

Суд Краснодарского края по требованию кассации пересмотрел иск краевой прокуратуры об изъятии базы спортклуба «Спартак» в пользу государства и снова отдал объект государству. Информация об этом содержится в судебном акте, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани), заново по требованию кассации пересмотревший иск краевой прокуратуры об изъятии тренировочной базы местного спортивного клуба «Спартак» в пользу РФ, снова отдал спортивный объект государству. Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке инстанции.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал об иске краевой прокуратуры к Краснодарской краевой общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб "Спартак"» (ФОСК «Спартак»). Надзорное ведомство требует изъять у местного клуба целый перечень спортобъектов в кубанской столице.

Имущественный комплекс краснодарского «Спартака», который краевая прокуратура потребовала изъять в пользу РФ, включает в себя три земельных участка общей площадью порядка 3 га, предназначенных для эксплуатации спортивных объектов, а также 19 объектов недвижимости. Самый крупный из них — здание спорткомплекса в историческом центре города на Постовой улице, 40 (площадь 2,7 тыс. кв. м). Также в списке: объекты на Старокубанской улице — имущество гребной базы на берегу озера Старая Кубань (административное здание, две небольшие гостиницы, спортзал, две душевые и сауны, несколько мастерских, эллингов, складов и гаражей).

По версии прокуратуры Краснодарского края, данное имущество оказалось в собственности «Спартака» незаконно. Организация владела им на основании решения Октябрьского районного суда Краснодара 2002 года (тогда клуб был признан правопреемником советского ДСО «Спартак», созданного в 1935 году и просуществовавшего до 1987 года) и еще двух решений Арбитражного суда Кубани от 2006 года.

В 2002 году Октябрьский районный суд решил, что в 1987 году федеральный «Спартак» слился с другими спортивными обществами и прекратил свое существование. А в начале 90-х клуб якобы снова выделился из спортобщества профсоюзов (ВДСФО). Краевой ФОСК «Спартак», созданный профсоюзами в 1992 году, был признан правопреемником ДСО. В результате в 1993 году ему были переданы объекты недвижимости ранее существовавшего советского детского спортивного общества.

В 2024 году прокуратура края заявила, что кубанский «Спартак» не может считаться правопреемником советского, а имущество последнего он получил неправомерно.

Крайсуд восстановил надзорному ведомству срок на обжалование дела 2002 года и пересмотрел его, отказав ФОСК в правопреемственности с обоснованием: воссоздание в начале 90-х «Спартака» было не выходом из нового спортобщества профсоюзов со своим имуществом, а созданием новой организации. Это и стало юридическим основанием для изъятия в 2024 году спартаковских спортобъектов через арбитражные суды.

Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) в мае радикально пересмотрел выводы судов нижестоящих инстанций и велел пересмотреть дело с учетом выявленных им ошибок. В частности, он отметил, что относить профсоюзное имущество к госсобственности на основании того, что оно называлось «социалистической собственностью», нельзя: Гражданский кодекс РСФСР 1964 года выделял имущество профсоюзов в отдельную категорию, отличал его от государственного, колхозного и личного.

Также кассация предписала при пересмотре дела установить, за чей счет строились спортобъекты (государства или самого общества), а также выяснить, кто же является надлежащим правопреемником. Помимо этого, АССКО усомнился в законности отказа в применении сроков исковой давности: суды сочли его не истекшим исходя из того, что прокуратура узнала о нарушении права только 2024 году, но они суды не установили момент, с которого прокурор и публичный собственник должны были узнать о выбытии имущества из владения государства.

Рассматривая дело заново, АС Кубани снова пришел к выводу о том, что спортобъекты являются федеральными, и снова удовлетворил иск прокуратуры.

Логика решения, вынесенного судьей Натальей Ермоловой, такова. После ликвидации ДСО «Спартак» в 1987 году имущество отошло государству как бесхозяйное (в деле нет документов о передаче спортобъектов профсоюзам или новому клубу). Решение о правопреемстве краснодарского «Спартака» от федерального отменено, юридического отношения местный клуб к прославленному советскому не имеет. Устанавливать же, за чей счет строились объекты смысла нет, так как на момент их создания земля уже была государственной. И вообще учреждения спорта в любом случае подлежали отнесению к госсобственности (на основании постановления Верховного Совета РФ «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации…»).

Новое решение АС Кубани пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляцию.

Михаил Волкодав