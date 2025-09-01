Землю делят после посадки

Кассационный суд отказал Андрею Карпенко, являющимся правопреемником Надежды Цапок (матери осужденного и уже покойного главаря банды Сергея Цапка) в попытке заявить свои права на земельный участок площадью 125,72 га в Кущевском районе. Этот актив ранее фактически принадлежал осужденной на 10 лет экс-судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой. После вынесения ей и ее отцу, Ивану Колеснику, приговора за особо крупное мошенничество, участок был арестован и обращен в пользу потерпевших руководителей концерна «Покровский» и государства. Господин Карпенко пытался убедить суды в том, что иного имущества у госпожи Мартыновой, чтобы рассчитаться с ним по долгам, нет, поэтому спорный земельный участок — единственный вариант погашения задолженности. Кассационный суд указал, что «расширение круга получателей прибыли от реализуемого имущества осужденных является неправомерным». Юристы считают, что решения судов первой и второй инстанции в пользу истца могли создать опасный прецедент «двойного взыскания».



Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал правопреемнику Надежды Цапок Андрею Карпенко в претензиях на сельскохозяйственный участок земли в Краснодарском крае. Истец планировал взыскать долг с осужденной за особо крупное мошенничество экс-судьи Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой за счет реализации земельного участка, расположенного в селе Раздольном Кущевского района. Суды первой и второй инстанции поддержали позицию истца, однако кассационный суд отменил апелляционное определение и направил дело на пересмотр в Краснодарский краевой суд.

Как сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда, земельный участок площадью 125,72 га, средства с реализации которого хотел получить господин Карпенко, был арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве и обращен в пользу потерпевших и государства. При этом, как установили суды, данный участок фактически принадлежал бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, хотя оформлен был на другое лицо.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что в августе 2023 года Волгоградский областной суд приговорил госпожу Мартынову к десяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве при фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ). Наказание было назначено по совокупности с вынесенным ранее приговором экс-судье.

В 2018 году Светлана Мартынова вместе с Иваном Колесником, который, по данным «Ъ-Юг» является ее отцом, были осуждены Ростовским областным судом за совершение мошенничества в особо крупом размере. Мартынова получила семь лет лишения свободы, Колесник, ввиду пожилого возраста (на момент вынесения приговора — 71 год), — четыре года условно. Суд признал, что родственники получили от владельцев концерна «Покровский» более 40 млн руб. за передачу прав на бывшие земли семьи Цапков, однако своих обещаний не выполнили. Если вкратце, то Светлана Мартынова и ее отец занимались «цапковским наследством», то есть разрабатывали схемы перехода к новым владельцам сельхозугодий. Так было создано ЗАО «Маяк», которое по договоренности между Иваном Колесником и владельцами концерна «Покровский» Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым должно было перейти под их контроль. Когда руководители сельхозпредприятия поняли, что их обманули, — обратились в правоохранительные органы. Мартынова и Колесник в ходе следствия и суда свою вину не признали, поясняя, что они якобы не имели никакого отношения к переходу прав на бывшие активы Цапков и никаких обязательств перед владельцами «Покровского» на себя не брали.

Приговор явился основанием для обращения взыскания на арестованное имущество осужденной в счет погашения задолженности перед потерпевшими и государством на сумму свыше 165 млн руб.

Андрей Карпенко заявил свои права на взыскание долга через продажу спорного земельного участка. Кущевский районный и Краснодарский краевой суды, рассмотрев гражданское дело, удовлетворили эти требования. Они сочли, что поскольку Мартынова официально не располагает другим имуществом для исполнения судебного решения, закон позволяет обратить взыскание на фактически принадлежавшие ей земли.

«Суд кассационной инстанции с этим не согласился, поскольку судьба спорного участка ранее уже была определена в рамках уголовного дела через удовлетворение гражданского иска двух потерпевших к осужденному Колеснику путем взыскания ущерба за счет продажи его имущества, включая землю, зарегистрированную на члена его семьи, а расширение круга получателей прибыли от реализуемого имущества является неправомерным»,— рассказали в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин удивлен, что суды первой и второй инстанции проигнорировали наличие приговора, уже определившего судьбу земельного участка, а именно — что конкретные потерпевшие в лице руководителей концерна «Покровский», а также государства вправе претендовать на удовлетворение требований из денег от продажи участка.

«Не исключаю, что если деньги еще останутся после удовлетворения требований потерпевших, они могут быть переданы правопреемнику»,— отметил юрист.

Адвокат, управляющий партнер АБ «Правовой статус» Алексей Иванов видит в данном гражданском иске попытку передела арестованного и реализованного имущества. «Правопреемник Надежды Цапок пытается через гражданский процесс претендовать на актив, который уже был изъят государством и распределен между потерпевшими по уголовному делу. Это выглядит как попытка обойти преюдицию: последствия обращения взыскания на арестованное имущество, принятого в рамках рассмотрения уголовного дела, и вернуть себе (в лице правопреемника) часть утраченных активов клана Цапков. Очевидное злоупотребление»,— комментирует юрист.

По его словам, удовлетворение гражданского иска потерпевших к Колеснику и обращение взыскания на его имущество является окончательным и не подлежит пересмотру в отдельном гражданском процессе. Алексей Иванов также указывает, что суд кассационной инстанции занял четкую позицию: интересы государства и потерпевших имеют приоритет над частными имущественными требованиями, в том числе — над добавлением господина Карпенко к числу тех, кто может претендовать на арестованное имущество.

«Интересно, что нижестоящие суды пошли по пути “снятия корпоративной вуали”, признав, что хотя участок формально записан на члена семьи осужденного, он фактически принадлежал Мартыновой. Однако кассационный суд счел, что этот подход неприменим, поскольку имущество уже было правомерно обращено взысканием в рамках уголовного дела»,— подчеркнул господин Иванов.

Он полагает, что решение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции является знаковым, поскольку оно защищает принцип правовой определенности (правовой стабильности) и приоритета обращения взыскания на арестованное имущество, принятого в рамках рассмотрения уголовного дела. «Нижестоящие суды, удовлетворяя иск правопреемника Цапок, допустили фундаментальную процессуальную ошибку. Они попытались пересмотреть распределение имущественной массы, которое уже было осуществлено на основании вступившего в законную силу приговора суда. Это создавало бы опасный прецедент “двойного взыскания” и подрывало бы авторитет судебных актов, вынесенных по уголовному делу»,— резюмировал юрист.

Дмитрий Михеенко