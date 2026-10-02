В Донецке начала работать «Школа 21»

В Донецке стартовал первый отборочный интенсив — «бассейн» в школу цифровых технологий от Сбера «Школа 21».

Фото: пресс-службы Сбера

Открытие школы стало подарком Сбера ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией. Здесь каждый житель региона старше 18 лет может бесплатно освоить востребованные цифровые навыки и профессии, а также получить опыт работы над реальными задачами. В первом отборе уже принимают участие 104 человека из Донецка и других городов региона.

Поступить в «Школу 21» может каждый, кто готов учиться и развиваться в цифровой сфере. Для поступления не требуются профильное образование или опыт программирования и работы с искусственным интеллектом — важны мотивация, настойчивость и готовность решать практические задачи. В рамках обучения участники изучают новейшие цифровые технологии и сразу применяют знания на практике: самостоятельно решают задачи, работают над проектами и учатся взаимодействовать в команде.

В церемонии открытия кампуса приняли участие Денис Пушилин - глава Донецкой Народной Республики, Анатолий Песенников - Председатель Юго-Западного банка Сбербанка, Юрий Иванов - Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест».

Фото: пресс-службы Сбера

Денис Пушилин, Глава Донецкой Народной Республики: «Модернизация региональной экономики требует собственного интеллектуального фундамента. Сегодня нам критически необходимы ИТ-специалисты, способные обеспечить цифровой суверенитет, обслуживать государственные системы, финансовый сектор и возрождающуюся промышленность. «Школа 21» даёт бесплатное обучение для любого жителя старше 18 лет, вне зависимости от предыдущего образования и опыта. Когда у человека есть возможность освоить современную профессию и найти ей применение в родном регионе, это мощный стимул жить и работать дома. Но за технологиями стоят люди. Донбасс всегда был силён своим характером, своей культурой, своим наследием. Мы не просто строим цифровую экономику — мы сохраняем и передаём традиции, которые делают нас теми, кто мы есть. Цифровая трансформация — это не технологический тренд, а стратегический ресурс для ускоренного восстановления и развития Республики. Уверен, что выпускники донецкого кампуса станут драйвером технологического обновления всего Донбасса и сохранят всё лучшее, что нам досталось от предыдущих поколений».

«Школа 21» помогает готовить высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики. Участники учатся на реальных практических примерах и могут создать востребованные для бизнеса и региона цифровые решения.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Сбер помогает Донецкой Народной Республике в развитии различных сфер, реализуя комплексную программу поддержки: финансовая доступность для жителей, сервисы для бизнеса, партнёрство с государством. Регион очень активно развивается и здесь высокий запрос на современные знания и технологии. В первый «бассейн» к нам пришли участники от 18 до 50 лет с самым разным профессиональным опытом и образованием. И сегодня мы вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным и нашим многолетним партнёром – компанией «ЮгСтройИнвест» открываем первый в новых регионах кампус «Школы 21» от Сбера. Именно в такой синергии рождаются самые яркие, успешные, нужные людям и экономике проекты. Уверен, «Школа 21» поможет Республике готовить высококлассных специалистов для цифровой экономики региона».

Первый «бассейн» продлится 14 дней. За это время участники познакомятся с форматом обучения «Школы 21», попробуют свои силы в практических заданиях и командных проектах. Для многих это возможность впервые попробовать себя в IT, а для тех, кто уже работает с технологиями — расширить профессиональные навыки и получить новый опыт.

Заявки на этот отбор подали жители разных городов региона: 58% участников — из Донецка, остальные — из Харцызска, Шахтёрска, Енакиево, Макеевки, Ясиноватой и Мариуполя. Среди подавших заявки 57% мужчин и 43% женщин. Самому старшему участнику 50 лет, самому младшему — 18 лет. При выборе будущей образовательной траектории чаще всего участники отмечали направления «ИИ-инженер», «Специалист по кибербезопасности» и «Бизнес и системный аналитик». По итогам отбора участники смогут продолжить обучение на основных программах «Школы 21».

Людмила Сапрыкина, директор кампуса «Школы 21» в Донецке: «В «Школе 21» участники осваивают новейшие цифровые технологии, учатся работать в команде. Методика «равный равному» предполагает, что ребята самостоятельно находят решения, делятся опытом и поддерживают друг друга в процессе обучения. Такой подход помогает постепенно переходить от первых шагов в технологиях к самостоятельной работе над сложными задачами. «Школа 21» помогает готовить как высококлассных специалистов так и слаженные сильные команды. Уверена, здесь сформируется сильное технологическое сообщество, в котором участники смогут обмениваться опытом, развивать проекты и вместе создавать новые решения»

Кампус «Школы 21» расположен в центре Донецка. На площади 191 м оборудованы 30 рабочих станций, а также зоны для индивидуальной и командной работы, обучения и проектной деятельности. Здесь участники смогут осваивать новые навыки, общаться, обмениваться опытом и формировать профессиональное сообщество.

Юрий Иванов, Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест»: «Для Группы компаний «ЮСИ» большая честь участвовать в создании кампуса «Школы 21» в Донецке. И особенно приятно, что реализуем мы этот проект вместе с нашим давним стратегическим партнером — Сбером. Работу по обустройству кампуса мы провели качественно, с душой и на совесть, чтобы он полностью соответствовал самым высоким стандартам «Школы 21». Сложно сегодня представить более востребованный и эффективный формат подготовки ИТ-специалистов, чем этот проект от Сбера. Для жителей Донецкой Народной Республики это замечательная возможность получать современные знания и строить успешное профессиональное будущее здесь, в родном регионе. И для нас особенно важно участвовать в таких знаковых проектах на воссоединенных с Россией территориях, ведь мы создаем новые перспективы для людей. Искренне благодарю за доверие, конструктивный диалог и всестороннюю поддержку Главу Донецкой Народной Республики Дениса Владимировича Пушилина и Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Валерьевича Песенникова. От всей души поздравляю всех с открытием «Школы 21»!»

Данил Лисицын, участник отборочного интенсива «Школы 21»: «Я работаю системным администратором уже больше десяти лет. Хочется двигаться дальше — в кибербезопасность, где задачи сложнее и ответственнее. «Школа 21» даёт то, чего мне не хватало — настоящую практику в команде. Здесь ты не просто слушаешь, а делаешь. И рядом такие же увлечённые люди — от вчерашних школьников до опытных инженеров. Для меня это возможность не просто повысить квалификацию, а перейти на новый уровень и приносить больше пользы региону. Уверен, что в дальнейшем смогу работать над защитой государственных и финансовых систем Донбасса».

Мария Рухлевич, участник отборочного интенсива «Школы 21»: «Я заканчиваю университет по совсем другой специальности, но всегда мечтала работать в IT. О «Школе 21» узнала от подруги и подала заявку, не особо веря в успех. Когда пришло приглашение на «бассейн», поняла — это мой шанс. Здесь важно только желание разобраться. Первые задания казались неподъёмными, но поддержка ребят и атмосфера «равный равному» творят чудеса. Я хочу стать ИИ-инженером и уверена, что смогу работать в родном регионе, где будут востребованы цифровые профессии».

Второй отборочный «Бассейн» в Донецке стартует 19 октября, а основное обучение начнётся в ноябре 2026 года.