Кинули «Маяк»

Суд отказал агрофирме «Должанская» в иске об аннулировании 19 соглашений аренды сельхозугодий в Кущевском районе, которые ранее принадлежали семье Цапков. Земли последовательно переходили от АО «Маяк» к «Резорт Менеджмент», последние два года их использует Агрокомплекс им. Н. Ткачева. Основанием для отказа послужила утрата истцом статуса акционера после обращения 100% акций АО «Маяк» в доход государства. В свою очередь, Росимущество не выразило позицию в суде по данному делу. Юристы считают судебное решение по существу верным и не видят поводов для его отмены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении исковых требований агрофирмы «Должанской» о признании недействительными 19 договоров уступки прав аренды земельных участков, заключенных между АО «Маяк» и ООО «Резорт Менеджмент» в январе 2023 года. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В качестве третьих лиц к делу были привлечены прокуратура Краснодарского края, межрегиональное управление Росимущества, а также действующий арендатор спорной земли — АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. Ткачева"».

Как следует из материалов дела, на момент обращения в суд истец являлся держателем 38,6% акций АО «Маяк» (394 тыс. штук). Изначально именно АО «Маяк» арендовало спорную землю, но в январе 2023 года оно переуступило свои права и обязанности по договорам аренды компании ООО «Резорт Менеджмент».

Истец указал в заявлении, что устав АО «Маяк» требует единогласия совета директоров для сделок в размере 25–50% активов, а для сделок свыше 50% — решения общего собрания акционеров. Истец утверждал, что не получил извещения о таком собрании.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», речь идет о землях пайщиков в Кущевском районе Кубани, которые до 2012 года находились под управлением компании «Артекс-Агро», основанной Надеждой Цапок, матерью Сергея Цапка, главы известной преступной группировки. После ареста Надежды Цапок по обвинению в мошенничестве суд аннулировал договоры с ней, а право аренды паевой земли до 2027 года перешло АО «Маяк», созданному местными юристами Викторией Лесной и Светланой Мартыновой (учредителями АО были Борис Гурдисов, муж Виктории Лесной, и Владимир Колесник, отец Светланы Мартыновой). В настоящее время АО «Маяк» управляет ростовское ООО «Бест», принадлежащее Росимуществу.

По информации участников рынка, в распоряжении АО «Маяк» находилось не менее 8 тыс. га паевых пахотных земель. Право аренды 1 га в Кущевском районе оценивается в 300 тыс. руб.

Агрофирма «Должанская» до декабря 2024 года также была подконтрольна Росимуществу через компанию «Агрокомплекс "Лабинский"», которая управляет активами концерна «Покровский», обращенными в пользу государства решением суда осенью 2023 года. Сейчас, как следует из базы Rusprofile, ООО «Агрокомплекс "Лабинский"» принадлежит компания «Мегатэк», 99% которой принадлежит «БФ Прямые инвестиции». По данным отчетности за 2022 год, «БФ Прямые инвестиции» принадлежало компании «Бизнес-Финанс», которую на тот момент контролировал банк ВТБ.

В судебных материалах не раскрывается механизм передачи права использовать спорные земли Агрокомплексу им. Н. Ткачева. Однако известно, что учредителем «Резорт Менеджмент» являлся Кирилл Савенков. Он управлял «КП Шале» — структурой, входящей в холдинг «Мантера», связанный с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ и бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева. В АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. Ткачева"» на запрос «Ъ-Кубань» не ответили.

Суд пришел к выводу, что истец утратил статус акционера в 2024 году, после того как 100% акций АО «Маяк» были обращены в доход государства, и, соответственно, материально-правовой интерес в исходе дела. В свою очередь, АО «Маяк», как и Росимущество, позицию по делу не представило, заинтересованность в исходе дела не проявило.

Суд также установил, что оспариваемые договоры не являются крупными сделками, требующими одобрения общего собрания акционеров. Совокупная стоимость переуступки прав аренды составила 313,68 млн руб., что соответствует 28,81% балансовой стоимости активов общества (1,09 млрд руб.), не превышая установленного законом 50-процентного порога.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит отметил, что судебная инстанция обосновала свой вердикт тремя ключевыми доводами, два из которых он считает спорными, однако итоговое решение — законным.

Как отметил господин Пустовит, первым аргументом суда стало отсутствие интереса к делу со стороны Российской Федерации как стопроцентного акционера АО «Маяк». «"Молчание" Росимущества, пассивная позиция и нежелание представлять суду свою позицию не указаны в нормах Арбитражного процессуального кодекса в качестве основания для отказа в иске. Наш процесс устроен так: если иск предъявлен и у суда нет оснований для прекращения производства либо оставления заявления без рассмотрения, он обязан рассмотреть дело по существу»,— подчеркнул адвокат.

Второй довод суда, напротив, признан экспертом обоснованным: оспариваемые сделки были надлежащим образом одобрены решением совета директоров АО «Маяк», что полностью соответствует корпоративным процедурам.

Третий пункт решения, по мнению Юрия Пустовита, также ошибочен. Суд указал, что истец, требуя признать сделки недействительными, не просил о применении последствий их недействительности, что свидетельствует о ненадлежащем способе защиты права. «В случае признания сделки недействительной суд обязан применить реституцию, то есть возвратить стороны в первоначальное положение, независимо от того, заявлено ли такое требование истцом»,— пояснил эксперт.

Вместе с тем, резюмировал он, несмотря на отмеченные процессуальные неточности, дело по существу решено верно. В связи с этим он не видит оснований для отмены решения в вышестоящих инстанциях.

«Дело интересно тем, что компания, которая была национализирована, акции которой перешли государству, попыталась оспорить вывод активов. И сделала это так неуклюже, что, по сути, она легализовала этот уход активов»,— говорит руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев. Он добавил, что в судебной практике нередки случаи целенаправленного «просуживания» спорных сделок для подкрепления их решением суда. В данном случае, по оценке юриста, достигнут сопоставимый результат, хотя прямых признаков умышленных действий сторон не усматривается.

Определяющим фактором, по словам господина Кучембаева, стала позиция Росимущества: ведомство не поддержало заявленные требования и не выступило с самостоятельным иском о возврате активов, выбывших из владения АО «Маяк», ныне принадлежащего государству.

В этой связи, подчеркнул юрист, все вопросы адресованы именно Росимуществу. Суд, признав агрофирму «Должанская» ненадлежащим истцом ввиду отсутствия у нее на момент рассмотрения дела долей в «Маяке», тем не менее исследовал все обстоятельства спора, хотя был склонен отказать в иске по формальному основанию.

Пересмотр сути принятого решения и возврат активов, по мнению эксперта, возможны исключительно при условии заявления Росимуществом самостоятельных требований.

Наталья Решетняк