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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Адыгея

Михаил Мишустин побывал в Региональном центре «Полярис-Адыгея»

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Встреча с Председателем Правительства России