Метры берут высоту

В Адыгее за 11 месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию 538,4 тыс. кв. м жилья, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика уже перевыполнила годовой план нацпроекта «Инфраструктура для жизни», установленный на уровне 503 тыс. кв. м. По мнению экспертов, рынок подогревает инвестиционный интерес к региону на фоне развития туркластеров и стремления покупателей оформить ипотеку до ожидаемого пересмотра госпрограмм в 2026 году. Ключевым ограничением для дальнейшего роста остается высокий порог входа для покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным минстроя Адыгеи и Росстата, за январь-ноябрь 2025 года в республике было введено в эксплуатацию 538,48 тыс. кв. м. жилья, что на 8,9% превышает прошлогодние показатели. Основной объем работ пришелся на индивидуальных застройщиков, которые построили 368,86 тыс. кв. м жилых домов. Еще 169,62 тыс. кв. м обеспечили 23 введенных в эксплуатацию многоквартирных дома. Показатель обеспеченности жильем составил 0,95 кв. м на душу населения.

Годовой план по вводу жилья в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год был установлен на уровне 503 тыс. кв. м. По итогам 11 месяцев в республике выполнили значительную часть целевого показателя.

Для сравнения, по итогам 2024 года в Адыгее было введено 565,6 тыс. кв. м (выполнение плана на 100,3%), из которых 384,05 тыс. кв. м пришлось на частников, а 181,57 тыс. кв. м — на 33 многоквартирных объекта. Обеспеченность жильем в прошлом году фиксировалась на уровне 1,13 кв. м на человека.

В администрации Майкопа отмечают локальный подъем: за девять месяцев 2025 года в городе введено 165,68 тыс. кв. м жилья против 116,22 тыс. кв. м за аналогичный период предыдущего года. Ожидаемый объем ввода в столице республики по итогам всего года оценивается в 156,72 тыс. кв. м.

При этом в городе фиксируют снижение количества уведомлений о строительстве: 222 против 298 годом ранее. На стадии высокой готовности (от 70%) в городе находятся еще шесть многоквартирных домов, что позволяет властям планировать сохранение объемов ввода жилья в 2026 году не ниже уровня 2025 года.

Эксперт по недвижимости Адыгеи Мурат Ляфишев связывает рост ввода жилья в регионе почти на 9% с инвестиционной активностью перед открытием туристического кластера и эффектом «догоняющего спроса».

По его словам, покупатели спешат воспользоваться семейной ипотекой под 6%, что делает ИЖС привлекательной альтернативой квартирам.

«Снижение показателя обеспеченности жильем объясняется изменением структуры спроса. На рынке растет доля малогабаритных квартир — студий и однокомнатных, которые активно приобретают в том числе жители других регионов в инвестиционных целях»,— пояснил господин Ляфишев.

Комментируя перспективы 2026 года, эксперт отмечает, что ключевым ограничением для дальнейшего роста остается высокий порог входа для покупателей. Особенно это касается молодых семей, не готовых приобретать жилье исключительно в новостройках.

«Рынок недвижимости цикличен, и с учетом количества застройщиков, заходящих в регион, число МКД до 2030 года возрастет кратно. Сейчас же превалирует ИЖС — как в Майкопском районе (ЖК «Курортный Регион»), так и в Тахтамукайском, где коттеджные поселки Энема и Яблоновского активно продаются под видом “пригорода Краснодара”»,— заключил Мурат Ляфишев.

Нурий Бзасежев