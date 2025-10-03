Застройщики заплатят за размещение

В Краснодарском крае рассматривается возможность введения штрафных санкций за самовольное возведение на участках ИЖС домов и отелей под видом строительства объектов вспомогательного назначения. Изменения, которые планируют внести в закон «Об административных правонарушениях», направлены на ужесточение соблюдения строительных норм в населенных пунктах региона. Эксперты неоднозначно оценивают инициативу: одни отмечают, что самовольная застройка является одной из самых актуальных проблем в регионе, особенно это касается прибрежных зон. Другие считают, что введение штрафов не сильно изменит ситуацию с незаконным строительством.

Власти Краснодарского края намерены ввести систему штрафов для частных лиц и организаций, которые строят на территориях, предназначенных для индивидуального жилья, полноценные дома и объекты размещения под видом объектов вспомогательного назначения. Об этом заявили в пресс-службе администрации региона, ссылаясь на слова председателя краевого законодательного собрания Юрия Бурлачко. Соответствующие изменения в краевом законе «Об административных правонарушениях» уже приняли в первом чтении.

Юрий Бурлачко заявил, что цель этих изменений — закрыть существующую законодательную лазейку и предотвратить неконтролируемую застройку территорий Краснодарского края.

По его словам, некоторые строительные компании, пользуясь неопределенностью в законодательстве, вместо индивидуальных жилых домов возводят на участках объекты, предназначенные для размещения людей, оформляя их как вспомогательные строения, что позволяет избегать получения специальных разрешений.

Глава комитета ЗСК по вопросам законности Андрей Горбань сообщил, что планируется установить штрафы в размере 3 тыс. руб. для граждан, 20 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. руб. для юридических лиц. Он добавил, что перед вторым чтением законопроект будет скорректирован с учетом полученных комментариев и предложений.

Эксперт по недвижимости в Сочи Юлия Феклистова отмечает, что сегодня одна из главных проблем в Сочи и на побережье в целом — это стихийное строительство: апартаменты под видом ИЖС, мини-отели без разрешений, дома без необходимых инженерных решений. «Так что решение депутатов очень своевременное: в первую очередь эта мера поможет покупателям и инвесторам. У них появится больше уверенности, что объект, в который они вкладываются, будет с чистой юридической историей и не окажется самостроем. Те, кто покупает жилье или апартаменты для жизни или дохода, будут более защищены от риска вложиться в объект, который потом признают незаконным»,— говорит госпожа Феклистова. По ее словам, цена земли и готовых объектов с прозрачной документацией может вырасти, так как предложение станет более ограниченным, но такие меры постепенно формируют цивилизованный рынок, где ценностью является не только локация, но и законность.

По словам управляющего собственника семейного мини-отеля «Южная дача» (Геленджик) Олега Козырова, в этом «устранении пробелов» особенных изменений не предвидится.

«В настоящее время существует стандартная процедура: гражданин или организация получает разрешение на капитальное строительство. Далее — вводит в эксплуатацию постройку согласно выданному разрешению. Если построенное здание не соответствует выданному разрешению, то такое капитальное строение незаконно и в дальнейшем эксплуатироваться не может. Далее администрации муниципалитета подают в суд на владельцев таких незаконных строений и суд обязует привести их в соответствие согласно выданному разрешению на строительство, приостанавливает эксплуатацию такого здания, а в дальнейшем может вынести решение о сносе самовольной постройки»,— поясняет господин Козыров.

Соответственно, введение штрафов, по его словам, не сильно может изменить ситуацию с такими незаконными строениями (максимально жесткие санкции суды уже сегодня применяют к собственникам и самим строениям). Олег Козыров отмечает, что новшество можно рассматривать лишь с точки зрения наполнения бюджета за счет штрафов.

