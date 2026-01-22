Витражи плодят кладовки

Кубань входит в десятку регионов РФ с наибольшим предложением кладовых помещений, в том числе — внутри жилых комплексов. Средняя стоимость квадратного метра кладовки в крае — 378 тыс. руб. Эксперты считают, что рост популярности данного формата недвижимости связан с тем, что многие жилые объекты сегодня лишены балконов и лоджий, где люди традиционно хранили вещи. По словам участников рынка, интерес к малогабаритным складам также проявляет малый бизнес — интернет-продавцы, селлеры маркетплейсов и курьерские службы.



Краснодарский край попал в топ-10 рейтинга нестоличных регионов с наибольшим предложением кладовых помещений на рынке недвижимости. Так, по информации аналитиков «Домклик», исследовавших данные объявлений о продаже кладовок внутри жилых комплексов и отапливаемых складов, средняя стоимость объекта на Кубани составляет 378 тыс. руб. Медианная квадратура кладовых в крае составляет 4,2 кв. м. Стоимость аналогичных объектов в Ростовской области (в среднем 4,5 кв. м) и Ставропольском крае (4 кв. м) составляет 353 тыс. и 350 тыс. руб. соответственно.

Средняя стоимость кладовых в России составляет 420 тыс. руб. за кв. м. Лидерами являются Москва (1,5 млн руб.), Московская область (890 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (749 тыс. руб.), а самые дешевые предложения — в Калининградской и Волгоградской областях (по 290 тыс. руб.). Регионами с самыми большими помещениями для хранения оказались Приморский край и Республика Татарстан (по 6,2 кв. м), а также Нижегородская область (5,4 кв. м). Самые маленькие объекты — в Воронежской области (3,5 кв. м).

Как отмечают эксперты «Домклик», на сегодняшний день рынок кладовых помещений крайне неоднороден. «Это могут быть как заранее предусмотренные проектом объекты внутри ЖК, так и специально разделенные на небольшие участки складские помещения в промзонах или переделанные подвалы жилых домов старой постройки»,— говорится в исследовании.

По словам аналитиков, объем предложения кладовых к середине января 2026 года вырос в России на 40,5% относительно аналогичного периода прошлого года, а цены — на 5%. Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева отмечает, что с апреля по сентябрь 2025 года удвоился спрос на покупку кладовых помещений за собственные средства, а количество ипотечных сделок — снизилось на 28,3% по сравнению с 2024 годом.

По словам президента Гильдии строителей Краснодарского края Алексея Ливадовского, факторами, влияющими на стоимость квадратного метра кладовых помещений, являются: площадь лота (цена за квадратный метр может снижаться с ростом размера кладовых); состояние и отделка (черновая дешевле); инфраструктура ЖК (премиальные комплексы дороже) и коммуникации (электричество, вентиляция и контроль доступа повышают цену).

«Спрос на кладовые помещения в Краснодарском крае стабилен. Учитывая, что квартиры у некоторых застройщиков имеют витражные окна и попросту лишены балконов и лоджий, которые традиционно используются для хранения сезонных вещей и спортинвентаря, иметь свою кладовую просто необходимо. Также могу сказать, что спрос на малогабаритные склады есть и у малого бизнеса: интернет-продавцов, селлеров маркетплейсов и курьерских служб»,— говорит эксперт.

Эксперт по недвижимости Евгений Ткачев констатирует, что кладовые как формат недвижимости существуют только в больших девелоперских проектах и только в тех домах, где отсутствуют балконы. Например, в жилых комплексах и жилых микрорайонах, строящихся по программе КРТ. «Можно сказать, что рынок только формируется. До 2022 года кладовки как отдельный вид недвижимости присутствовали на рынке в единичном экземпляре. Сейчас практика такова, что для удовлетворения спроса на кладовые и удобства использования их выносят в отдельные цокольные помещения, где они соседствуют с паркингом. Такой подход более удобен, чем расположение кладовых на жилом этаже»,— говорит эксперт.

Алексей Ливадовский отмечает, что порядка 30% сделок по покупке кладовых помещений в жилых комплексах осуществляется с инвестиционной целью — для последующей сдачи в аренду.

По словам эксперта, стоимость аренды кладовых на Кубани будет только расти в связи с развитием онлайн-торговли, а также из-за роста себестоимости и требований к комфорту.

В то же время, по словам Евгения Ткачева, спрос на кладовки в Краснодаре — больше бытовой, чем инвестиционный. Основной покупатель — местные жители, у которых возникает необходимость дополнительного хранения личных вещей или же сезонного инвентаря в виде автомобильных шин. «Кладовка позволяет использовать жилое пространство квартиры максимально эффективно, поэтому покупатели — это, как правило, жильцы квартир компактных планировочных решений.

Отсутствие инвестиционного спроса на кладовые в полной мере вызвано фактором низкой заселяемости построенных и строящихся жилых домов. С точки зрения инвестиций — спекулятивная стратегия будет сопряжена с низкой маржинальностью и ликвидностью на вторичном рынке, а консервативная стратегия "под сдачу" рискует слишком затянуться и показать первую прибыль только через два-три года после сдачи дома»,— резюмирует господин Ткачев.

