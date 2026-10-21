ИЖС уперлось в ставку

По данным статистики, за январь—сентябрь 2026 года на Кубани введено 2 млн кв. м частного жилья — на 33% меньше, чем годом ранее. В Ростовской области за январь—август индивидуальные застройщики построили 886,5 тыс. кв. м, что на 18,6% ниже показателя за аналогичный период 2025 года. Динамика ИЖС совпала с общим сокращением ввода жилья. На Кубани за девять месяцев показатель снизился на 31,7%, до 3,14 млн кв. м. На Дону за восемь месяцев общий ввод сократился на 1,7%, до 1,62 млн кв. м.