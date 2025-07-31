Нехватка работников в стройиндустрии Краснодарского края, по данным департамента строительства Краснодарского края, сегодня составляет порядка 11 тыс. человек. Участники рынка говорят о серьезной конкуренции за кадры. Речь идет не только о рабочих специальностях — бетонщиках, монтажниках, сварщиках, но и о грамотных управленцах. Менеджеры, которые привыкли работать в условиях низких ставок и активного ипотечного рынка 2020–2021 годов, не адаптированы к новому рынку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На портале «Работа в России» в строительной сфере Краснодарского края открыто 8 тыс. вакансий, из которых порядка 7 тыс. — предложения для рабочих

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ На портале «Работа в России» в строительной сфере Краснодарского края открыто 8 тыс. вакансий, из которых порядка 7 тыс. — предложения для рабочих

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дефицит кадров в строительной отрасли Краснодарского края составляет порядка 11 тыс. человек. Об этом на форуме недвижимости «Движение» в Сочи заявил первый заместитель руководителя регионального департамента строительства Вадим Траскунов.

Согласно официальной статистике, всего в строительной отрасли Краснодарского края заняты около 284,6 тыс. человек, что составляет 10% от общего числа занятых в крае. По состоянию на июнь 2025 года на портале «Работа в России» зарегистрировано свыше 80 тыс. вакансий от работодателей региона, из которых 8 тыс. приходится на строительную сферу. Большая часть предложений — рабочие специальности, их доля составляет 90%, то есть примерно 7 тыс. позиций.

«Последние несколько лет мы наблюдаем растущую потребность в кадрах в строительной отрасли. Это связано с активным развитием инфраструктуры, возведением новых социальных объектов: школ, детских садов, спортивных и культурных центров, дорог и мостов. За изменениями стоят сотни тысяч специалистов — от проектировщиков до рабочих на площадках»,— считает заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Антон Казанов.

Наиболее востребованными рабочими специальностями, согласно официальным данным, являются: слесарь, монтажник, электромонтер, сварщик, каменщик, арматурщик, бетонщик, плотник, штукатур, маляр и другие. «Но также в строительстве всегда есть необходимость в специалистах и служащих, таких как: инженер, производитель работ (прораб), мастер строительных и монтажных работ, бухгалтер, геодезист, электрик участка и другие»,— добавляет господин Казанов.

Индекс конкуренции по специальностям, Краснодарский край, май 2025 года Специализация hh индекс Агент по недвижимости 1.2 Геодезист 10.6 Главный инженер проекта 14.9 Брокер 15.9 Слесарь, сантехник 2.6 Руководитель строительного проекта 27.7 Электромонтажник 3.1 Маляр, штукатур 4.4 Сварщик 4.8 Машинист 5.2 Разнорабочий 5.3 Монтажник 6.1 Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 7.1 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 7.8 Архитектор 8.9 Прораб, мастер СМР 8.9 Инженер ПТО, инженер-сметчик 5.9 Источник: hh.ru

По данным HeadHunter Юг, на Кубани самыми дефицитными специалистами в сфере строительства по итогам мая остаются слесарь, сантехник, электромонтажник. А вот количество управленцев, наоборот, превышает спрос: на одну вакансию приходится более 20 резюме.

За май 2025 года на hh.ru в Краснодарском крае размещено 5 тыс. вакансий в сфере строительства и недвижимости, а за май прошлого года — более 8 тыс. Число тех, кто обновили или опубликовали свои резюме, выросло на треть — более 30 тыс. соискателей. «Хотя ситуация с кадрами улучшилась, первопричины кадровой проблемы в отрасли никуда не делись. Причина дисбаланса в дефицитных профессиях — это несоответствие системы образования текущим запросам экономики и рынка, демографическая яма, многолетний имидж непрестижности рабочих профессий»,— комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

По данным компании, напряженная ситуация с кадрами в строительной отрасли привела к росту зарплат в прошлом году, он продолжился и в 2025-м, хотя значительно более умеренными темпами, на размер больше инфляции — там, где специалистов будет остро не хватать. Значительнее всего заработная плата за год выросла у инженеров и рабочих. Средняя предлагаемая зарплата в строительной отрасли составляет 90 тыс. руб.

Ситуация на рынке труда в строительной сфере Краснодарского края, май 2025 года Динамика вакансий относительно мая 2024 года — 27%

Динамика резюме относительно мая 2024 года — 32%

hh индекс — 5,2

Средняя предлагаемая зарплата — 90 221 руб.

Средняя ожидаемая зарплата — 100 000 руб. По данным HeadHunter Юг

«Спрос на квалифицированные рабочие специальности кратно превышает предложение. Речь идет о бетонщиках, монтажниках, каменщиках — им готовы платить 80–200 тыс. руб. в месяц. Но даже при таких ставках конкуренция среди работодателей остается крайне высокой»,— отмечает директор по организационному развитию ГК «Точно» Мария Корельская.

Руководитель управления персоналом и коммуникацией ГК «Метрикс Development» Елена Теленьга считает, что нехватка кадров на строительном рынке региона ощущается «довольно остро»: «Помимо низкого уровня безработицы, отсутствия кандидатов на рынке труда и ограничений в трудоустройстве иностранных граждан, в летнее время еще накладывается период отпусков. Поэтому многие работающие соискатели отгуливают свои долгожданные отпуска и ближе к осени активно приступают к поиску нового места работы».

Другие компетенции

Спрос на рабочие специальности резко обострился из-за изменений миграционной политики, объясняет Мария Корельская. «Поток иностранных рабочих сократился, а замещение за счет внутренних резервов ограничено: профессиональные училища не покрывают потребности отрасли, а переобучение требует времени и ресурсов. Однако есть еще более острый кадровый вызов — это поиск управленцев. На уровне управления мы сталкиваемся с другим дефицитом: менеджеры, которые привыкли работать в условиях низких ставок и активного ипотечного рынка 2020–2021 годов, не адаптированы к новому рынку с высокой ставкой и жесткой конкуренцией за клиента. Классический пример — коммерческие директора, не имеющие опыта работы при ставке выше 20%. Или технический надзор, ориентированный на приемку, но не на оптимизацию себестоимости на входе»,— рассказывает госпожа Корельская.

По ее словам, сегодня рынку нужны другие компетенции: умение просчитать стоимость на входе, снизить риски, предложить альтернативу, сократить расходы. В 2021 году, при ипотеке под 2–4%, работали одни механизмы. Сегодня при ставке 21% нужны совсем другие подходы и другое мышление.

«Сейчас основной фокус — на поисках директоров проектов, в управлении которых находится все: стройка, финансы, бюджет, маркетинг. Найти такого человека, который по факту является СЕО и способен вести большой объект на сотни тысяч квадратных метров,— вот наш огромный вызов в настоящее время»,— делится директор по организационному развитию ГК «Точно».

По ее словам, кадровая проблема в строительстве уже не временное явление, а системный вызов. И выигрывает тот, кто первым начнет работать с ней как с частью стратегического управления. «Приходится действовать на стыке экономики и организационного развития: где-то замедлять наем, где-то перекраивать структуру, где-то пересматривать модели мотивации. Мы считаем каждую ставку, каждую позицию. Но при этом обязаны видеть в сотрудниках не просто ресурс, а капитал. Тот, который может вытащить проект, сдвинуть сроки, сэкономить миллионы. Потому что без людей ничего не построишь — ни в прямом, ни в переносном смысле»,— резюмирует Мария Корельская.

Елена Теленьга отмечает, что в подавляющем большинстве застройщику нужны опытные специалисты. «Поэтому все проводимые сейчас активности в строительной отрасли при взаимодействии с учебными заведениями — большой вклад в "нашего кандидата"»,— говорит эксперт.

Бетонщикам, монтажникам, каменщикам работодатели готовы платить от 80 до 200 тыс. рублей в месяц

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Комплексное решение

Елена Теленьга считает, что дефицит кадров в стройотрасли будет расти. «Демографические ямы, геополитические моменты и старение населения — напрямую влияют на кадровый дефицит. Бизнес в России продолжает расти и развиваться, а людского ресурса для этого уже не хватает. Многим компаниям в ближайшее время потребуется привлекать больше сотрудников из других регионов и снижать требования к соискателям. Помимо близкой перспективы решения вопроса, нужно смотреть и в будущее, ради которого уже сейчас реализуются стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, которые направлены на сохранение населения страны и повышение рождаемости»,— констатирует руководитель управления персоналом и коммуникацией ГК «Метрикс Development».

В департаменте строительства Краснодарского края говорят, что для решения кадрового вопроса организована комплексная работа по замещению вакантных должностей в отрасли. Ведомство наладило сотрудничество с саморегулируемыми организациями, ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Адыгеи, а также строительными компаниями региона. Партнеры информируют о проведении этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства и возможностях платформы «Работа России» для поиска сотрудников и размещения актуальных вакансий.

В 2025 году департамент провел встречи с ассоциацией застройщиков при участии потенциальных работодателей. Обсуждались механизмы привлечения трудовых ресурсов в строительные организации региона и взаимодействие образовательных и строительных организаций для сокращения кадровой потребности.

Также налажено сотрудничество с Краснодарским региональным отделением Молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды», которая формирует студенческие отряды для круглогодичной работы на строительных объектах.

Медианные зарплаты по специальностям, Краснодарский край, май 2025 года Специализация hh индекс Слесарь, сантехник 75 100 руб. Сварщик 145 600 руб. Архитектор 100 000 руб. Машинист 109 700 руб. Брокер 450 000 руб. Маляр, штукатур 117 600 руб. Руководитель проектов 100 000 руб. Разнорабочий 75 000 руб. Инженер ПТО, инженер-сметчик 119 600 руб. Монтажник 99 800 руб. Инженер по эксплуатации 80 000 руб. Руководитель строительного проекта 141 000 руб. Агент по недвижимости 422 800 руб. Электромонтажник 74 400 руб. Геодезист 135 100 руб. Главный инженер проекта 150 000 руб. Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 72 600 руб. Источник: hh.ru

В апреле 2025 года на базе Кубанского государственного технологического университета прошла встреча с будущими специалистами по теме «Молодежь в стройке: вызовы, возможности, перспективы». По итогам встречи студенческий строительный отряд заключил соглашение о трудоустройстве 20 студентов в Крымске для выполнения земляных работ, армирования, бетонирования, комплексов внешнего благоустройства и погрузо-разгрузочных работ.

Департамент взаимодействует с Центром опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края для привлечения строительных организаций к участию в мероприятиях по повышению квалификации работников и корректировки образовательных программ.

Строительные организации информируют о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда». Реализацию проекта на территории Краснодарского края осуществляет АНО «Региональный центр компетенций». Организация на безвозмездной основе оказывает содействие предприятиям путем разработки мероприятий, направленных на повышение производительности труда и решение кадровых проблем через оценку профессиональных компетенций сотрудников и формирование индивидуальных программ для каждого специалиста.

Мария Корельская говорит, что для привлечения нужных специалистов приходится задействовать все: digital-рекрутинг, реферальные программы и собственные базы: «Параллельно мы вынуждены пересматривать и финансовые модели проектов, в которых изначально подобные затраты на персонал не были заложены в фонд оплаты труда».

Наталья Решетняк