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Как бизнес и власть справляются с дефицитом кадров в стройотрасли
Нехватка работников в стройиндустрии Краснодарского края, по данным департамента строительства Краснодарского края, сегодня составляет порядка 11 тыс. человек. Участники рынка говорят о серьезной конкуренции за кадры. Речь идет не только о рабочих специальностях — бетонщиках, монтажниках, сварщиках, но и о грамотных управленцах. Менеджеры, которые привыкли работать в условиях низких ставок и активного ипотечного рынка 2020–2021 годов, не адаптированы к новому рынку.
На портале «Работа в России» в строительной сфере Краснодарского края открыто 8 тыс. вакансий, из которых порядка 7 тыс. — предложения для рабочих
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Дефицит кадров в строительной отрасли Краснодарского края составляет порядка 11 тыс. человек. Об этом на форуме недвижимости «Движение» в Сочи заявил первый заместитель руководителя регионального департамента строительства Вадим Траскунов.
Согласно официальной статистике, всего в строительной отрасли Краснодарского края заняты около 284,6 тыс. человек, что составляет 10% от общего числа занятых в крае. По состоянию на июнь 2025 года на портале «Работа в России» зарегистрировано свыше 80 тыс. вакансий от работодателей региона, из которых 8 тыс. приходится на строительную сферу. Большая часть предложений — рабочие специальности, их доля составляет 90%, то есть примерно 7 тыс. позиций.
«Последние несколько лет мы наблюдаем растущую потребность в кадрах в строительной отрасли. Это связано с активным развитием инфраструктуры, возведением новых социальных объектов: школ, детских садов, спортивных и культурных центров, дорог и мостов. За изменениями стоят сотни тысяч специалистов — от проектировщиков до рабочих на площадках»,— считает заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Антон Казанов.
Наиболее востребованными рабочими специальностями, согласно официальным данным, являются: слесарь, монтажник, электромонтер, сварщик, каменщик, арматурщик, бетонщик, плотник, штукатур, маляр и другие. «Но также в строительстве всегда есть необходимость в специалистах и служащих, таких как: инженер, производитель работ (прораб), мастер строительных и монтажных работ, бухгалтер, геодезист, электрик участка и другие»,— добавляет господин Казанов.
Индекс конкуренции по специальностям, Краснодарский край, май 2025 года
По данным HeadHunter Юг, на Кубани самыми дефицитными специалистами в сфере строительства по итогам мая остаются слесарь, сантехник, электромонтажник. А вот количество управленцев, наоборот, превышает спрос: на одну вакансию приходится более 20 резюме.
За май 2025 года на hh.ru в Краснодарском крае размещено 5 тыс. вакансий в сфере строительства и недвижимости, а за май прошлого года — более 8 тыс. Число тех, кто обновили или опубликовали свои резюме, выросло на треть — более 30 тыс. соискателей. «Хотя ситуация с кадрами улучшилась, первопричины кадровой проблемы в отрасли никуда не делись. Причина дисбаланса в дефицитных профессиях — это несоответствие системы образования текущим запросам экономики и рынка, демографическая яма, многолетний имидж непрестижности рабочих профессий»,— комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.
По данным компании, напряженная ситуация с кадрами в строительной отрасли привела к росту зарплат в прошлом году, он продолжился и в 2025-м, хотя значительно более умеренными темпами, на размер больше инфляции — там, где специалистов будет остро не хватать. Значительнее всего заработная плата за год выросла у инженеров и рабочих. Средняя предлагаемая зарплата в строительной отрасли составляет 90 тыс. руб.
Ситуация на рынке труда в строительной сфере Краснодарского края, май 2025 года
- Динамика вакансий относительно мая 2024 года — 27%
- Динамика резюме относительно мая 2024 года — 32%
- hh индекс — 5,2
- Средняя предлагаемая зарплата — 90 221 руб.
- Средняя ожидаемая зарплата — 100 000 руб.
По данным HeadHunter Юг
«Спрос на квалифицированные рабочие специальности кратно превышает предложение. Речь идет о бетонщиках, монтажниках, каменщиках — им готовы платить 80–200 тыс. руб. в месяц. Но даже при таких ставках конкуренция среди работодателей остается крайне высокой»,— отмечает директор по организационному развитию ГК «Точно» Мария Корельская.
Руководитель управления персоналом и коммуникацией ГК «Метрикс Development» Елена Теленьга считает, что нехватка кадров на строительном рынке региона ощущается «довольно остро»: «Помимо низкого уровня безработицы, отсутствия кандидатов на рынке труда и ограничений в трудоустройстве иностранных граждан, в летнее время еще накладывается период отпусков. Поэтому многие работающие соискатели отгуливают свои долгожданные отпуска и ближе к осени активно приступают к поиску нового места работы».
Другие компетенции
Спрос на рабочие специальности резко обострился из-за изменений миграционной политики, объясняет Мария Корельская. «Поток иностранных рабочих сократился, а замещение за счет внутренних резервов ограничено: профессиональные училища не покрывают потребности отрасли, а переобучение требует времени и ресурсов. Однако есть еще более острый кадровый вызов — это поиск управленцев. На уровне управления мы сталкиваемся с другим дефицитом: менеджеры, которые привыкли работать в условиях низких ставок и активного ипотечного рынка 2020–2021 годов, не адаптированы к новому рынку с высокой ставкой и жесткой конкуренцией за клиента. Классический пример — коммерческие директора, не имеющие опыта работы при ставке выше 20%. Или технический надзор, ориентированный на приемку, но не на оптимизацию себестоимости на входе»,— рассказывает госпожа Корельская.
По ее словам, сегодня рынку нужны другие компетенции: умение просчитать стоимость на входе, снизить риски, предложить альтернативу, сократить расходы. В 2021 году, при ипотеке под 2–4%, работали одни механизмы. Сегодня при ставке 21% нужны совсем другие подходы и другое мышление.
«Сейчас основной фокус — на поисках директоров проектов, в управлении которых находится все: стройка, финансы, бюджет, маркетинг. Найти такого человека, который по факту является СЕО и способен вести большой объект на сотни тысяч квадратных метров,— вот наш огромный вызов в настоящее время»,— делится директор по организационному развитию ГК «Точно».
По ее словам, кадровая проблема в строительстве уже не временное явление, а системный вызов. И выигрывает тот, кто первым начнет работать с ней как с частью стратегического управления. «Приходится действовать на стыке экономики и организационного развития: где-то замедлять наем, где-то перекраивать структуру, где-то пересматривать модели мотивации. Мы считаем каждую ставку, каждую позицию. Но при этом обязаны видеть в сотрудниках не просто ресурс, а капитал. Тот, который может вытащить проект, сдвинуть сроки, сэкономить миллионы. Потому что без людей ничего не построишь — ни в прямом, ни в переносном смысле»,— резюмирует Мария Корельская.
Елена Теленьга отмечает, что в подавляющем большинстве застройщику нужны опытные специалисты. «Поэтому все проводимые сейчас активности в строительной отрасли при взаимодействии с учебными заведениями — большой вклад в "нашего кандидата"»,— говорит эксперт.
Комплексное решение
Елена Теленьга считает, что дефицит кадров в стройотрасли будет расти. «Демографические ямы, геополитические моменты и старение населения — напрямую влияют на кадровый дефицит. Бизнес в России продолжает расти и развиваться, а людского ресурса для этого уже не хватает. Многим компаниям в ближайшее время потребуется привлекать больше сотрудников из других регионов и снижать требования к соискателям. Помимо близкой перспективы решения вопроса, нужно смотреть и в будущее, ради которого уже сейчас реализуются стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, которые направлены на сохранение населения страны и повышение рождаемости»,— констатирует руководитель управления персоналом и коммуникацией ГК «Метрикс Development».
В департаменте строительства Краснодарского края говорят, что для решения кадрового вопроса организована комплексная работа по замещению вакантных должностей в отрасли. Ведомство наладило сотрудничество с саморегулируемыми организациями, ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Адыгеи, а также строительными компаниями региона. Партнеры информируют о проведении этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства и возможностях платформы «Работа России» для поиска сотрудников и размещения актуальных вакансий.
В 2025 году департамент провел встречи с ассоциацией застройщиков при участии потенциальных работодателей. Обсуждались механизмы привлечения трудовых ресурсов в строительные организации региона и взаимодействие образовательных и строительных организаций для сокращения кадровой потребности.
Также налажено сотрудничество с Краснодарским региональным отделением Молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды», которая формирует студенческие отряды для круглогодичной работы на строительных объектах.
Медианные зарплаты по специальностям, Краснодарский край, май 2025 года
В апреле 2025 года на базе Кубанского государственного технологического университета прошла встреча с будущими специалистами по теме «Молодежь в стройке: вызовы, возможности, перспективы». По итогам встречи студенческий строительный отряд заключил соглашение о трудоустройстве 20 студентов в Крымске для выполнения земляных работ, армирования, бетонирования, комплексов внешнего благоустройства и погрузо-разгрузочных работ.
Департамент взаимодействует с Центром опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края для привлечения строительных организаций к участию в мероприятиях по повышению квалификации работников и корректировки образовательных программ.
Строительные организации информируют о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда». Реализацию проекта на территории Краснодарского края осуществляет АНО «Региональный центр компетенций». Организация на безвозмездной основе оказывает содействие предприятиям путем разработки мероприятий, направленных на повышение производительности труда и решение кадровых проблем через оценку профессиональных компетенций сотрудников и формирование индивидуальных программ для каждого специалиста.
Мария Корельская говорит, что для привлечения нужных специалистов приходится задействовать все: digital-рекрутинг, реферальные программы и собственные базы: «Параллельно мы вынуждены пересматривать и финансовые модели проектов, в которых изначально подобные затраты на персонал не были заложены в фонд оплаты труда».