Квадратный перевес

Краснодар возглавил рейтинг российских городов по объему строительства жилья на одного жителя. По данным исследования «РИА Новости», в краевой столице сейчас возводится 4,39 кв. м на человека. По оценке экспертов, лидерство кубанской столицы сформировалось за счет устойчивого миграционного притока и высокой строительной активности прошлых лет, на фоне чего усиливаются риски перегрева рынка и нагрузки на инфраструктуру.

Краснодар возглавил рейтинг городов РФ по объему жилищного строительства на одного жителя, говорится в исследовании «РИА Новости». Согласно данным агентства, в городе сейчас возводят 4,39 кв. м жилья в расчете на одного человека. Второе место заняла Тюмень (3,93 кв. м на человека), а третье — Майкоп (3,57 кв. м). В диапазоне от 3 до 3,5 кв. м находятся Екатеринбург, Владивосток, Красногорск и Ростов-на-Дону. В целом по России на январь 2026 года строится около 116 млн кв. м жилья, что соответствует примерно 2,36 млн квартир.

Основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян считает, что лидерство Краснодара во многом носит инерционный характер. По его словам, значительная часть проектов, находящихся сегодня на завершающей стадии, была запущена в 2022–2023 годах на фоне более активного спроса. Это, в частности, отражается на текущих объемах ввода: по итогам первого полугодия 2026 года на Кубани планируется увеличить ввод жилья в многоквартирных домах на 18% — до 1,3 млн кв. м.

«Еще одним фактором остается высокий интерес к недвижимости со стороны жителей других регионов и городов России. Миграционный поток традиционно поддерживает спрос на жилье в краевом центре, а после открытия краснодарского аэропорта осенью 2025 года девелоперы уже в первые месяцы зафиксировали рост числа сделок на 10–15%»,— комментирует господин Погосян.

При этом, подчеркивает эксперт, динамика новых запусков проектов указывает на скорую смену тренда. В 2025 году объем выданных разрешений на строительство многоквартирных домов в Краснодаре сократился на 19% по сравнению с предыдущим годом, что может привести к снижению предложения в дальнейшем.

Вице-президент по маркетингу корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко также связывает высокие позиции Краснодара с устойчивым притоком населения и длительным периодом высокой активности рынка. В течение последнего десятилетия внутренняя миграция формировала спрос и стимулировала массовое жилищное строительство.

«Рост объемов строительства на протяжении многих лет усиливал конкуренцию и способствовал повышению качества девелоперского продукта в Краснодаре. В условиях сбалансированного рынка, когда предложение увеличивается параллельно со спросом, это является устойчивой моделью развития. Однако при стагнации продаж сохранение высоких темпов ввода жилья формирует серьезные риски: по оценкам участников рынка, до 40% застройщиков краевой столицы уже столкнулись с затоваренностью»,— отмечает господин Кравченко.

Заместитель генерального директора ГК «Лучи» Ольга Нарт объясняет лидерство Краснодара по объемам строительства жилья на одного жителя высокой девелоперской активностью в предыдущие годы. По ее оценке, в городе одновременно реализовывалось множество проектов, рассчитанных не только на локальный спрос, но и на устойчивый приток новых жителей.

«За последние 10 лет население Краснодара существенно выросло. Дополнительный спрос формируют покупатели, приобретающие недвижимость как второе жилье или инвестиционный актив»,— рассуждает эксперт.

Вместе с тем госпожа Нарт предупреждает, что текущая конъюнктура влияет на поведение участников рынка: на фоне накопленного предложения и снижения доступности ипотечных программ застройщики пересматривают планы и сокращают запуск новых проектов. По прогнозу замгендиректора ГК «Лучи», в 2026 году ключевые риски для девелоперов будут определяться накопленным объемом нереализованных квартир и ограниченной доступностью ипотечного кредитования.

Генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев отмечает, что высокие позиции Краснодара по вводу жилья во многом обусловлены его географией и экономической специализацией. Близость к морю и статус центра аграрного производства поддерживают устойчивый приток населения, особенно заметный с середины 2010-х годов, что формирует базу для расширения жилищного строительства и сохраняет интерес девелоперов к региону.

По мнению руководителя Антона Баксараева, в структуре предложения преобладает массовое жилье, однако по мере роста уровня жизни увеличивается интерес к более качественным форматам. Наличие свободных земельных участков поддерживает высокие темпы застройки, но развитие города сдерживается инфраструктурными ограничениями, прежде всего в части транспортной доступности.

Основными вызовами для рынка господин Баксараев называет перегрузку социальной и транспортной инфраструктуры, а также ограничение доступности ипотечного финансирования. Дальнейшая динамика будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки и реализации инфраструктурных проектов.

«Существенным фактором остается гибкость локального рынка: в Краснодаре быстрее принимаются решения о запуске проектов, выше доступность земельных участков по сравнению с крупнейшими агломерациями и в целом ниже порог входа для девелоперов. Это позволяет наращивать объемы строительства более высокими темпами, чем в большинстве других городов»,— заявляет генеральный директор строительной компании Kronung Филипп Шраге.

Господин Шраге также подчеркивает, что ключевые риски для рынка в 2026 году связаны с дорогой ипотекой и ростом себестоимости строительства, а также с вероятностью локального перегрева в отдельных районах. В долгосрочной перспективе развитие Краснодара будет определяться не столько объемами строительства, сколько качеством городской среды и инфраструктуры.

Нурий Бзасежев