Избыточные метры

Спрос на рынке жилой недвижимости в Краснодарском крае держится на стабильно низком уровне. По оценкам экспертов, только в Краснодаре нереализованные остатки в 44,25 тыс. лотов будут распродаваться 33 месяца. Цены при этом в краевом центре не снижаются, а на побережье растут от 20% в Анапе до 64% — в Сочи. Участники рынка считают, что ситуацию спасут снижение ипотечной ставки и государственное участие в доступности жилья. В противном случае — банкротства и долгострои. А пока девелоперы стимулируют продажи скидками, акциями, трейд-ин и субсидированными ставками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риелторы констатируют, что на текущий момент застройщики в Краснодаре выполняют не более 30% от планов продаж

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Риелторы констатируют, что на текущий момент застройщики в Краснодаре выполняют не более 30% от планов продаж

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Число проданных квартир на рынке недвижимости Краснодарского края за пять месяцев 2026 года составило 9,8 тыс. единиц. Это на 34% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, сообщили Guide в консалтинговой компании Macon.

«Спрос показал прирост к аналогичному периоду прошлого года исключительно за счет ажиотажного января. Дело в том, что с февраля вступали в действие новые условия семейной ипотеки, поэтому покупатели поспешили купить квартиру на прежних условиях. В остальные месяцы 2026 года спрос держался на стабильно низком уровне, таком же, как и в начале 2025 года»,— рассказала директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

Она фиксирует профицит жилых «квадратов» на всех рынках юга России. По словам аналитика, причиной избытка нераспроданных площадей стало заметное падение спроса из-за снижения доступности ипотеки. «Девелоперы в целом занимают выжидательную позицию, в частности рассчитывают на снижение рыночной ставки по ипотеке хотя бы до уровня 12–15% к концу года. В этом случае спрос начнет восстанавливаться, и образовавшийся профицит будет ликвидирован в течение одного-двух лет»,— комментирует госпожа Змиевская.

Президент Гильдии строителей, дизайнеров и архитекторов Краснодарского края Алексей Ливадовский называет сегодняшний рынок жилой недвижимости региона «рынком противоречий». С одной стороны, по его словам, в первом квартале 2026 года продажи новостроек выросли на рекордные 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а финансовые поступления — на 62%, с другой — этот всплеск был краткосрочным, и сейчас рынок вернулся к более сбалансированной, хотя и напряженной динамике.

«Главная проблема, которая нависает над рынком,— это значительный дисбаланс между предложением и платежеспособным спросом. Объем нераспроданного жилья в отдельных проектах достигает 80%. По оценкам, нереализованные остатки в 44,25 тыс. лотов в Краснодаре будут распродаваться 33 месяца. Это, безусловно, давит на цены и снижает инвестиционную привлекательность. Поэтому говорить о полноценном и устойчивом возобновлении спроса пока рано. Рынок вошел в фазу "новой реальности", где покупатели стали гораздо более требовательными и расчетливыми»,— рассказывает господин Ливадовский.

В то же время, по словам директора департамента аналитики и операционного маркетинга компании «Неометрия» Марии Стакиной, рынок недвижимости юга России остается активным, несмотря на рост стоимости квадратного метра, высокую ключевую ставку и изменение экономических условий. По информации эксперта, за первый квартал текущего года объем продаж в Новороссийске вырос на 89%, в Краснодаре — на 27%. «Активность продаж в жилом сегменте во многом определяется наличием доступных инструментов покупки»,— отмечает госпожа Стакина.

Старший эксперт компании «Аякс» Ирина Дробот констатирует, что на текущий момент застройщики выполняют не более 30% от планов продаж, рынок постепенно затоваривается и активного спроса не наблюдается. «Сейчас мы наблюдаем типовой рынок, который был еще до введения господдержки. А планы продаж были рассчитаны на хорошие, "жирные" времена. Поэтому, к сожалению, позитивные прогнозы не оправдались. На вторичном рынке спрос чуть более активный, при этом около 70% сделок приходится на ликвидные квартиры небольшой площади по цене 3–7 млн руб.»,— рассказала госпожа Дробот.

Наиболее популярные локации для приобретения жилой недвижимости в Краснодарском крае (по версии Алексея Ливадовского): Краснодар: абсолютный лидер по объему строительства (более 70% от всего региона). Основной спрос сосредоточен в активно застраивающихся районах, например в Прикубанском округе (доля просмотров выросла до 61,9%). Новороссийск и Анапа: эти города показывают рекордный рост продаж благодаря развитию курортной инфраструктуры и внутренней миграции. Сочи: популярен, но в 2026 году переживает спад спроса из-за высокой цены входа и коррекции рынка. Цены там остаются максимальными по региону. Загородный сегмент: все большую популярность набирают коттеджные поселки в пригородах Краснодара и курортных зонах.

«Рынок движется к упрощению»

Алексей Ливадовский называет несколько ключевых трендов на рынке недвижимости края. Во-первых, по его словам, происходит сжатие форматов: на фоне высоких ставок и ограничений по семейной ипотеке (бюджет покупки ~7,5 млн руб.) покупатели все больше интересуются компактным жильем. Квартиры площадью до 50 кв. м становятся, по словам эксперта, основным драйвером продаж. Во-вторых, Алексей Ливадовский отмечает доминирование комфорт-класса, поскольку данный сегмент занимает уже до 85% всех продаж и 73% от объема предложения. «Рынок движется к упрощению: экономкласс фактически перешел в комфорт, а прежний бизнес-класс практически исчез, уступив место более простым архитектурным решениям»,— констатирует господин Ливадовский.

Рост интереса к загородной недвижимости — третий тренд рынка. По словам президента кубанской гильдии строителей, Краснодарский край вышел на первое место в России по спросу на загородные дома, обогнав Подмосковье. Это, по мнению господина Ливадовского, связано с более доступной ценой земли и климатом. «Покупатели все чаще предпочитают готовые коттеджи с коммуникациями, а не просто участки»,— говорит эксперт.

Также Алексей Ливадовский отмечает сокращение разрыва в цене между объектами на первичном и вторичном рынках. В Краснодаре на сегодня этот разрыв составляет около 14–18%. «Вторичное жилье становится более привлекательным, особенно для тех, кому недоступна льготная ипотека на новостройки. Однако объем предложения на вторичном рынке за год сократился на 12%, а цены выросли на 3%»,— резюмирует собеседник «G».

По словам Ирины Дробот, на первичном рынке сегодня пользуются спросом квартиры, при покупке которых нужен минимальный первоначальный взнос или только сумма сертификата маткапитала. Также покупатели пользуются скидками от застройщиков и приобретают двух- и трехкомнатные квартиры в уже сложившихся районах, а в июне на «вторичке» увеличился спрос на квартиры бизнес-класса.

Мария Стакина констатирует, что покупатель в целом стал более рациональным и требовательным. Люди, по ее словам, готовы инвестировать серьезные средства, но ожидают качественный продукт, развитую инфраструктуру, понятную концепцию и юридическую прозрачность. «Именно поэтому особенно востребованы проекты КРТ, где вместе с жильем человек получает полноценную среду для жизни»,— говорит эксперт «Неометрии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты называют сегодняшний рынок жилой недвижимости Краснодара «рынком противоречий»

Фото: Маргарита Синкевич Эксперты называют сегодняшний рынок жилой недвижимости Краснодара «рынком противоречий»

Фото: Маргарита Синкевич

Цена контролируется затоваренностью

По данным Macon, средняя цена квадратного метра квартир на второй квартал 2026 года составила в Краснодаре 153 тыс. руб., что на 3% ниже, чем в аналогичном периоде 2025-го. В Новороссийске «квадрат» жилья стоит в среднем 199 тыс. руб. (+8% год к году), в Анапе — 257 тыс. руб. (+20%), в Сочи — 428 тыс. руб. (+64%).

«На высококонкурентных городских рынках Ростова-на-Дону и Краснодара цены на протяжении последнего года стабильны. С учетом инфляции реальная стоимость квартир на этих рынках даже падает. В период низкого спроса и при значительном объеме остатков повышать цены было бы неразумно. Умеренный рост, перекрывающий разве что инфляцию, имеет место в Симферополе и Новороссийске. Заметный рост цен пока сохраняется только на курортных рынках Анапы и Сочи — сравнительно малые рынки, ориентированные на состоятельную аудиторию, в меньшей степени зависящие от ипотечных ставок»,— комментирует Ольга Змиевская.

По данным Гильдии строителей, дизайнеров и архитекторов Краснодарского края, на июнь 2026 года в сделках на первичном рынке Краснодара цена квадратного метра составляла около 163–175 тыс. руб., на вторичном — около 148–150 тыс. руб. На первичном рынке Новороссийска стоимость «квадрата» составляла в первом летнем месяце около 210 тыс. руб., на вторичном — 170 тыс. руб. Первичный рынок Сочи продемонстрировал в июне среднюю стоимость квадратного метра 736 тыс. руб., вторичный — 365 тыс. руб.

«Локация и инфраструктура — это сегодня главный фактор формирования ценника жилой недвижимости. Покупатель готов платить за наличие школы, детского сада и транспорта в шаговой доступности. В целом же высокая затоваренность рынка сдерживает рост цен, а в некоторых случаях даже приводит к их снижению»,— говорит Алексей Ливадовский.

По данным Ирины Дробот, в сегменте массового жилья по Краснодару цена квадратного метра составляет около 100–170 тыс. руб. в зависимости от локации, фонда и площади квартиры. А по объектам бизнес-класса стоимость «квадрата», по словам эксперта, варьируется в диапазоне 230–320 тыс. руб.

Мария Стакина называет среднюю цену квадратного метра в Краснодаре — 165 тыс. руб., в Новороссийске — 198 тыс. руб. «Высокий объем нового строительства в Краснодаре сдерживает рост цен, тогда как в курортных городах ограниченность предложения поддерживает более высокую стоимость жилья»,— говорит эксперт «Неометрии».

Семейная ипотека тянет

Финансовые инструменты остаются одним из ключевых драйверов спроса, позволяющим сделать покупку недвижимости доступнее, считает Мария Стакина. Самым распространенным из таких инструментов, по словам эксперта, остается ипотека. За год ее доля выросла в Краснодаре с 76 почти до 89%, в Новороссийске — с 71 до 80%, в Сочи — с 16 до 40%.

Ирина Дробот уточняет, что самый популярный способ покупки жилья в новостройках — именно семейная ипотека, а на вторичном рынке более 80% занимает наличный расчет. Порядка 15–17% (в зависимости от месяца) покупок на вторичном рынке совершаются, по словам эксперта «Аякса», при помощи коммерческой ипотеки, но суммы кредита при этом небольшие, поскольку платежи при существующих ставках очень высокие.

Средняя цена 1 кв. м жилья В Краснодарском крае на второй квартал 2026 года, динамика к аналогичному периоду 2025 года Краснодар — 153 тыс. руб. / –3% Новороссийск — 199 тыс. руб. / +8% Анапа — 257 тыс. руб. / +20% Сочи — 428 тыс. руб. / +64% По данным Macon

По словам Алексея Ливадовского, семейная ипотека — основной драйвер спроса на первичном рынке. Именно этот инструмент, с его лимитами, формирует потолок бюджета покупки (около 7,5 млн руб.) и, как следствие, спрос на малогабаритное жилье. Доля рыночной ипотеки, по словам президента краевой гильдии строителей, растет из-за высоких ставок, но остается менее доступной.

«Тем не менее на вторичном рынке доля ипотечных сделок увеличилась с 15 до 25% за год. Есть еще рассрочки и траншевая ипотека. Застройщики активно используют эти инструменты для стимулирования продаж в условиях затоваривания рынка. Они предлагают более гибкие условия, чтобы снизить финансовую нагрузку на покупателя»,— говорит господин Ливадовский.

Застройщики вынуждены изощряться

В условиях жесткой конкуренции и затоваренности застройщики вынуждены изощряться и избегать прямого снижения цен, говорит Алексей Ливадовский. Цены, по его словам, нельзя снижать, так как себестоимость строительства растет. Вместо этого девелоперы предлагают различные акции, скидки, субсидирование ставок по ипотеке, рассрочки.

«Делается акцент на качество и инфраструктуру. Покупатель стал более искушенным, и застройщики конкурируют не "рендерами", а реальными концепциями дворов, наличием социальных объектов и качеством материалов. Также мы можем наблюдать упрощение продукта: уход от сложных архитектурных концепций в пользу более простых и массовых решений, чтобы уложиться в бюджет покупателя и сократить сроки строительства»,— говорит Алексей Ливадовский.

Ирина Дробот подтверждает, что из-за снижения продаж застройщики дают скидки до 35% и возможность покупки без первоначального взноса или с минимальным. «Причем это распространяется как на объекты в сданных домах (или на сдаче), так и на лоты в литерах, продажи в которых только стартовали»,— говорит старший эксперт компании «Аякс».

По словам Марии Стакиной, продажи сегодня, как правило, осуществляются через собственные офисы и работу с клиентом напрямую. Но в последнее время, по словам собеседницы «G», наметилась тенденция, когда девелоперы плотнее работают с агентским каналом. В частности, госпожа Стакина рассказала, что в «Неометрии» через агентов реализуется до 95% жилья на рынке Сочи.

«Продажи стимулируют инструменты, имеющиеся в арсенале девелопера. Чем шире выбор ипотечных программ, тем больше возможностей. Это, в частности, траншевая ипотека, семейная ипотека по ставке 3,5% с повышенным лимитом и субсидированием, а также ипотечные программы со ставкой 2,98% на первый год с последующим переходом на рыночную ставку. Кроме того, некоторые девелоперы предлагают программу трейд-ин, позволяющую обменять имеющееся жилье на новое с учетом стоимости старой квартиры. Также сохраняется спрос на рассрочку: в Сочи и Новороссийске этот инструмент выбирают около 5% покупателей, в Краснодаре — порядка 2%»,— говорит госпожа Стакина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За первый квартал 2026 года объем продаж жилой недвижимости в Новороссийске вырос на 89%

Фото: Максим Бороненко За первый квартал 2026 года объем продаж жилой недвижимости в Новороссийске вырос на 89%

Фото: Максим Бороненко

Сценарий «умеренного дорожания»

Участники рынка ожидают в обозримом будущем сценарий «умеренного удорожания» без резких скачков. Прогнозы роста цен на 2026 год, по словам Алексея Ливадовского, варьируются от 5–7% в целом по Краснодарскому краю до 10% — на побережье. Однако этот рост, отмечает эксперт, будет сдерживаться высоким объемом предложения.

«Резкого роста спроса я не прогнозирую. Рынок, скорее всего, останется "рынком покупателя", с длительными сроками экспозиции и возможностью торга. Ключевым фактором останется решение по семейной ипотеке — любое изменение ее условий вызовет немедленную реакцию рынка. Если спрос упадет, стимулов не будет, а цены пойдут вниз, многие проекты могут стать убыточными. Это особенно опасно для проектов с высокой долей заемного финансирования»,— говорит господин Ливадовский.

Ирина Дробот констатирует: предпосылок для роста спроса и роста цен пока нет. Она объясняет это ужесточением условий семейной ипотеки, снижением уровня жизни из-за фактической инфляции, а также сложностями застройщиков с рабочими на стройках и пополнением эскроу-счетов. «В легком варианте можно ожидать задержки сроков сдачи, а в очень пессимистичном — банкротства застройщиков»,— рассуждает старший эксперт компании «Аякс».

Мария Стакина считает, что многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, уровня ключевой ставки и доступности ипотечного кредитования. Она предполагает, что рост цен будет умеренным, а ключевую роль на рынке недвижимости продолжат играть финансовые инструменты от застройщиков — рассрочки, субсидированные ставки, траншевая ипотека.

Дмитрий Михеенко