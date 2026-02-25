Кирпич потерял вес

В Краснодарском крае в 2025 году сократились спрос на товары для строительства и ремонта, объемы производства такой продукции, а также количество юрлиц в этом бизнесе. Среди главных вызовов эксперты называют охлаждение рынка недвижимости, ужесточение налогового законодательства и недоступность заемных средств. Производители стройматериалов заявляют, что рентабельность бизнеса снижается, но трудности заставляют повышать качество продукции — рынок становится менее массовым, но более профессиональным.

В Краснодарском крае количество покупок товаров для строительства и ремонта в 2025 году сократилось на 4% в сравнении с 2024 годом, сообщили Guide в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Отрицательную динамику показывают и объемы производства стройматериалов. Так, по виду экономической деятельности «добыча прочих полезных ископаемых» за 11 месяцев 2025 года предприятия региона отгрузили продукции на 7,9 млрд руб., или 90,6% год к году, а прочей неметаллической минеральной продукции — на 107,9 млрд руб., или 93,2% к аналогичному периоду предшествующего года. Такие данные предоставили в министерстве промышленной политики Краснодарского края со ссылкой на информацию службы статистики.

В Краснодарстате уточнили, что отгрузка кирпича у средних и крупных кубанских предприятий сократилась на 37,3% (до 133,8 млн условных кирпичей), цемента — на 13,3% (до 5,6 млн т), а товарного бетона — на 13,9% (до 1,1 млн кубометров).

Среди главных причин сокращения спроса и объемов производства товаров для строительства и ремонта эксперты называют охлаждение рынка недвижимости в связи с отменой льготных ипотечных программ и повышение ключевой ставки ЦБ, что сделало заемные средства практически недоступными для населения и бизнеса.

Генеральный директор ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани» Дмитрий Гризодубов говорит, что возглавляемое им предприятие (производит и продает газобетонные блоки автоклавного твердения под торговой маркой «ВКБлок») в прошлом году старалось балансировать между производительностью и рыночным спросом, но рынок, по наблюдениям эксперта, просел примерно на 10%.

Собственник ГК «Славянский дворЪ», генеральный директор ООО «Идеал-Керамика» Сергей Слепуха отмечает, что люди стали откладывать ремонт до лучших времен. «Приходится оптимизироваться. Объем производства нашей компании в 2025 году снизился ощутимо. Мы вполовину сократили ассортимент, делаем упор не на количественный, а на качественный эквивалент. Стараемся работать точечно, максимально индивидуально с каждым клиентом, чтобы выстраивать долгосрочные взаимоотношения с партнерами. Бизнес стал совершенно другим»,— констатирует эксперт.

Объемы производства АО «Силикат» (компания производит и поставляет силикатный кирпич и крупноформатные силикатные изделия для строительства и облицовки под собственной торговой маркой «Силит») в 2025 году сократились на 15–20% в сравнении с 2024 годом. «Это не обвал, а коррекция. Девелоперы и частные застройщики дольше принимают решения, увеличился горизонт планирования, сократилось количество "быстрых" сделок»,— рассказывает генеральный директор АО «Силикат» Григорий Лашин.

Плитка показала рост

В 2025 году медианная цена покупки товаров для строительства и ремонта в Краснодарском крае составила 11,1 тыс. руб., что на 13% выше уровня прошлого года. Оборот рынка в регионе увеличился на 9%. Такие данные «G» предоставили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Оборот сектора обеспечивает в основном ценовая составляющая. В топ продаж вошли строительные сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои), ручной и электроинструмент, материалы для напольного и настенного покрытия. Покупательский трафик обеспечивают, как правило, ремонтные нужды владельцев новых квартир и потребности в ремонте арендной жилплощади (на фоне роста стоимости аренды жилья) в крупных городах»,— рассказывают аналитики «Чек Индекса».

В сравнении с 2024 годом продукция компании «Идеал-Керамика» в среднем подорожала на 25–30%. Сергей Слепуха поясняет, что реальная инфляция в России достигает 30%, а не официально заявленные 12–15%. Кроме того, на отпускных ценах сказалось то, что с 1 января 2025 года компании, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), оборот которых за предшествующий год превысил 60 млн руб., обязаны оплачивать в бюджет НДС в размере 20%. «А с 2026 года налог увеличился до 22%. Поэтому цены пришлось пересмотреть»,— говорит предприниматель.

Отгрузка товаров в натуральном и стоимостном выражении, Краснодарский край Без продукции, произведенной из давальческого сырья (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) Вид деятельности Январь—ноябрь 2024 года Январь—ноябрь 2025 года В натуральном выражении В стоимостном выражении, млн руб. В натуральном выражении В стоимостном выражении, млн руб. Кирпич, млн усл. кирпичей 213,4 4407,5 133,8 2829,4 Цемент, тыс. т 6427,7 43495,3 5575,9 42019,9 Товарный бетон, тыс. куб. м 1334,7 5295,9 1149,6 7321,4 По данным Краснодарстата

По его словам, больше всего подорожала керамическая плитка. «До начала СВО глина закупалась на украинском карьере, этих запасов на заводах хватило на пару лет, но сегодня они иссякли. Кроме того, предприятия испытывают острый дефицит полимеров, глазури, которую традиционно закупали в Турции, Польше, Германии, Испании, Италии. На поиск аналогов потребовалось время, и обходятся они дороже, что также сказывается на отпускной цене нашей продукции»,— поясняет Сергей Слепуха.

Дмитрий Гризодуб одной из главных проблем считает увеличение логистических затрат, где рост стоимости ГСМ и запчастей для перевозчиков влечет удорожание и их услуг. Это отражается на стоимости продукции для конечного покупателя.

Бизнес затягивает пояса

По данным на 1 января 2026 года, в регионе 516 юридических лиц производят стройматериалы (на 2,1%, или 11 организаций меньше в сравнении с 1 января 2025 года), 2,5 тыс. юрлиц специализируются на оптовой торговле такой продукцией (на 2,2%, или 56 организаций меньше) и 376 (на 1,1%, или 4 организации меньше) — на розничной торговле товарами для строительства и ремонта. Такие данные «G» предоставили в Краснодарстате.

Среди главных проблем отрасли Григорий Лашин назвал дефицит квалифицированных кадров. «Производственные специальности требуют системной подготовки, а не быстрого найма по случаю. На рентабельности бизнеса также сказывается значительное удорожание электроэнергии и логистики. Для решения проблем нужны программы поддержки модернизации производств; развитие региональных инфраструктурных проектов; коррекция нормативных требований к материалам и строительным решениям»,— считает эксперт.

Рентабельность бизнеса заметно снизилась, соглашается Сергей Слепуха. Он рассказывает, что в отрасль приходит много людей из других сфер деятельности. Их приходится интегрировать в процессы предприятия и обучать практически с нуля. На это уходит от трех до шести месяцев. «А времени нет. Продукцию нужно было произвести и реализовать, условно говоря, вчера, чтобы сегодня платить зарплату, налоги, обеспечивать обслуживание техники и так далее»,— поясняет Сергей Слепуха.

Кроме того, по его словам, бизнесу не хватает оборотных средств, так как кредиты обходятся очень дорого. «Если раньше заводы предоставляли нам отсрочки по платежам, то сейчас мы работаем по предоплате. На некоторых заводах сокращается количество производственных линий, так как им тоже не хватает ресурсов, сырья, денег. Соответственно, увеличиваются сроки производства»,— отмечает предприниматель.

Рынок требует перенастройки

Рынок товаров для строительства и ремонта проходит период перестройки, считает Григорий Лашин. «Где-то спрос может снизиться, где-то — сместиться в другие форматы. Но строительство не остановится: есть жилье, инфраструктура, промышленность, плюс большой пласт реконструкции и обновления существующего фонда. Скорее, к 2030 году мы увидим перераспределение — вырастет доля материалов, которые дают понятную экономику, скорость монтажа и высокое качество, проверенное временем»,— допускает эксперт.

По его наблюдениям, спрос смещается в сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС). «Краснодарский край — регион с устойчивым интересом к ИЖС. Здесь важны не объемы, а стабильность и предсказуемость поставок. Другой тренд — запрос на "честный материал". Клиенты стали лучше разбираться в продукции: геометрия, марка прочности, морозостойкость — больше не абстрактные слова для покупателя»,— рассказывает Григорий Лашин.

Дмитрий Гризодубов отмечает, что клиенты стараются снизить затраты на строительные материалы. «Нам, как производителю "монопродукта", сложно разнообразить предложение для рынка, но мы стараемся продвигать энергоэффективные решения, выпуская продукцию с различными характеристиками по плотности и прочности»,— добавляет эксперт.

Клиент стал более избирательным, говорит Сергей Слепуха. «Хочет купить высококачественный товар по низкой цене. Так не бывает, но мы ищем решения, чтобы максимально сбалансировать стоимость и качество нашей продукции»,— подчеркивает предприниматель. Это, по его словам, заставляет российских производителей повышать качество продукции, более старательно работать над ее дизайном.

«Все чаще появляются новые компании, которые, отслеживая мировые тренды, запускают собственные производства строительных, отделочных материалов. Они создают конкурентоспособную продукцию с интересным дизайном. В современных экономических условиях это смелое решение, но российский бизнес, на мой взгляд, с задачей импортозамещения справляется»,— отмечает Сергей Слепуха.

Григорий Лашин считает, что в ближайшие годы роль отечественных производителей продолжит расти. «Рынок станет менее массовым, но более профессиональным. В конечном итоге выиграют те, кто умеет считать, планировать и работать качественно в нормативном поле»,— заключает гендиректор АО «Силикат».

