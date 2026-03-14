«Новые форматы жилья появляются в ответ на высокий спрос»

В Москве за последние три года количество новостроек, где одновременно предусмотрены террасы и балконы, увеличилось на 40%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании «Метриум». По оценке аналитиков, популярность таких форматов жилья растет на фоне увеличения доли покупателей с детьми и востребованности квартир рядом с природными и историческими объектами. В Краснодарском крае эта динамика имеет собственные причины. О том, почему жилье с лоджиями и террасами остается востребованным на Кубани, рассуждает директор департамента продаж «Инсити девелопмент» Ксения Гагарина.

Ксения Гагарина

«На мой взгляд, именно в Краснодарском крае, в отличие от других регионов, более всего пользуется спросом жилье с лоджиями и террасами. Это связано с климатическими особенностями края: теплая погода у нас держится более 7-8 месяцев в году, солнечных дней — более 230, а лоджии и террасы позволяют людям проводить большое количество времени на свежем воздухе, не выходя из квартиры.

При этом я бы не связывала рост спроса на данный сегмент жилья с изменениями на ипотечном рынке. Скорее, речь идет об инвестиционном интересе, особенно в прибрежных локациях. В летний сезон арендаторы чаще выбирают жилье с террасой или просторной лоджией. Если объект имеет вид на море, загрузка таких квартир и апартаментов может достигать 100%.

Региональные особенности также влияют на спрос — на Кубани наибольший интерес вызывают квартиры с видами на природные объекты: реку, море или горы. В большинстве случаев такой выбор связан с инвестиционными целями, поскольку покупатели рассматривают регион как место отдыха и сезонной аренды. При этом востребованными остаются и виды на исторические объекты или центр города.

Полагаю, что в ближайшие два–три года в регионе может вырасти число новостроек с террасами и лоджиями. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с представителями других застройщиков, и многие отмечают устойчивый интерес покупателей к таким лотам. Но предложение на рынке пока ограничено. Как правило, новые форматы жилья появляются в ответ на высокий спрос, поэтому в ближайшие годы можно ожидать увеличения числа объектов с таким уникальным торговым предложением.

В целом, квартиры с террасами и лоджиями на Кубани можно считать инвестиционно привлекательными как для долгосрочного сохранения стоимости, так и для сдачи в аренду. Наибольшее число таких предложений в крае традиционно сосредоточено на Черноморском побережье. В этой локации уже около десяти лет большинство многоквартирных домов строится с балконами, лоджиями и террасами.

Можно наблюдать устойчивую тенденцию: на протяжении длительного времени интерес покупателей и арендаторов к таким лотам только усиливается. Но наличие лоджии или террасы влияет на стоимость жилья. Если лоджия имеет видовые характеристики, разница в цене аналогичных планировок с ней и без нее может достигать 20%».