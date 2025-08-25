Добро по предписанию

Суд в Сочи обязал местного девелопера передать объекты в апарт-комплексе «Горизонт», который получил печальную известность из-за двойных продаж, ряда судебных споров и уголовных дел о мошенничестве. Истцом по делу выступил стройнадзор Краснодарского края. Юристы поясняют, что случаи, когда госорганы выходят с исками в защиту дольщиков, редки в России, и, если решение устоит в вышестоящих инстанциях, это позитивно скажется на судебной практике по аналогичным спорам во всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АК «Горизонт»

Фото: dzen.ru АК «Горизонт»

Фото: dzen.ru

Центральный суд Сочи признал незаконным бездействие сочинского застройщика ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"» («Альбатрос», принадлежит Анзору Пруидзе), который в течение года не передавал дольщикам апартаменты в построенном им 15-этажном АК «Горизонт» на улице Просвещения, 24, и обязал его оформить недвижимость на участников строительства. Об этом сообщается на сайте инстанции.

В решении говорится, что по этому объекту застройщик заключил 1057 договоров долевого участия (ДДУ). Объект построен уже более года назад, однако девелопер до сих пор не передал апартаменты дольщикам. При этом отмечается, что ранее объект был предметом рассмотрения арбитражного дела: местные власти требовали признать АК самостроем и снести все этажи выше восьмого. Но застройщик добился того, чтобы его сохранить, признав за собой право собственности на комплекс. Арбитражный суд Кубани отдельно указал, что построенные апартаменты подлежат передаче дольщикам.

Однако в течение года после этого девелопер так и не приступил к оформлению апартаментов на участников ДДУ. Краевой стройнадзор через суд потребовал обязать его сделать это. Госорган поддержала и сочинская прокуратура.

Руководство «Альбатроса» заявило, что стройнадзор не может быть надлежащим истцом по спору с такими требованиями, а иск департамента к компании должен рассматриваться в арбитражном суде. Сочинский суд эти доводы во внимание не принял и иск стройнадзора удовлетворил.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в мае 2023 года Центральный районный суд Сочи признал Анзора Пруидзе виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему четыре года и 10 месяцев лишения свободы. С учетом предыдущего приговора окончательный срок составил пять лет и два месяца в колонии строгого режима. Согласно материалам дела, Пруидзе, будучи единственным участником ООО «Альбатрос», заключил предварительный договор на продажу апартаментов в ЖК «Горизонт» за 11,7 млн руб. При этом все помещения в комплексе уже были реализованы по ДДУ. Как оказалось, он действовал по доверенности, которая незадолго до того была отозвана.

После этого в прошлом году дольщики случайно узнали, что гендиректор «Альбатроса» обратился в Первомайский суд Краснодара с иском к своему же учредителю (Анзору Пруидзе), потребовав расторгнуть 886 ДДУ, заключенных в период с 2015 по 2017 год между ним и компанией. Якобы договоры не были оплачены учредителем. Из материалов дела, копии которого «Ъ-Кубань» предоставили юристы дольщиков, следует, что господин Пруидзе не оплатил своей фирме 1 млрд руб., но дольщики говорят, что они в совокупности приобрели договоры примерно за 3 млрд руб. Ответчик сразу же признал иск, а застройщик умолчал о том, что господин Пруидзе уже перепродал эти договоры другим дольщикам, в результате чего конечные приобретатели жилья не были привлечены в процесс. Первомайский суд удовлетворил иск девелопера заочным решением, но дольщики добились его отмены и пересмотра. Адлерский суд, который привлек к делу всех дольщиков, защитил их ДДУ, отказав компании господина Пруидзе в удовлетворении иска к нему самому.

Это решение застройщик сейчас обжалует в апелляции.

В конце мая этого года Адлерский суд вынес господину Пруидзе третий приговор по делу о крупном мошенничестве по новым эпизодам с продажей апартаментов в «Горизонте» по доверенности. Девелопер отказался признавать вину, заявив, что уже отбыл наказание по этому эпизоду. Также он заявил, что считает свои действия по заключению предварительных договоров в 2013–2017 годах правомерными, «так как у него была договоренность с определенными лицами о том, что он мог распоряжаться помещениями», и он стал жертвой обмана.

Представитель дольщиков Даниил Синицын рассказал «Ъ-Сочи», что случаи, когда истцом в делах о передаче квартир дольщикам выступают госорганы, редки, но они есть. И если решение устоит в вышестоящих инстанциях, это также позитивно скажется на судебной практике по аналогичным спорам по всей России.

«Действительно, обычно с такими исками обращаются сами дольщики. Госорганы и органы местного самоуправления, хотя и наделены таким правом, идут в суды в интересах дольщиков крайне неохотно. В данном случае ключевым фактором, который заставил департамент стройнадзора края выйти с иском в защиту интересов дольщиков, стало представление прокуратуры. Дело в том, что объект находился в реестре проблемных, то есть все время был на контроле Фонда развития территорий, а проблема никак не решалась. При этом в положении департамента прописана функция — в суде защищать интересы дольщиков. Таким образом, прокуратура указала на неэффективную работу стройнадзора. А не исполнить предписание прокурора руководство департамента не могло»,— пояснил он.

Михаил Волкодав