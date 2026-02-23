«Сохранить целостность замысла»

Власти Кубани продолжают прорабатывать механизм реализации проекта «Новый Краснодар». Концепцию развития северо-восточной части города утвердили в марте 2025 года, а приступить к реализации планируют в этом году. Эксперты отмечают, что при создании таких масштабных новых районов решающее значение имеет продуманная градостроительная идея, а не только наличие необходимого бюджета. Важно продумать транспортную доступность, создать зеленый каркас одновременно с жильем и обеспечить разнообразие архитектуры через участие различных бюро.

Фото: «Ъ-Кубань»

Власти Краснодарского края продолжают поиск оптимальных решений для реализации проекта «Новый Краснодар». Об этом в середине февраля 2026 года «Ъ-Кубань» сообщил глава регионального департамента архитектуры и градостроительства Илья Поздняков. Концепцию развития северо-восточной части города утвердили в марте 2025 года.

Губернатор Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что строительство микрорайона планируют начать в 2026 году. Территория для застройки находится в муниципальной собственности.

Проект предусматривает строительство около 5,5 млн кв. м жилья и 1 млн кв. м торгово-офисных площадей. Предполагаемая численность населения составит около 220 тыс. человек.

Инфраструктура микрорайона включает в себя 22 школы на 27,8 тыс. учеников, 39 детских садов на 16 тыс. мест, 9 поликлиник на 750 посещений в смену каждая, а также спортивные и культурные объекты, включая театры, музей, цирк, технопарк и конгресс-холл. Для транспортной доступности предусмотрены пересадочные узлы вдоль железных дорог и кольцевая ветка для разгрузки центральных улиц Краснодара.

Изначально проект планировали запустить в 2024 году, однако сроки сдвинулись. В департаменте архитектуры пояснили, что реализацию замедлил рост себестоимости строительства и стоимости кредитов.

По мнению генерального директора архитектурно-инженерного бюро «ДримФорм» Алексея Жорника, ключевая сложность проекта «Новый Краснодар» связана не с дефицитом средств или нехваткой технических компетенций, а с необходимостью выстроить долгосрочную, жестко синхронизированную систему управления.

Эксперт отметил, что речь идет о масштабной застройке в муниципалитете, сопоставимом по численности населения с такими городами как Самара, Уфа или Воронеж. В этом контексте основной риск заключается в координации множества взаимосвязанных процессов: бюджетов разных уровней, обязательств балансодержателей, подключения к инженерным сетям, развития улично-дорожной сети и общественного транспорта, а также поэтапного ввода школ, детских садов и медицинских учреждений.

«Даже концептуально выверенный проект требует управленческой устойчивости на горизонте 15–20 лет, тогда как экономика развивается циклами по 3–7 лет. Поэтому главный системный вызов при таком масштабном строительстве — сохранить целостность замысла во времени и не корректировать его под каждую турбулентность»,— комментирует господин Жорник.

Он также добавил, что микрорайон на 260 тыс. жителей по градостроительной логике — это уже уровень самостоятельного населенного пункта. В отличие от микрорайона, который может функционировать как продолжение существующей городской ткани, фактически «новый город» требует формирования полноценной экосистемы — с собственной экономической базой, рабочими местами и развитой социальной инфраструктурой.

Говоря о временных рамках, архитектор уточняет, что реализация подобных проектов в течение десятилетий представляет собой объективную практику, а не признак избыточных амбиций.

Освоение крупных территорий происходит поэтапно: темпы жилищного строительства должны соответствовать реальному спросу, параллельно необходимо вводить объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Руководитель и основатель архитектурного бюро Prysm Group Ярослав Усов во многом разделяет позицию коллеги. По его словам, технические задачи при наличии ресурсов решаемы — мировая практика демонстрирует возможность строительства городов даже в экстремальных условиях. В качестве примеров он приводит «Масдар Сити» рядом с Абу-Даби по проекту Норман Фостера и город Бразилиа, реализованный по плану Лусиу Косты с архитектурой Оскар Нимейера.

Господин Усов подчеркивает, что принципиальное значение имеет не столько ресурс, сколько соблюдение связки «власть — деньги — идея».

Как считает эксперт, при населении Краснодара чуть более 1 млн человек строительство новой агломерации почти на 300 тыс. жителей должно быть тщательно обоснованным. Новый район должен включать все элементы городской среды — рабочие места, зоны активного и культурного отдыха, социальную инфраструктуру.

Кроме того, Ярослав Усов отмечает, что фундамент успеха любого масштабного проекта закладывается на этапе концепции: генплан должен предвосхищать развитие территории на десятилетия вперед и соответствовать потребностям будущих жителей. С его точки зрения, для создания уникальной среды и ухода от индустриальной типовой застройки к работе над масштабными проектами нужно привлекать архитекторов мирового уровня, а не одну строительную компанию (за исключением госкорпораций).

Основатель архитектурной мастерской DA Максим Долгов считает, что «Новый Краснодар» сможет стать органичной частью города лишь при выполнении четырех условий: смешанное использование территории (жилье плюс офисы), опережающее строительство соцобъектов, транспортная доступность и уникальные общественные пространства.

Однако в работе над такими масштабами, признается эксперт, самое трудное — быть медиатором: годами защищать целостность идеи, переводить архитектуру на язык бизнеса и убеждать инвесторов, что качественная среда работает на капитализацию проекта, а не против нее.

Сооснователь Архитектурного бюро «Вещь!» Мария Кутай называет три возможные сложности нового проекта. Транспортная доступность — без общественного транспорта жители будут вынуждены ездить в другие районы. Недостаток зеленых пространств — экологический каркас нужно будет создавать с нуля и строить одновременно с жильем, учитывая семьи с детьми. Архитектурное однообразие — чтобы его избежать, требуется участие различных бюро, вариативная этажность и свободные кварталы для будущей застройки с учетом новых стандартов.

Нурий Бзасежев