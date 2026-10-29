Цифровая эволюция
Как технологии меняют строительную отрасль Кубани, Крыма и Севастополя
Девелоперы Краснодарского края, Крыма и Севастополя увеличивают инвестиции в цифровизацию и автоматизацию бизнес-процессов. По их словам, сложная рыночная ситуация становится дополнительным стимулом для цифровой трансформации, так как заставляет участников рынка усиливать свои конкурентные преимущества. Чем раньше ИТ-решения закладываются в проект, тем больше возможностей получить от них реальный экономический эффект, утверждают эксперты.
Согласно данным Краснодарстата, цифровые технологии в своей работе применяют 70,1% (244 компании) исследованных в 2025 году строительных организаций Кубани. Из них 55 используют геоинформационные системы, 53 — цифровые платформы, 9 — технологии сбора, обработки и анализа больших данных, 6 — технологии искусственного интеллекта (ИИ), 47 — облачные сервисы, 22 — интернет вещей, 38 — технологии радиочастотной идентификации объектов (RFID), 15 — центры обработки данных (ЦОД), 209 — электронный документооборот.
Затраты строительных организаций Краснодарского края (исключая субъекты малого предпринимательства) на внедрение и использование цифровых технологий выросли с 374,6 млн руб. в 2023 году до 470,8 млн руб. в 2025-м. В том числе вложения девелоперов, строящих жилые и нежилые здания,— со 124,1 млн до 190,1 млн руб.
Региональные рынки движутся в сторону цифровизации, хотя темпы могут отличаться от столичных, отмечает управляющий партнер компании Gravion Юрий Неманежин. По его словам, в Краснодарском крае, особенно в курортных локациях, этот процесс ускоряется по мере прихода крупных девелоперов и гостиничных операторов, которые приносят с собой собственные стандарты управления проектами и цифровые инструменты.
«Одновременно укрупняется сама курортная отрасль: появляются масштабные многофункциональные комплексы, в которых объединены гостиничная инфраструктура, сервисы, общественные пространства и инженерные системы. Управлять такими объектами с помощью разрозненных инструментов все сложнее. Поэтому цифровые технологии становятся необходимым условием контроля качества, сроков и затрат, а также эффективной эксплуатации после ввода объекта»,— комментирует Юрий Неманежин.
Коммерческий директор группы компаний «Метрикс Development» Юлия Сидорова говорит, что за последние пять лет цифровизация перестала быть дополнительным преимуществом и стала частью повседневной работы девелопера. Технологии позволяют оперативно анализировать спрос, оценивать эффективность маркетинга и продаж, расширять географию взаимодействия с клиентами и партнерами. «Главное изменение — переход от автоматизации отдельных операций к единой цифровой среде, в центре которой находятся клиент, его потребности и комфорт взаимодействия с компанией»,— подчеркивает эксперт.
Конкурентное преимущество
Информации о том, какая часть строительных компаний Крыма и Севастополя применяет цифровые технологии, в Крымстате не предоставили. При этом в службе статистики уточнили, что из числа исследованных в 2025 году геоинформационные системы используют 12 организаций республики и 6 города-героя, цифровые платформы — 12 и 7 соответственно, технологии сбора, обработки и анализа больших данных — 7 и 3, облачные сервисы — 18 и 4, интернет вещей — 9 и 3, RFID — 15 и 6, ЦОД — 6 крымских компаний, электронный документооборот — 50 и 13.
В среднем уровень цифровизации строительной отрасли в Крыму и Севастополе соответствует среднему материковому, считает генеральный директор Центра недвижимости РК, доцент кафедры экономики Севастопольского государственного университета Сергей Ярухин. По его словам, это связано с тем, что на полуострове проекты реализуют как местные застройщики, так и из других регионов России, включая столичный.
«Практически у каждого застройщика есть свой сайт с „шахматками“. Активно используются CRM-системы, чаще всего это Profitbase (цифровая экосистема решений для продаж, маркетинга и сопровождения сделок девелопера). Так как застройщикам необходимо выкладывать свои объявления на доски, они используют фиды (структурированный файл с информацией о товарах или услугах), настроили генерацию XML-фидов на основные площадки („Яндекс Недвижимость“, „Циан“, „Авито“) и могут предоставлять их таким платформам, как „ЯндексМаркет“, Trend Agent, „Хочу на море“, и другим»,— рассказывает эксперт. По его оценкам, эту технологию освоили порядка 80% девелоперов Крымского полуострова. При этом автоматическое взаимодействие с агрегаторами, по мнению Сергея Ярухина, освоено слабо. «То есть если агент бронирует квартиру через агрегатор, например „Хочу на море“, то без участия человека напрямую у застройщика забронировать пока не получается»,— поясняет эксперт.
Пять лет назад застройщики чаще работали с разрозненными файлами и таблицами, а сейчас все больше процессов уходит в цифровые системы, констатирует генеральный директор СЗ «Таласса» Илья Вохонцев. По данным Дом.РФ, во втором квартале 2026 года 49% российских застройщиков жилья уже применяли или тестировали технологии информационного моделирования, а с их использованием возводилось 46% строящегося жилья.
«При этом в Крыму и Севастополе уровень цифровизации у разных компаний по-прежнему сильно отличается. Для гостиничных проектов цифровизация и автоматизация процессов особенно важна: если мы вовремя не увидели задержку по графику, можно сдвинуть открытие и потерять часть сезона»,— добавляет Илья Вохонцев.
ГК «Интеллект» работает в Москве, Московской и Ленинградской областях и Крыму. Сравнивая рынки этих регионов, специалист по информационным технологиям группы компаний Иван Агашичев отмечает, что в республике строительный бизнес достаточно быстро осваивает современные цифровые технологии и в последние годы этот процесс заметно ускорился. «Если пять лет назад цифровизация воспринималась преимущественно как способ упростить внутреннюю работу компании, то сегодня она напрямую влияет на конкурентоспособность»,— считает эксперт.
Он поясняет, что это связано со структурой спроса: значительная доля покупателей крымской недвижимости — это жители Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов, которые привозят с собой привычку к столичному уровню цифрового сервиса (электронные сделки, прозрачные личные кабинеты, демонстрации хода строительства, мобильные приложения).
Объединить в систему
В 2026 году все опрошенные «G» строительные компании Краснодарского края, Крыма и Севастополя увеличили вложения в цифровизацию бизнеса. Так, в СЗ «Таласса» автоматизируют продажи, организацию строительства, сметные расчеты и финансовое управление. «В 2026 году таких задач у нас стало больше, чем в прошлом году. Главное для нас — быстрее видеть, где меняются сроки, стоимость работ и финансовая модель проекта, чтобы не узнавать о проблеме, когда она уже произошла»,— рассказывает Илья Вохонцев.
О существенном увеличении инвестиций в цифровизацию и автоматизацию процессов заявили в ГК «Интеллект». По словам специалиста по информационным технологиям группы компаний Ивана Агашичева, причины носят системный характер и связаны с этапом развития компании.
«Во-первых, идет активное масштабирование: растет число одновременно реализуемых проектов, увеличивается штат, усложняется география присутствия. Во-вторых, существенно ужесточились требования к защите персональных данных и информационной безопасности. В нынешнее время это базовое условие управляемости ИТ-среды, ее отказоустойчивости и надежности»,— поясняет эксперт.
По его словам, на данный момент основная задача — связать разрозненные информационные системы в единый цифровой контур и максимально автоматизировать процессы между ними. Это касается как внутренних операционных процессов (управление строительством, документооборот, закупки), так и внешних коммуникаций с покупателями и партнерами.
Особое внимание уделяется работе с данными. Например, внедряются BI-инструменты, объединяющие информацию из разных систем и делающие управленческую аналитику более полной и оперативной.
Иван Агашичев добавляет, что еще одно направление инвестиций связано с ИИ, который применяется для автоматизации процессов работы с клиентами, обеспечения безопасности, аналитики событий, работы с большими массивами данных. В управленческой деятельности ИИ применяется для анализа эффективности сотрудников и оценки взаимного влияния результатов работы различных подразделений друг на друга.
«ИТ-инфраструктура развивается синхронно с бизнесом: чем сложнее становится компания, тем выше требования к интеграции систем, скорости обработки информации и централизованному управлению»,— констатирует Иван Агашичев.
В ГК «Метрикс Development» в 2025 году начали системную цифровую трансформацию коммерческого блока: анализировали бизнес-процессы, совершенствовали систему учета, выстраивали взаимодействие подразделений. В 2026 году продолжили эту работу, усилив интеграцию технологий и развитие клиентских и партнерских сервисов.
«Мы объединяем готовые ИТ-решения с собственными разработками и настройками, формируя единую цифровую архитектуру компании. Это повышает прозрачность процессов, эффективность управления и создает комфортную среду для клиентов и партнеров»,— отмечает Юлия Сидорова.
Основой коммерческой инфраструктуры является CRM-система, адаптированная под бизнес-процессы группы компаний. «Используем речевую аналитику, цифровые инструменты подбора финансовых условий, формирования персонализированных коммерческих предложений и визуальных материалов. Развиваем цифровую систему взаимодействия с партнерами: анализируем активность агентств, регулярность коммуникаций и результативность совместных мероприятий. Совершенствуем клиентскую воронку и качество сопровождения на каждом этапе принятия решения»,— рассказывает Юлия Сидорова. Она отмечает, что цифровые технологии стирают географические барьеры, позволяют расширять партнерскую сеть и сохранять высокий уровень сервиса при масштабировании бизнеса.
Цифровой отель
Рост объема инвестиций в цифровизацию и автоматизацию процессов в компании Gravion связывают с реализацией нового проекта в Сочи, в состав которого входит цифровой отель. В нем предусмотрены бесконтактная регистрация, цифровые ключи, управление освещением и климатом, заказ услуг через цифровые интерфейсы, а также использование роботов для уборки и доставки заказов. Планируется и внедрение интеллектуальных решений для управления инженерными системами и энергопотреблением.
«Цифровизация для нашей компании не ситуативная задача, а один из принципов работы с проектами. Мы рассматриваем ее как инструмент повышения эффективности на всех этапах жизненного цикла объекта: от проектирования и строительства до последующей эксплуатации. Чем раньше цифровые решения закладываются в проект, тем больше возможностей получить от них реальный экономический эффект. А он складывается из нескольких составляющих: сокращения количества ошибок и переделок, повышения прозрачности процессов, более рационального использования ресурсов и снижения операционных издержек»,— поясняет Юрий Неманежин.
По его словам, один из ключевых инструментов на этапе проектирования и строительства — это BIM-технологии, которые позволяют создавать цифровую модель объекта, координировать работу разных специалистов и выявлять проектные коллизии до того, как они приведут к дополнительным затратам на строительной площадке.
«Еще пять-семь лет назад, когда мы внедряли информационное моделирование на своих проектах, мы оценивали его влияние на строительные риски. По нашим расчетам, применение технологии позволяет снизить риск некачественного выполнения проекта на 25%, вероятность дополнительных изменений проекта на 5%, риск ошибок в спецификациях на 11%, а риск некачественного учета объемов работ на 16%. Кроме того, на 21% сокращается риск неквалифицированного контроля договорных объемов и сроков, на 13% уменьшается потребность в устранении дефектов и коллизий, на 3% снижается риск изменения стоимости материалов»,— говорит управляющий партнер компании Gravion.
Он добавляет, что не менее важна цифровизация документооборота: она помогает контролировать версии проектной документации, учитывать изменения и обеспечивать согласованность действий участников проекта.
Время — деньги
Для ГК «Таврида Девелопмент» ключевым критерием эффективности цифровизации остается сокращение времени между получением информации и принятием решений.
«В девелопменте даже небольшие задержки могут приводить к дополнительным затратам. Пока подразделения сверяют данные, документы проходят согласование, а руководители ожидают актуальную отчетность, возникающие проблемы могут усугубляться, увеличивая стоимость их решения. Поэтому основное внимание мы уделяем объединению данных, ускорению согласований и сокращению ручных операций. Отдельное направление — применение ИИ для работы с информацией, документами и регулярной отчетностью»,— говорит заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ГК «Таврида Девелопмент» Елена Кабешева.
Практическую ценность цифровизации она видит в возможности своевременно выявлять отклонения, оперативно определять их причины и принимать необходимые меры до того, как ситуация приведет к более существенным потерям.
Для федерального застройщика «ИнтерСтрой» цифровизация стала неотъемлемой частью развития бизнеса, утверждает коммерческий директор компании Людмила Мендрух. «Акцент делаем не только на внедрении новых инструментов, но и на развитии уже действующих решений, расширении их функциональности и интеграции между собой. Мы внимательно следим за развитием технологического рынка, изучаем современные подходы к автоматизации и лучшие практики, в том числе применяемые за пределами строительной отрасли. Для нас принципиально важно, чтобы технологии решали конкретные бизнес-задачи. Основные критерии эффективности — сокращение ручных операций, оптимизация внутренних процессов, повышение прозрачности управления и улучшение клиентского сервиса»,— рассказывает эксперт.
Одним из значимых проектов 2026 года стала цифровизация процесса передачи квартир собственникам. Людмила Мендрух поясняет, что собственник может самостоятельно записаться на удобное время, провести осмотр квартиры и оформить результаты приемки непосредственно со смартфона. При необходимости он может зафиксировать замечания или назначить повторный осмотр. «Все этапы процедуры отражаются в единой системе, что обеспечивает прозрачность процесса и позволяет оперативно координировать работу ответственных подразделений. Для покупателя это прежде всего удобство, экономия времени и понятная процедура приемки. Для компании — сокращение бумажного документооборота, снижение количества ручных операций и повышение эффективности взаимодействия между подразделениями»,— отмечает коммерческий директор компании «ИнтерСтрой».
Синергии не хватает
Охлаждение рынка и растущая нагрузка на бизнес повышают требования к эффективности каждого проекта, считает Елена Кабешева. В условиях ограниченных ресурсов и необходимости сокращать издержки особенно важно понимать, какие финансовые потери возникают из-за недостатков внутренних процессов.
«Сама по себе цифровизация не гарантирует снижения себестоимости проекта, но позволяет минимизировать затраты, связанные с ошибками и недостаточной организацией работы. Управленческие потери не должны становиться неизбежной составляющей стоимости квадратного метра. Именно на их сокращение мы и направляем технологические решения»,— отмечает заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ГК «Таврида Девелопмент».
Основные ограничения в цифровизации строительной отрасли она видит в качестве данных, разрозненности систем и отсутствии четкого распределения ответственности. «Прежде чем автоматизировать тот или иной процесс, важно определить, какие данные являются достоверными, кто отвечает за их актуальность и кто принимает решения. Невозможно обеспечить эффективное управление только за счет технологий, если внутри компании не определены зоны ответственности. Цифровизация делает такие проблемы более очевидными, однако их решение остается задачей руководителей»,— поясняет эксперт.
Цифровую трансформацию в первую очередь тормозят сами люди, точнее — руководитель, считает Сергей Ярухин. «Если руководитель в курсе трендов цифровизации, то и вся компания в этом отношении активно развивается. Если же он в этом вопросе не разбирается, то и компания в освоении новых технологий отстает. Некоторые застройщики до сих пор работают только с „Яндекс диском“ и Excel-таблицами»,— констатирует генеральный директор Центра недвижимости РК.
По мнению Ильи Вохонцева, самая большая проблема заключается в том, что строители, снабжение и финансовая служба часто работают в разных системах и обмен данными все еще идет вручную. «В 2026 году, когда выросли налоговая нагрузка и стоимость реализации проектов, мы особенно внимательно считаем, окупится ли конкретный инструмент и какие потери он поможет убрать. Поэтому мы внедряем технологии постепенно: сначала берем один понятный процесс, смотрим на результат и только потом масштабируем решение на другие задачи»,— поясняет генеральный директор СЗ «Таласса».
Компании не всегда готовы отказаться от привычных методов работы, говорит Иван Агашичев. Цифровизация требует корректировки устоявшихся процессов, изменения сложившихся подходов и существенных вложений в решения, результат которых не всегда можно увидеть быстро.
«При этом текущая ситуация на рынке сама подталкивает бизнес к изменениям. Охлаждение спроса, рост издержек, увеличение налоговой нагрузки и усиление конкуренции заставляют искать новые способы привлечения клиентов и повышения эффективности. В таких условиях компании начинают внимательнее оценивать привычные инструменты и быстрее отказываться от тех, которые уже не дают прежнего результата. На этом фоне растет интерес к автоматизации, искусственному интеллекту и продвинутой аналитике. По сути, сложная рыночная ситуация становится не только ограничением, но и дополнительным стимулом для цифровой трансформации»,— заключает специалист по информационным технологиям ГК «Интеллект».
Юрий Неманежин считает, что для дальнейшего развития строительной отрасли нужны не только доступные отечественные ИТ-решения, но и более раннее включение цифровых требований в проектирование, подготовка специалистов и готовность компаний менять внутренние процессы. «Важно оценивать технологии по их реальному влиянию на качество, сроки, эксплуатационные расходы и устойчивость объекта в долгосрочной перспективе»,— подчеркивает управляющий партнер компании Gravion.
"Guide Экономика региона". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 12