Цифровая эволюция

«Практически у каждого застройщика есть свой сайт с „шахматками“. Активно используются CRM-системы, чаще всего это Profitbase (цифровая экосистема решений для продаж, маркетинга и сопровождения сделок девелопера). Так как застройщикам необходимо выкладывать свои объявления на доски, они используют фиды (структурированный файл с информацией о товарах или услугах), настроили генерацию XML-фидов на основные площадки („Яндекс Недвижимость“, „Циан“, „Авито“) и могут предоставлять их таким платформам, как „ЯндексМаркет“, Trend Agent, „Хочу на море“, и другим»,— рассказывает эксперт. По его оценкам, эту технологию освоили порядка 80% девелоперов Крымского полуострова. При этом автоматическое взаимодействие с агрегаторами, по мнению Сергея Ярухина, освоено слабо. «То есть если агент бронирует квартиру через агрегатор, например „Хочу на море“, то без участия человека напрямую у застройщика забронировать пока не получается»,— поясняет эксперт.