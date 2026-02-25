Заберут с руками

Среди основных тенденций рынка труда в сфере строительства и представители властей, и участники рынка отмечают рост количества вакансий, обострение конкуренции за специалистов и, как следствие, повышение предлагаемого уровня зарплаты. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие и инженернотехнический персонал.

В сфере строительства Ростовской области наиболее востребованы разнорабочие, электромонтажники, слесари и сварщики

В Краснодарском крае по состоянию на 23 января 2026 года в службу занятости населения работодателями заявлено 50,4 тыс. вакансий, включая 7,2 тыс. вакансий в сфере строительства (на аналогичную дату 2025 года — 5,1 тыс. вакансий). В числе наиболее востребованных специалистов — монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, арматурщик, электрогазосварщик, бетонщик, плотник, каменщик, монтажник технологических трубопроводов, маляр, прораб, монтажник, электросварщик ручной сварки и другие. Такие данные Guide сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

По данным ведомства, работодатели в сфере строительства предлагают в среднем 96,7 тыс. руб., что на 26,2% больше, чем годом ранее. Так, средняя зарплата арматурщика достигает 250 тыс. руб., электромонтажника по освещению и осветительным сетям — 190 тыс. руб., начальника отдела — 160 тыс. руб. Главному геодезисту предлагают 155 тыс. руб., слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике — 145,5 тыс. руб., монтажнику технологических трубопроводов — 142,7 тыс. руб., инженеру по надзору за строительством — 140 тыс. руб.

Среди основных тенденций рынка труда в строительной сфере в министерстве отмечают рост объема предложения от работодателей, усиление конкуренции и, как следствие, повышение предлагаемого уровня заработной платы.

По данным hh.ru Юг, в профсфере «Строительство, недвижимость» в 2025 году в Краснодарском крае опубликовано более 58,4 тыс. вакансий (48% от вакансий по ЮФО), в Ростовской области — свыше 34 тыс. (28% по ЮФО). Медианная зарплата на Кубани составила 112,1 тыс. руб. (+13,7 тыс. руб. к 2024 году), а на Дону — 106 тыс. руб. (+11,3 тыс. руб. к 2024 году).

В среднем на одну вакансию в Ростовской области приходилось 4,8 активных резюме, а в Краснодарском крае — 5,5 (при норме от 4 до 8 резюме на вакансию), что, по словам экспертов hh.ru, свидетельствует о достаточно сбалансированном рынке труда, где у работодателей есть возможность выбора.

В прошлом году в Краснодарском крае чаще всего искали разнорабочих — 9,9 тыс. вакансий, электромонтажников — 6,9 тыс., агентов по недвижимости — 5,2 тыс., инженеров производственно-технического отдела (ПТО) — 4,7 тыс., слесарей — 4,6 тыс. В Ростовской области наиболее востребованы разнорабочий — 7 тыс. предложений, электромонтажник — 4,2 тыс., а также слесарь — 3,3 тыс., сварщик — 3 тыс., инженер-конструктор — 2,5 тыс. вакансий.

Зарплаты опередили экономику

Как отмечает директор hh.ru Юг и ЦФО Марина Качанова, 2025 год открыл новые реалии рынка труда. «Спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями, а ценность прикладных, рабочих профессий еще больше укрепляется. Рабочие специальности не просто сохраняют востребованность, они демонстрируют удивительную устойчивость к различным переменам. Более того, в текущих условиях эти профессии переживают настоящий ренессанс, строительные компании предлагают не только стабильность, но и конкурентоспособный, а зачастую и опережающий рост доходов. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым "золотым запасом" экономики»,— комментирует госпожа Качанова.

Топ заработных плат в профсфере «Строительство, недвижимость», Краснодарский край, январь 2026 Профессиональная роль Медиана ЗП 2025, руб. Медиана ЗП 2024, руб. Прирост, руб. Агент по недвижимости 360 900 236 500 124 400 Брокер 251 900 301 900 –50 000 Сварщик 164 500 132 800 31 700 Главный инженер проекта 157 700 139 300 18 400 Руководитель строительного проекта 150 000 137 600 12 400 Геодезист 138 600 132 800 5 800 Прораб, мастер СМР 136 400 119 400 17 000 Маляр, штукатур 127 600 88 500 39 100 Машинист 121 400 118 500 2 900 Инженер ПТО, инженер-сметчик 121 000 102 700 18 300 Монтажник 118 200 83 900 34 300 Архитектор 110 300 91 200 19 100 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 101 700 90 000 11 700 Руководитель проектов 100 500 99 800 700 Электромонтажник 90 500 75 600 14 900 Разнорабочий 83 100 64 600 18 500 Инженер по эксплуатации 79 900 72 400 7 500 Слесарь, сантехник 74 300 63 400 10 900 Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 72 700 68 200 4 500 По данным hh.ru Юг

Как считает соучредитель СК «Краснодарин» Ираклий Блажков, дефицит кадров в строительстве острый, но не катастрофический. Компании конкурируют за людей, особенно за квалифицированных рабочих и инженернотехнический персонал, а рост зарплат за 2025 год заметно опережал средний по экономике. По словам собеседника «G», это связано с ростом объемов строительства по стране в целом и на Кубани в частности. Кроме того, ужесточение миграционной политики вызвало отток с рынка труда иностранцев, обострив кадровый голод. Это заставило работодателей повысить зарплату тем, кто остался.

«В дефиците прежде всего квалифицированные рабочие: монолитчики, бетонщики, электромонтажники, сварщики, сантехники, отделочники, гипсокартонщики. Среди инженернотехнического персонала рынку не хватает инженеров ПТО, инженеровконструкторов, специалистов по технадзору, грамотных прорабов и проектных менеджеров, особенно с опытом работы в современных цифровых системах управления (BIM, ERP)»,— констатирует Ираклий Блажков.

На острый дефицит квалифицированных рабочих специалистов также обращает внимание директор по персоналу ГК «Точно» Маргарита Вдовина. «На Кубани кадровый вопрос в строительстве остается одним из ключевых. Регион активно застраивается, при этом темпы запуска и реализации проектов опережают возможности рынка труда. Для крупных девелоперов дефицит кадров — это фактор, который необходимо учитывать уже на этапе стратегического планирования проектов. Конкуренция за квалифицированных специалистов усиливается, особенно в сегменте комплексной жилой застройки»,— говорит эксперт.

Топ заработных плат в профсфере «Строительство, недвижимость», Ростовская область, январь 2026 Профессиональная роль Медиана ЗП 2025, руб. Медиана ЗП 2024, руб. Прирост, руб. Агент по недвижимости 178000 150000 28000 Сварщик 167400 130800 36600 Брокер 165000 110000 55000 Геодезист 150000 142400 7600 Прораб, мастер СМР 150000 127500 22500 Руководитель строительного проекта 149500 140400 9100 Главный инженер проекта 146800 126800 20000 Монтажник 126500 97800 28700 Маляр, штукатур 126200 91300 34900 Инженер ПТО, инженер-сметчик 117000 101500 15500 Машинист 115600 116900 –1 300 Руководитель проектов 98300 94800 3500 Разнорабочий 95900 80700 15200 Электромонтажник 93500 86700 6800 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 92800 79400 13400 Слесарь, сантехник 80100 70800 9300 Инженер по эксплуатации 79500 70300 9200 Архитектор 76700 76900 –200 Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 70000 59100 10900 По данным hh.ru Юг

По словам госпожи Вдовиной, такие позиции, как руководитель проекта, заместитель директора по строительству, закрываются достаточно сложно, и основная причина — отсутствие подтвержденной квалификации, а не отсутствие спроса.

«Рынок демонстрирует относительное перенасыщение специалистами без подтвержденного практического опыта. Для отрасли в целом и для нас в частности принципиальным становится не количество кандидатов, а их профессиональная зрелость»,— говорит собеседница «G».

Как считают в отделе по работе с персоналом СК «Семья», кадровая ситуация в строительстве остается напряженной: дефицит специалистов сохраняется, но рынок в целом адаптировался к текущим условиям. Количество соискателей начального уровня профподготовки в ряде направлений даже превышает спрос.

Системный подход

К решению кадрового вопроса опрошенные изданием участники рынка подходят системно. «Мы выстраиваем долгосрочное планирование потребности в персонале, развиваем внутренний кадровый резерв, инвестируем в обучение и адаптацию сотрудников. Большое внимание уделяется управленческим компетенциям руководителей на местах — именно от них во многом зависит устойчивость команд на стройплощадках. Наша задача — не просто закрывать вакансии, а формировать стабильные команды под рост компании и портфеля проектов»,— прокомментировала Маргарита Вдовина.

Ираклий Блажков кадровые потребности закрывает сочетанием трех подходов: ядро команды, проверенные подрядчики и системная работа с качеством. «На ключевые управленческие и клиентские позиции (продукт, продажи, сервис) мы формируем собственный "скелет" команды: здесь критичны не только компетенции, но и разделение ценностей проекта. Строительномонтажный блок во многом закрываем за счет подрядчиков, но работаем с ними в долгосрочном формате: фиксируем стандарты качества, сроков и коммуникации, привязываем мотивацию к результату и удовлетворенности клиента, а не только к объему работ»,— говорит господин Блажков.

На юге России опытным рабочим предлагают не только стабильность, но и высокую зарплату

Как отмечает наставник и тренер в сфере недвижимости Ирина Кизим, рынок жилья Ростовской области относится к числу наиболее конкурентных. В классах «бизнес» и «комфорт» представлено значительное количество проектов, что обеспечивает покупателям широкий выбор. В связи с этим командам продаж для эффективной реализации своего товарного запаса и создания более выигрышной позиции на рынке критически необходимо, помимо создания качественного наполнения продукта, оказывать своим клиентам еще более качественный сервис. Каждый член команды должен быть подкован как технически, понимая, из чего состоит его предложение в разрезе всех используемых материалов и технологий, так и коммуникативно, умея в разном формате переговоров с покупателями и партнерами выяснить скрытые и явные пожелания, подобрать подходящие предложения и профессионально аргументировать их выгоду для покупателя.

«На своем опыте многолетней практики могу сказать, что, к сожалению, крайне мало специалистов действительно на высоком уровне знают технические характеристики своего проекта, особенности архитектуры, внутренней отделки, имеют структурированный алгоритм презентации продукта и при этом могут понятным для покупателя языком донести эту информацию в подходящий момент переговоров. Повышение профессиональной компетентности сотрудников может быть достигнуто как в условиях корпоративного обучения от педагога с соответствующим практическим опытом, так и самостоятельно, если в штате присутствует потенциальный кандидат для организации учебного процесса»,— прокомментировала Ирина Кизим.

Люди — главный капитал

В ближайшие годы конкурентоспособность девелоперов будет все сильнее зависеть от того, насколько эффективно они умеют работать с человеческим капиталом, считает Маргарита Вдовина. Среди ключевых трендов на рынке труда в строительстве эксперт отметила переход от точечного найма к стратегическому управлению персоналом, рост значимости бренда работодателя и репутации компании на рынке, повышение требований к универсальности и ответственности специалистов, усиление роли корпоративной культуры и вовлеченности сотрудников, а также цифровизацию процессов как в строительстве, так и в HR.

В СК «Семья» среди основных тенденций отмечают рост ценности практического опыта, усиление роли обучения и фокус работодателей на долгосрочных трудовых отношениях.

Ираклий Блажков в числе основных трендов 2026 года назвал смещение фокуса от максимального количества проектов к маржинальности и управляемым рискам. Застройщики чаще перезапускают формат, режут площади, оптимизируют продукт под платежеспособность покупателя. Также все более актуален растущий тренд на сервисные апартаменты в курортных зонах с возможностью активного заработка. Укрепляются ИЖС и форматы малой этажности как стратегическое направление. Спрос поддерживается желанием людей жить за городом и целями государства по обеспеченности жильем к 2030–2036 годам.

Кроме того, собеседник «G» отметил рост доли цифровизации и технологий искусственного интеллекта (ИИ) в девелопменте: от аналитики спроса и динамического ценообразования до управления стройкой и клиентским сервисом, что позволяет работать меньшими командами и лучше контролировать издержки. Среди других тенденций — усиление кадрового дефицита и давления себестоимости. «Нехватка специалистов, рост цен на материалы и услуги подрядчиков останутся ключевыми рисками, особенно для проектов с тонкой экономикой»,— подытожил Ираклий Блажков.

Андрей Пугачев