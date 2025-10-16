Нашла цена на камень

В Краснодарском крае к концу 2025 года девелоперы ожидают роста себестоимости строительства более чем на 6%, а по отдельным направлениям — до 8-9%. На начало года стоимость стройматериалов в регионе увеличилась в среднем на 15-17%. Эксперты выделяют целый ряд факторов, влияющих на цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К концу 2025 года ожидается рост себестоимости строительства более чем на 6%, считает основатель компании Bravo (девелопер курортной недвижимости) Аркадий Погосян. По ряду направлений можно ожидать удорожания до 8-9%, прогнозирует собеседник «Ъ-Кубань».

По оценкам аналитиков строительной компании Kronung, закупочные цены на стройматериалы в Краснодарском крае выросли в 2024 году на 25-27 % по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году темпы роста сохранились: на начало года стоимость стройматериалов в регионе увеличилась в среднем на 15-17%.

Аркадий Погосян отмечает, что с начала 2025 года производство стекла и изделий из него на Кубани подорожало на 19%; пластмассовых изделий, используемых в строительстве — на 6%; производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины — на 8%; производство цемента, извести и гипса — на 7%.

«Особенно сильно подорожали отделочные материалы и элементы финишной отделки — плитка, краски, сантехника. Прогнозируется, что до конца 2025 года они могут прибавить еще 15–20 %. При этом такие базовые позиции как цемент и кирпич пока остаются в “стабильном коридоре”, но подрядчики ожидают сезонных скачков цены весной 2026 года на 20–30 %»,— комментирует генеральный директор строительной компании Kronung Филипп Шраге.

По оценкам основателя бренда премиальных строительных материалов «АрхитектурНО» Дмитрия Михеева, в рознице средний чек за январь–июль 2025 года достиг 9 987 руб., что на 8 % выше, чем год назад. Наиболее ощутимый рост заметен в таких категориях как цемент, сухие смеси и теплоизоляционные материалы. На Кубани мешок цемента подорожал с около 603 до 662 руб. Плиты OSB за аналогичный период показали рост с 414 до 426 руб./кв. м. Гипсокартон и рубероид также подорожали, вслед за ростом цен на базовые компоненты, транспорт и энергию.

Данная ситуация обусловлена прежде всего инфляционными процессами и удорожанием логистики, что напрямую увеличивает себестоимость производства. Также частично давление оказывают перебои в поставках импортных комплектующих. Однако большинство компаний региона за несколько лет успешно адаптировались к новым реалиям, заменив зарубежные комплектующие отечественными аналогами и материалами из дружественных стран, что позволило снизить зависимость и стимулировало внутреннее производство, отмечает господин Погосян.

Помимо материалов, выросла стоимость рабочей силы, отмечает соучредитель СК «Краснодарин» Ираклий Блажков. «Если два года назад работа плиточника оценивалась в 800–1000 руб. за квадратный метр, то сегодня она достигает 2500 руб. Это связано с инфляцией, общим ростом затрат и дефицитом квалифицированных кадров»,— приводит пример собеседник «Ъ-Кубань».

Как отмечает Филипп Шраге, на данный момент явного общего дефицита цемента или арматуры в регионе не зафиксировано. Поставки цемента обеспечиваются как местными, так и внешними производителями, и продукты доступны в продаже. Но в отдельных случаях могут возникать затруднения с логистикой, особенно в удаленных районах: доставка мешков цемента, спецсмесей и металлических конструкций входит в компонент «ценовой войны» — логистика становится заметной статьей расходов.

Удорожание стройматериалов напрямую отражается на себестоимости квадратного метра недвижимости. По экспертным оценкам Kronung, каждые 5–10 % роста материалов добавляют 2–4 % к стоимости строительства, и это «съедается» либо покупателем, либо маржой застройщика, либо переносится на догоняющие скидки.

«Динамика цен на материалы уже стала серьезным сдерживающим фактором для многих проектов, особенно в сегменте эконом. Основные сложности — это рост логистических издержек, зависимость от сырья и импортных компонентов, сезонные скачки и слабая гибкость в цепочках поставок. Когда один компонент дорожает на 20–30% (в отдельных случаях, как на пиломатериалы и фасонные изделия — до 43 % за год) смещение маржинальности проекта становится неизбежным. Застройщики вынуждены либо оптимизировать спецификации (уменьшать толщину слоев, заменять материалы на более дешевые аналоги), либо задерживать ввод объектов или корректировать цену продажи вплоть до остановки запуска новых очередей»,— говорит господин Шраге.

Он добавляет, что в целом ситуация на Кубани с ростом стоимости материалов — один из системообразующих вызовов для рынка жилья. Пока отделочные и завершающие компоненты «рвут» кошелек застройщика, базовые материалы демонстрируют относительную стабильность. Девелоперы и подрядчики вынуждены закладывать резервные бюджеты, тщательно выбирать поставщиков и географически балансировать проекты, ориентируясь не только на локацию, но и на близость к источникам материалов.

Директор по закупочной деятельности ГК «Точно» Оксана Ячменева, напротив, отмечает снижение стоимости стройматериалов в Краснодарском крае на 5-7% за последний год по сравнению с показателями 2024-го. Как считает эксперт, эта тенденция обусловлена комплексом макроэкономических и рыночных факторов. «Ключевой причиной снижения цен стало сокращение объемов строительства по всей стране. Согласно данным Росстата, в 2025 году объем вводимого жилья сократился на 8,3%, а количество новых строительных проектов уменьшилось на 12–15%. Это привело к снижению спроса на базовые стройматериалы со стороны девелоперов и подрядных организаций. Рынок перенасыщен предложением — наблюдаем тенденцию к удешевлению всех основных проектных материалов: арматуры, бетона, кладочных материалов, газоблоков и кирпичей»,— прокомментировала госпожа Ячменева.

По мнению собеседницы издания, такая ситуация трансформировала рынок из «рынка продавца», где доминируют производители и поставщики, в «рынок покупателя». Теперь заказчики получают более выгодные условия поставок и широкий выбор поставщиков, конкурирующих за контракты.

На общую динамику рынка сильное влияние оказывает снижение покупательского спроса, вызванное высокой ключевой ставкой и сокращением льготных ипотечных программ, отмечает Ираклий Блажков.

«Дефицит квалифицированных кадров и все еще высокая стоимость кредитов оказывают значительное влияние на себестоимость проектов. Активный переход на отечественные аналоги и дружественные импортные поставки прошел пиковую фазу затрат на перенастройку цепочек и из фактора роста издержек превращается в фактор их сдерживания»,— отмечает директор департамента инвестиционной стоимости ГК Dogma Дмитрий Соколов.

«Наиболее заметно увеличение себестоимости в проектах премиального уровня, поскольку они отличаются уникальными и нередко сложными авторскими архитектурными решениями. А это требует использования высококачественных и эксклюзивных стройматериалов, которые дорожают быстрее»,— отмечает Аркадий Погосян.

«На кубанском рынке стройматериалов выделяются несколько системных вызовов. Во-первых, высокая волатильность. Резкие скачки цен на цемент, смеси, металл осложняют консолидацию смет и увеличивают риск перерасхода бюджета. Во-вторых, удаленность объектов, ограниченные транспортные коридоры и износ инфраструктуры повышают стоимость доставки, особенно в периферийных районах»,— комментирует Дмитрий Михеев. Как считает эксперт, рынок Краснодарского края очень зависим от ставки Центробанка. Она в высокой степени влияет на бюджеты проектов и делает сроки окупаемости менее предсказуемыми.

Андрей Пугачев