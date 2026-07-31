Крым строится и продается

За пять месяцев текущего года число реализованных в Крыму и Севастополе квартир составило 3,5 тыс. единиц, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Такие данные Guide предоставили в консалтинговом агентстве Macon. По данным аналитиков компании, средняя цена квадратного метра квартир на второй квартал этого года составила в Симферополе — 176 тыс. руб. (+7% к аналогичному периоду прошлого года), в Севастополе — 212 тыс. руб. Эксперты считают, что топливный и энергетический кризис в Крыму не повлияет на цены и спрос на рынке жилой недвижимости в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты утверждают, что топливный и энергетический кризис не скажется на ценах и объемах продаж жилья в Крыму

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Эксперты утверждают, что топливный и энергетический кризис не скажется на ценах и объемах продаж жилья в Крыму

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2026 года в Республике Крым введено в эксплуатацию 244,6 тыс. кв. м жилья, что на 48,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом «G» сообщили в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона. При этом, по информации ведомства, ввод в эксплуатацию индивидуальных домов на полуострове в январе—марте текущего года составил 80,6% от общего объема ввода жилья — 197,2 тыс. кв. м.

Рынок квартир в новостройках Крыма Показатель Июнь 2023 Июнь 2024 Июнь 2025 Июнь 2026 Количество лотов в продаже, шт. 5 080 6 612 9 913,0 15 571 Средняя площадь, кв. м 52,3 52 50,1 50,9 Средняя цена за кв. м, тыс. руб. 166 175,2 193,4 235,5 Средний бюджет, млн руб. 8,7 9,1 9,7 12 По данным департамента консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой»

Рынок квартир в новостройках Севастополя Показатель Июнь 2023 Июнь 2024 Июнь 2025 Июнь 2026 Количество лотов в продаже, шт. 1 416 1 203 697,0 1 197 Средняя площадь, кв. м 47,9 45,7 48,2 53,6 Средняя цена за кв. м, тыс. руб. 155,6 170,6 216,0 223,6 Средний бюджет, млн руб. 7,5 7,8 10,4 12 По данным департамента консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой»

Проектные данные введенных в эксплуатацию корпусов (квартиры), находящихся на реализации по состоянию на июнь 2026 года Регион Проектный объем лотов, шт. Доля остаточного объема Доля проданных лотов Регион 9 488 30% 70% Республика Крым 1 478,0 32% 68% Севастополь 10966 30% 70% По данным департамента консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой»

Руководитель департамента консалтинга и инвестиций компании «БЕСТ-Новострой» Андрей Стряпухин отмечает, что наибольшая строительная активность жилой недвижимости по итогам июня 2026 года зафиксирована в Симферопольском районе и самом Симферополе, где общая проектная площадь квартир составила 542 тыс. и 531 тыс. кв. м соответственно. Также на данные административные единицы, по его словам, приходится основной объем экспозиции и спроса.

Есть и спрос, и предложение

По информации консалтинговой компании Macon, количество проданных квартир в Крыму и Севастополе за пять месяцев 2026 года составило 3,5 тыс. единиц, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Господин Стряпухин, в свою очередь, характеризует рынок первичной жилой недвижимости в Крыму и Севастополе как растущий. Объем предложения и спроса, а также стоимость квадратного метра на полуострове, по словам эксперта, растут из года в год. По информации собеседника «G», в Крыму (без учета Севастополя) за год объем предложения и цена квадратного метра выросли на 57 и 22% соответственно, а за последние три года данные показатели увеличились в 3,1 и 1,4 раза соответственно. В Севастополе за год объем предложения и цена квадратного метра выросли на 72 и 4% соответственно. К аналогичному периоду 2023 года цена за «квадрат» в городе-герое выросла в 1,4 раза.

«Объем спроса, как и объем предложения, также растет. За январь—май 2026 года уже зарегистрировано 3,1 тыс. сделок, тогда как за аналогичный период 2023–2025 годов регистрировалось всего 0,6–2,6 тыс. сделок»,— комментирует господин Стряпухин.

Он также отмечает, что в структуре предложения по итогам июня 2026 года доля квартир в готовых домах (корпуса, получившие разрешения на ввод в эксплуатацию) в Крыму составила 5%, в Севастополе — 11%. На момент ввода в эксплуатацию остаточный объем в Крыму составил 30% от проектного объема, в Севастополе — 32%. Таким образом, по словам эксперта, в целом по Крыму к моменту ввода в эксплуатацию реализуется порядка 70% всех квартир.

В то же время, по данным bnMAP.pro, в январе—июне 2026 года в Саках, Феодосии, Ялте и Евпатории было заключено 1,3 тыс. договоров долевого участия. Аналитики агентства констатируют, что год к году этот показатель сократился на 31,6%. Как отмечает ведущий аналитик сети риелторских агентств «Этажи» Александр Иванов, спрос на жилье в Крыму весной 2026 года опустился на 10–15%, но в настоящее время речь уже может идти о падении в полтора-два раза.

Цены продолжают расти

В то же время, по данным Macon, средняя цена квадратного метра квартир на второй квартал этого года составила в Симферополе — 176 тыс. руб. (+7% к аналогичному периоду прошлого года), в Севастополе — 212 тыс. руб. (+23%). В bnMAP.pro констатируют, что на первичном рынке Крыма средняя стоимость предложения в первом полугодии составила 276,7 тыс. руб. за «квадрат», увеличившись год к году на 6,1%. В компании «БЕСТ-Новострой» по итогам июня фиксируют средневзвешенную цену квадратного метра на квартиры в Крыму на отметке 235,5 тыс. руб., что на 22% выше, чем в июне 2025 года.

Согласно данным девелопера, в Севастополе средняя стоимость «квадрата» в первом летнем месяце составляет 223,6 тыс. руб., что на 4% дороже, чем год назад. Общий итог по региону составил 234,6 тыс. руб. за квадратный метр, что выше на 20% год к году.

Цены на жилую недвижимость Крыма и Севастополя (за 1 кв. м в 2022–2026 годах, тыс. руб.) Адм. единица Июнь 2023 Июнь 2024 Июнь 2025 Июнь 2026 Республика Крым 166 175 193,4 236 Ялта 202,5 268 330,0 381,8 Алушта 217,4 254,7 277,2 374,6 Евпатория 172 162,8 190,2 239,9 Судак 141,7 194,4 236,2 233,4 Саки 138,7 161,7 198,7 Керчь 87,1 149,5 199,2 195,7 Феодосия 120 147,5 182,1 189,5 Симферополь 130,3 156,5 166,9 188,5 Сакский 158,3 170,9 170,6 187,5 Черноморское 171,2 233,2 184,6 Щелкино 158,2 Симферопольский район 103,6 126,7 145,7 157,3 Бахчисарайский 114,9 152 154 Белогорск 141,8 Джанкой 125,1 Киевский 151 Севастополь 155,6 170,6 216 223,6 Общий итог 163,9 174,5 194,8 234,6 По данным департамента консалтинга и инвестиций «БЕСТ-Новострой»

«Уровень цен продолжает расти. Самая дорогая недвижимость первичного рынка представлена в курортных зонах Южного берега Крыма. Так, например, в Ялте она составляет 381,8 тыс. руб., а в Алуште — 374,6 тыс. руб. за кв. м. Средний ценовой сегмент (184,6–239,9 тыс. руб.) характерен для Западного и Восточного Крыма, а также крупных городских агломераций. Самые доступные локации со средней ценой квадратного метра ниже 160 тыс. руб. — побережье Азовского моря и степной Крым»,— рассказал Андрей Стряпухин.

Лидерами по росту цен за три года, по данным «БЕСТ-Новострой», стали Керчь и Ялта, где цена квадратного метра выросла на 125 и 89% соответственно. При этом наибольший рост за год продемонстрировали Алушта (+35% — с 277,2 до 374,6 тыс. руб.), Евпатория (+26% — с 190,2 до 239,9 тыс. руб.) и Саки (+23% — с 161,7 до 198,7 тыс. руб.).

В то же время стоимость квадратного метра недвижимости снизилась за год в Черноморском (–21% — с 233,2 до 184,6 тыс. руб.), Керчи (–2% — с 199,2 до 195,7 тыс. руб.) и Судаке (–1% — с 236,2 до 233,4 тыс. руб.).

«Отметим, что коррекция цен связана с изменением структуры экспозиции. Произошло перераспределение предложения, на рынок вышли новые проекты с большей удаленностью от моря и невысоким уровнем позиционирования, изменился пул предложения в уже реализуемых комплексах и так далее»,— рассказали в «БЕСТ-Новострой».

Топливный фактор — не поме­­­ха

Топливный кризис не отразится на ценах и спросе по квартирам, поскольку спрос на квартиры формируют преимущественно жители Крыма, считает Андрей Стряпухин. По его словам, ситуация с дефицитом бензина и отключением электроэнергии на полуострове может оказать локальное негативное влияние на туристический поток и текущий спрос в сегменте квартир и апартаментов, однако этот фактор будет носить краткосрочный характер.

«Основной объем спроса формируют жители материковой части, которые приобретают недвижимость дистанционно. Во время нестабильности количество людей, готовых приехать для личного осмотра, уменьшается. При этом в структуре сделок высокая доля онлайн-покупок. Возможно, будет небольшая временная просадка объемов продаж. Ценовая политика не поменяется, но возможно изменение условий реализации (льготный период, индивидуальные условия, изменение условий рассрочки и пр.). Вопреки сложившейся ситуации, спрос остается стабильным, а цена за квадратный метр продолжает расти»,— резюмировал господин Стряпухин.

Напомним, в конце мая в Крыму и Севастополе возник дефицит топлива. На автозаправочных станциях были введены ограничения на продажу бензина и ДТ. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что «в определенные дни топлива в свободной продаже не будет», но власти Крыма работают над решением проблемы с федеральным центром.

Дмитрий Михеенко