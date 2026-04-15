«Люди продолжают улучшать жилищные условия вне зависимости от конъюнктуры»

В первом квартале 2026 года в Краснодаре ввели 132 758 кв. м общей площади многоквартирных жилых домов, что на 85%, или 768 071 кв. м, меньше, чем за тот же период 2025 года (900 829 «квадратов»). Такие данные сообщили в городском департаменте архитектуры и градостроительства. Директор по продажам ЮФО ГК Dogma Алексей Некрасов рассказал «Ъ-Кубань» о причинах снижения ввода жилья.

Алексей Некрасов

«Такое снижение чаще всего связано не с резким сокращением строительства, а с тем, как именно распределяются завершения объектов во времени. Ввод жилья зависит от того, какие проекты и когда дошли до финальной стадии сдачи (а строительство многоквартирных домов обычно занимает несколько лет). Поэтому результат конкретного квартала отражает не текущую активность, а результаты запусков прошлых лет. В строительстве это нормально: ввод жилья часто происходит не равномерно, а этапами, когда застройщики оформляют сдачу сразу нескольких корпусов или очередей. В итоге это скорее отражает естественные колебания графика сдачи жилья и разницу в наборе завершенных проектов между периодами, чем какую-то устойчивую негативную тенденцию.

Скорее всего, в краткосрочной перспективе такое снижение не приведет к заметному росту цен. Показатель ввода за один квартал — это слишком короткий срез, и рынок недвижимости обычно реагирует не на отдельные колебания, а на устойчивые тренды в течение нескольких лет.

Важно учитывать, что на стоимость недвижимости одновременно влияют и другие факторы: ипотечные ставки, доходы населения, программы господдержки и общий экономический фон.

Рост спроса формируется под влиянием нескольких факторов одновременно. Решение о покупке зависит от ипотечных условий, уровня инфляции, государственной политики и интересов покупателей.

Также важную роль играет внутренняя миграция — приток населения в крупные города, включая Краснодар и черноморское побережье, традиционно поддерживает интерес к жилью.

Заметную роль играет поведение инвесторов. При снижении доходности альтернативных инструментов часть средств может перетекать в недвижимость как в более понятный и надежный актив, особенно в крупных и быстрорастущих городах.

Кроме того, люди продолжают улучшать жилищные условия вне зависимости от внешней конъюнктуры. Переезд из аренды в собственное жилье, расширение площади при росте семьи, смена района. Это создает устойчивую базу покупателей даже при колебаниях ставок.

В целом рынок остается динамичным. Он продолжает развиваться, застройщики адаптируются к изменениям потребительских предпочтений и экономики.

Один из заметных трендов — смещение фокуса с количества на качество. Покупатели все чаще обращают внимание не только на метраж, но и на инфраструктуру, благоустройство, транспортную доступность и концепцию жилых комплексов. Поэтому проекты комплексного освоения территорий продолжают оставаться наиболее устойчивыми и востребованными.

Также постепенно меняется структура сделок: при изменении ипотечных условий растет доля стандартной ипотеки и различных форм рассрочек, которые застройщики активно используют как инструмент поддержки спроса».