ИЖС на паузе

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) сохраняет доминирующее положение в структуре ввода жилья на юге России. Однако объемы строительства сократились на 16–58% в зависимости от региона. Больше всего спад почувствовал на себе Краснодарский край. При этом, по данным отраслевых экспертов, предложения на рынке частного сектора по-прежнему достаточно, но спрос стал более осознанным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем ввода частных домов на Кубани снизился год к году на 58,9%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Объем ввода частных домов на Кубани снизился год к году на 58,9%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае индивидуальное жилищное строительство в первом квартале 2026 года заняло 78,2% от общего объема ввода жилья, сообщили «G» в департаменте по архитектуре и градостроительству региона. По данным ведомства, за январь—март введено 553,8 тыс. кв. м частных домов против 1,35 млн кв. м в первом квартале прошлого года. Таким образом, объем ИЖС на Кубани снизился год к году на 58,9%.

В министерстве строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Республики Адыгея сообщили «G», что в январе—апреле 2026 года индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 140,03 тыс. кв. м жилья. Это составляет 60,14% от общего ввода по региону, который достиг отметки 232,85 тыс. «квадратов». В министерстве пояснили, что годом ранее за аналогичный период 2025 года объем строительства частных домов превышал нынешний уровень на 27 тыс. кв. м, составив 167,04 тыс. «квадратов». Тогда доля ИЖС в общей структуре достигала почти 66% при совокупном вводе в 253,5 тыс. кв. м.

По итогам первого квартала 2026 года в Республике Крым ИЖС заняло 80,6% от общего объема ввода — 197,2 тыс. кв. м из 244,6 тыс. кв. м жилья, сообщили в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона. При этом объем строительства сократился на 56,3% от прошлогоднего показателя.

По данным министерства строительства Ростовской области, в первом квартале 2026 года введено в эксплуатацию 333,6 тыс. кв. м ИЖС, что составляет 76% от общего объема введенного жилья. Темп введенного в январе—марте текущего года ИЖС к аналогичному периоду 2025 года составил 60%.

Рост ставок и неопределенность

Директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов констатирует, что рынок ИЖС на юге России в первом полугодии 2026 года показал снижение ориентировочно на 10–15% по числу сделок и начатых проектов по сравнению с 2025 годом.

«Снижение выражено неравномерно: наиболее заметно в сегменте эконом и у проектов без готовой инфраструктуры; сегмент под ключ сократился меньше. Основные причины — повышение кредитных ставок и страх неопределенности, который сокращает покупательную способность и мотивацию к большим долгосрочным расходам. Параллельно выросли затраты на материалы и логистику, что подтолкнуло часть застройщиков к корректировке цен. Местные факторы также играют роль: дефицит готовых участков, сложность и замедление оформления коммуникаций, сезонные задержки в поставках и рабочей силе. В итоге часть сделок отложена на более поздние сроки, а не отменена полностью — это важно при прогнозировании восстановления»,— комментирует эксперт.

Кандидат экономических наук Сергей Гатауллин отмечает, что резкое сокращение объема ввода в эксплуатацию ИЖС на юге за первые четыре месяца 2026 года связано с обвалом выдачи ипотеки аналогичного периода прошлого года. «Формирующийся сегмент промышленного ИЖС оказался крайне чувствителен к сокращению бюджетного импульса. В целом этот сегмент имеет значительный потенциал роста, однако дальнейшая динамика будет определяться как денежно-кредитной политикой, то есть доступностью заемных средств, так и совершенствованием механизмов оценки залоговой стоимости недвижимости такого типа — снижением повышенных дисконтов по мере формирования прозрачного и стандартизированного рынка»,— считает экономист.

Доля ИЖС в общем объеме ввода жилья в Южном федеральном округе Республика Крым — 80,6% Краснодарский край — 78,2% Ростовская область — 76,0% Республика Адыгея — 60,1% По данным профильных региональных министерств

Вместе с тем основательница, CEO Lekhto group (Краснодарский край) Мария Лехто отмечает, что за последние годы малоэтажное строительство на юге из нишевого сегмента превратилось в один из ключевых драйверов рынка жилья, а сейчас входит в фазу более трезвой, инвестиционно-осмысленной стадии. «Для инвестора это означает: эпоха "покупай любое — вырастет само" заканчивается, начинается эпоха отбора локаций и концепций. По сути, по темпам прироста малоэтажка уже стабильно обгоняет многоэтажное строительство, в том числе на юге»,— отмечает эксперт.

Директор по развитию компании «Соколия» (Крым), концептолог и продуктолог в сфере девелопмента Ирина Изотова говорит, что, несмотря на неоднозначную экономическую ситуацию, малоэтажное строительство остается одним из самых устойчивых сегментов рынка жилья. По ее данным, в последнее время наблюдается устойчивый рост спроса на загородное жилье. «Если в 2021 году речь шла примерно о 25–30 договорах подряда в год, то сегодня этот показатель приближается к 60 объектам ежегодно»,— отметила Ирина Изотова.

Покупатель ищет среду

Тренды, которые видны ежедневно в работе по Сочи, Крыму, Анапе, совпадают с общероссийской картиной, отмечает госпожа Лехто: «Смена мотива спроса. Покупателя мало интересует просто дом "в чистом поле" — он ищет готовую среду: дороги, школу, детсад, сервисы, управляющую компанию. Тема "малоэтажного хаоса" без инфраструктуры стала одной из главных претензий к рынку. Кроме того, происходит консолидация застройщиков. Рост себестоимости и стоимости денег вымывает слабых игроков: до 60% девелоперов юга в 2026 году могут остаться без прибыли. В курортных зонах юга усиливается спрос на более качественные и концептуальные проекты, что отражается и в прогнозах по росту цены квадратного метра».

Ирина Изотова также называет переход от строительства отдельных домов к созданию жилой среды главным трендом рынка. «Еще недавно рынок в значительной степени был представлен моделью "участок плюс подряд". Сегодня покупатель все чаще оценивает не только дом, но и качество окружения: архитектурный облик поселка, благоустройство, безопасность, соседство, дороги, сервис, общественные пространства, перспективы развития территории и текущее благополучие локации. Фактически рынок начинает двигаться от индивидуального строительства к малоэтажному девелопменту. Люди все реже покупают дом как объект и все чаще выбирают среду, в которой хотят прожить ближайшие десятилетия своей жизни. Отсюда второй важный тренд — запрос на предсказуемость. Покупатель хочет понимать, как будет вести себя место, локация, а не только его дом»,— говорит эксперт.

Что касается спроса, то, по ее оценке, он остается устойчивым, но стал гораздо более осознанным. «Если раньше покупатели часто выбирали между квартирой и домом преимущественно по цене, то сегодня в центре внимания оказываются качество жизни, приватность, наличие собственного пространства, безопасность детей, возможность проводить больше времени на воздухе. После периода стремительной урбанизации многие семьи начинают искать баланс между доступностью города и преимуществами жизни за его пределами. Стало отчетливо проявляться, что покупатель сегодня выбирает не столько дом, сколько способ прожить свою жизнь»,— объясняет Ирина Изотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Юге популярны индивидуальные дома 100–180 кв. м с участком — базовый выбор семей, переезжающих на ПМЖ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ На Юге популярны индивидуальные дома 100–180 кв. м с участком — базовый выбор семей, переезжающих на ПМЖ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ценник в «квадрате»

Несмотря на снижение объемов строительства, стоимость квадратного метра на рынке ИЖС продолжает расти. Это происходит под влиянием нескольких факторов: удорожания строительных материалов, инженерной инфраструктуры, логистики, рабочей силы и финансовых ресурсов, делится Ирина Изотова. По ее данным, средняя стоимость сделки в 2021 году составляла 5,5–6 млн руб. (включая участок), сейчас — 10–13 млн руб.

Андрей Иванов говорит, что за последний год себестоимость строительства индивидуальных домов выросла в среднем на 12–20%. «В Ростове-на-Дону цифра ближе к 15–17%. Разброс зависит от типа проекта, степени готовности инженерии и привлечения импортных материалов. Ключевые драйверы роста: резкое удорожание базовых материалов (газобетон, металлические конструкции, утеплители), увеличение цен на горюче-смазочные материалы и транспорт. Кроме того, выросли расходы на подготовку участка и подключение к инженерным сетям (электричество, вода, канализация)»,— отмечает он.

По данным Марии Лехто, себестоимость малоэтажного строительства на юге растет быстрее, чем доходы покупателей: «Причины — подорожание материалов, инженерных сетей, рабочей силы и высокая стоимость проектного финансирования. Для отдельных форматов малоэтажки ставка финансирования может доходить до 24,5% годовых, что делает модель крайне чувствительной к любым задержкам и перерасходам. Это неминуемо отражается на конечной цене».

В Краснодарском крае, по прогнозу госпожи Лехто, стоит ожидать дальнейший рост стоимости квадратного метра в новостройках на 5–10% в 2026 году. При этом в курортных точках Сочи, Геленджика и побережья малоэтажные проекты часто торгуются с премией к среднерегиональной цене за счет дефицита земли и статуса локации.

Оценивая баланс спроса и предложения, госпожа Лехто отмечает, что формально многие южные регионы демонстрируют признаки насыщения по объему ввода жилья. Однако по качественным проектам с продуманной концепцией ощущается дефицит. «Часть девелоперов либо тормозит новые запуски из-за дорогих денег и неопределенности, либо выходит из проектов. На горизонте нескольких лет это создает риск провала по предложению: к моменту улучшения условий кредитования и стабилизации ставок качественных объектов на рынке может не хватать. Для инвестора это типичная точка перелома цикла»,— отмечает эксперт.

К примеру, по ее словам, Сочи прошел классическую траекторию стабилизации цены. Массовый рост цен в 2020–2023 годах сменился фазой, когда средний объект перестал успевать по доходности за ключевой ставкой. В ряде сегментов город уже описывают как «рынок зрелой стагнации» — место, где статус и престиж есть, а инвестиционная идея в массовом продукте ослабла.

«В нашей практике наглядный пример — малоэтажный комплекс бизнес-класса в одной из центральных прибрежных зон Сочи (условно назовем его "закрытый клубный квартал"). Старт продаж — в 2021 году. Ценовой коридор старта — 250–270 тыс. руб. за кв. м. Текущий диапазон сделок по аналогичным объектам в этой части города — 350–380 тыс. руб. за кв. м при качественной отделке и управлении. Здесь я опираюсь на общерыночные оценки по Сочи и динамику роста цен на юге. Главный урок для инвестора: в Сочи сегодня имеет смысл заходить не в любой "квадрат с видовым обещанием", а в редкие, тщательно выверенные проекты с сильной управляющей моделью — в том числе малоэтажные клубные объекты ограниченного объема, где есть эффект дефицита и понятная стратегия аренды. Массовый хаотичный сегмент, наоборот, может давать доходность ниже ключевой ставки»,— объясняет Мария Лехто.

При этом Крым сейчас, по ее словам,— классический пример «рынка на паузе». Ограниченная транспортная доступность сдерживает турпоток и спрос, что удерживает цены от агрессивного роста, в отличие от Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка утверждают, что сегодня в тренде малоэтажные дома с полноценной городской инфраструктурой, а не просто «строения в поле»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Участники рынка утверждают, что сегодня в тренде малоэтажные дома с полноценной городской инфраструктурой, а не просто «строения в поле»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рациональный подход

Наиболее востребованными остаются дома площадью 90–140 кв. м, рассчитанные на постоянное проживание семьи, отмечает госпожа Изотова. «Размер "дачного" формата 70–85 кв. м тоже популярен для сценариев "выходного дня". В сегменте, с которым работает наша компания, исчез запрос на двухэтажные конструкции, на площади больше 150 кв. м.

Покупатели становятся более рациональными. Запрос постепенно смещается от "большого дома" к "удобному дому"»,— говорит директор компании «Соколия».

Мария Лехто добавляет, что на юге популярны индивидуальные дома 100–180 кв. м с участком. Это базовый выбор семей, переезжающих на ПМЖ в Краснодарский край, Крым или в горные зоны. «Таунхаусы и дуплексы набирают популярность как более доступная альтернатива отдельному дому с готовой инфраструктурой и понятным управлением. Клубные малоэтажные дома в три этажа (в том числе апарт-отели) в курортных локациях Сочи, Архыза, Алтая. Здесь основной драйвер — доходность и управляемость, а не только проживание. По планировкам рынок смещается в сторону функциональных домов и апартаментов 80–140 кв. м и компактных таунхаусов вместо "дворцов без смысла"»,— комментирует основательница и CEO Lekhto group.

Рынок взрослеет

Ближайшие годы станут периодом взросления рынка малоэтажной недвижимости, считает Ирина Изотова. По ее словам, будущее отрасли связано не столько с ростом количества домов, сколько с ростом качества проектов. Покупатель, отмечает эксперт, становится более требовательным, а значит, будет возрастать значение мастер-планирования, инженерной обеспеченности, архитектуры, сервисов и управления территориями.

Следующий этап развития рынка, считает Ирина Изотова,— переход от строительства домов к созданию и управлению полноценной жилой средой. При этом, говорит эксперт, отрасль сталкивается с традиционными вызовами: стоимость финансирования, инженерная инфраструктура, кадровый дефицит, рост себестоимости.

«Однако стратегически самым важным вызовом я считаю необходимость перехода от подрядной модели к девелоперской. Для многих региональных компаний это непростой путь. Он требует новых компетенций, другого масштаба ответственности и значительных инвестиций в инфраструктуру. Но именно этот путь, на мой взгляд, определит развитие малоэтажной недвижимости в ближайшее десятилетие. Главный риск для застройщика сегодня — остаться в роли подрядчика там, где рынок уже ждет девелопера»,— делится Ирина Изотова.

Мария Лехто в ближайшие пять—десять лет ожидает сохранения высокой доли индивидуального и малоэтажного жилья — 60–65% ввода и более по стране при сильной роли южных регионов, при условии отсутствия новых неожиданных потрясений в экономике. Перехода от хаотичного ИЖС к мастер-планированным малоэтажным кварталам и курортным кластерам. Укрепления связки «малоэтажка + туризм + сервис» в регионах вроде Сочи, Крыма, Алтая и Архыза. Дальнейшего развития индустриального и деревянного домостроения как ответа на рост себестоимости и на тренд на все натуральное и экологичность. Среди рисков эксперт называет политическую обстановку и снижение доходов населения.

Андрей Иванов в краткосрочной перспективе ожидает постепенной стабилизации. По его словам, если финансовые индикаторы и стоимость материалов перестанут демонстрировать резкие колебания, спрос начнет восстанавливаться, а при благоприятном сценарии — объемы могут вернуться к уровням 2024–2025 годов в течение 12–18 месяцев.

«Долгосрочно рынок будет двигаться в сторону стандартизации и цифровизации процессов: типовые проекты, модульное строительство, прозрачные онлайнинструменты для расчета стоимости и управления проектом. Выиграют игроки, которые смогут предложить четкие сроки, фиксированные бюджеты и гарантийное сопровождение. Для регионов важно развивать инфраструктуру и упрощать процедуры подключения — это ключевой фактор для оживления спроса на индивидуальное строительство»,— резюмировал руководитель риелторской компании.

Наталья Решетняк