«Основным фактором, влияющим на динамику, остаются условия ипотечного кредитования»

Краснодар стал лидером среди крупных российских городов по числу сделок с жильем, согласно исследованию аналитиков «Циан». По данным сервиса, в столице Кубани ежемесячно заключается 3,3 сделки на тысячу жителей, или около 39 сделок в год, что почти вдвое выше среднего показателя по крупным городам, где фиксируется 1,8 сделки в месяц (около 20 в год). Директор департамента ценообразования и аналитики ГК Dogma Анна Никольская рассказала «Ъ-Кубань», с чем связан рост сделок на рынке жилья в Краснодаре.

Анна Никольская

«Во многом это связано с высоким внутренним миграционным приростом — ежегодный рост населения города на 2–3% создает стабильный спрос на жилье. Также на рынке представлен широкий выбор новых квартир, что позволяет людям найти жилье, соответствующее их потребностям. В 2025 году ввод многоквартирного жилья в городе увеличился почти в 5 раз, а объемы строительства выросли на 33%. Сохраняется высокая инвестиционная привлекательность города. Доходность от аренды составляет 6–8% годовых, что делает недвижимость интересной для вложений даже в условиях высокой ключевой ставки.

Краснодар лидирует по количеству сделок на рынке жилья среди крупных городов России из-за высокой активности покупателей и разнообразного предложения. Город остается одним из главных центров внутренней миграции, благодаря климату и качеству жизни, куда переезжают жители Сибири, Урала, центральных регионов России.

По данным Дом.РФ, средняя сумма сделки в Краснодаре за 2025 год составила 7,2 млн руб., что на 5,8% больше, чем в 2024 году (6,8 млн руб.). На начало 2026 года (январь-февраль), средняя сумма сделки составила 7,1 млн руб., что на данный момент соответствует показателям прошлого года.

По информации Росреестра, в 2025 году наибольшую долю (85,2%) составили сделки с привлечением ипотечных средств, что делает город лидером в РФ по этому показателю. На начало 2026 года (январь-февраль) доля ипотечных сделок составила 90,6%, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период (январь-февраль) 2025 года (73,4%).

Перспективы роста количества сделок на рынке жилья Краснодара в 2026 году оцениваются как умеренные с тенденцией к стабилизации после периода ажиотажа ипотечного кредитования, которые сейчас являются основным драйвером первичного рынка. Можно ожидать, что часть покупателей будет обращать внимание на вторичное жилье, увеличится доля сделок без использования заемных средств, а также сохранится интерес к базовым ипотечным программам. Основным фактором, влияющим на динамику рынка, остаются условия ипотечного кредитования, а дальнейший рост во многом будет зависеть от того, как будут развиваться и поддерживаться существующие программы».