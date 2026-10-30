Здравствуй, племя младое, незнакомое!

— Мы в 1961–1963-м создавали там исследовательский реактор,— рассказал мне Алексей Лихачев.— И только переворот 1966 года заставил Советский Союз уйти из Ганы... И, кстати, Гана вернулась к этой энергетике в 90-х уже по понятным причинам без нашей помощи. И в 94-м... Китайцы помогали... И в 94-м году они запустили исследовательский реактор. Ну, между нами, он такой был своеобразный, но тем не менее был и есть. И сейчас они лет семь устойчиво ищут вендора для гигаваттной станции.