Ушли на гибкий график

Рынок коммерческой недвижимости Краснодарского края, как и всего юга России, к началу 2026 года входит в фазу жесткой структурной перестройки: спрос уходит от крупных универсальных площадей к небольшим объектам с понятной функцией, устойчивым трафиком и прогнозируемым арендным доходом. По словам аналитиков, наиболее ликвидными становятся стрит-ритейл, коммерческие помещения в жилых комплексах, пункты выдачи заказов, районные сервисы и складская недвижимость. Крупные ТРЦ без развлечений, отдельно стоящие магазины без стабильного потока, цокольные помещения и офисы без отделки и парковки постепенно теряют привлекательность.

На открытом рынке новые коммерческие помещения чаще всего предлагаются в формате стрит-ритейла на первых этажах жилых комплексов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На открытом рынке новые коммерческие помещения чаще всего предлагаются в формате стрит-ритейла на первых этажах жилых комплексов

На рынке коммерческой недвижимости Краснодара инвесторы все чаще ищут готовый арендный бизнес с действующим арендатором и сроком окупаемости до десяти лет, а арендаторы — компактные помещения на первой линии, с коммуникациями, парковкой и минимальными затратами на запуск. Об этом “Ъ-Недвижимость” рассказала исполнительный директор департамента коммерческой недвижимости, партнер компании «Аякс» Надежда Звягина. По ее словам, стоимость коммерческих помещений в городе колеблется от 120–140 тыс. руб. за кв. м в локациях массового предложения до 500–750 тыс. руб. за кв. м в центре. Но высокая цена, отмечает эксперт, уже не всегда означает высокую доходность.

Арендные ставки варьируются от 700 руб. за кв. м на периферии до 5 тыс. руб. в сильных местах с устойчивым потоком. Торговые центры вынужденно меняют модель, превращаясь из площадок для покупок в пространства досуга, еды, сервисов, коворкингов и мероприятий.

Офисный рынок раскалывается: устаревшие помещения конкурируют скидками, а качественные бизнес-центры и сервисные офисы сохраняют спрос. По мнению экспертов, в ближайшие годы рынок будет оценивать уже не столько квадратные метры, сколько способность объекта создавать трафик, выручку и устойчивый денежный поток.

Метрам нужен сценарий

Коммерческая недвижимость на юге России перестала быть рынком универсальных помещений. Формула «купить площадь и ждать арендатора» все хуже работает как для инвесторов, так и для девелоперов. На смену ей приходит более жесткая модель, где каждый объект должен иметь понятный сценарий использования: пункт выдачи заказов, кофейня, пекарня, аптека, магазин у дома, мини-склад, сервисный офис или помещение под локальные услуги.

Надежда Звягина называет происходящее «фазой структурной перестройки». По ее словам, «ключевой тренд — это смещение спроса от крупных универсальных площадей к форматам с понятной функцией и стабильным денежным потоком». В первую очередь, уточняет эксперт, речь идет о стрит-ритейле, коммерции в жилых комплексах и небольших помещениях под услуги и e-commerce.

Самый востребованный размер также изменился. Покупатель и арендатор все чаще выбирают не большие залы, а компактные площади до 100–150 кв. м, а в ряде случаев — еще меньше. Коммерческий директор ГК «Метрикс Девелопмент» Юлия Сидорова говорит, что наибольший спрос сегодня сосредоточен в сегменте 35–90 кв. м в новых районах с высокой плотностью населения. «Это помещения под повседневную коммерцию: магазины у дома, кафе, салоны красоты и бытовых услуг, пункты выдачи заказов»,— отмечает она.

Такая трансформация выглядит не как краткосрочная реакция на экономическую неопределенность, а как изменение модели потребления, считают участники рынка. По их словам, жители новых районов больше не готовы регулярно ехать за базовыми товарами и услугами в крупные торговые центры. Они ожидают, что кофе, аптека, ПВЗ, салон услуг и небольшой продуктовый магазин будут находиться в шаговой доступности. Поэтому коммерция вслед за покупателем уходит ближе к дому.

Пункты выдачи стали якорями

Одним из главных бенефициаров новой модели стали пункты выдачи заказов. Еще недавно они воспринимались как техническая надстройка к онлайн-торговле, но теперь превратились в полноценный элемент коммерческой инфраструктуры. В ряде жилых комплексов ПВЗ работают почти как якорные арендаторы: они генерируют регулярный поток, повышают узнаваемость помещения и формируют соседний спрос на кофе, продукты и бытовые услуги.

«Отдельно стоит отметить рост сегмента пунктов выдачи заказов, они стали системным элементом рынка и часто выступают якорными арендаторами»,— говорит Надежда Звягина. По ее оценке, ликвидными становятся объекты с высокой проходимостью, хорошей визуальной доступностью и небольшой площадью. Именно такие помещения проще всего адаптировать под операторов e-commerce, районные сервисы и сетевые форматы.

Доля онлайн-торговли усиливает давление на традиционный ритейл. Руководитель департамента продаж коммерческой недвижимости СК «Семья» Инна Грибанова отмечает, что маркетплейсы забирают все большую часть потребителей, а в Краснодаре этот показатель, по ее оценке, превышает 50%. «По-прежнему в тренде небольшие площади под ПВЗ. Но юг России — большой аграрный и логистический хаб, поэтому основной тренд на рынке коммерции — складская недвижимость»,— говорит она.

ПВЗ становятся не только витриной e-commerce, но и драйвером спроса на логистику. Чем больше заказов уходит в онлайн, тем выше потребность в складах, сортировке, доставке последней мили и небольших помещениях на первых этажах. В результате коммерческий рынок начинает работать как связанная система: склад, мини-хаб, пункт выдачи и районный сервис обслуживают одного и того же потребителя, просто на разных этапах покупки.

Склады обошли витрины

Складская недвижимость становится одним из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов на юге России. Здесь совпали несколько факторов: аграрная специализация региона, рост внутренней логистики, развитие маркетплейсов, миграция бизнеса из центральной части страны и расширение малого предпринимательства.

Инна Грибанова оценивает рост спроса на складские помещения — от крупных логистических центров до мини-складов площадью 150–500 кв. м — на уровне 15–18% в год. «Инвестиционно привлекательным остается складской и производственный сектор. Активность сохраняется и в ритейле: востребованы помещения под сетевые супермаркеты или земельные участки под строительство таких объектов. Однако финансовые модели сетей меняются: часть крупных игроков переходит от фиксированной ставки к арендным платежам, завязанным на валовую выручку. Для инвесторов это снижает предсказуемость дохода и охлаждает интерес к некоторым готовым арендным бизнесам»,— комментирует госпожа Грибанова.

По ее словам, на перспективу складской сегмент также будет меняться: отдельно стоящие склады постепенно уступят место управляемым хабам, где инвестор сможет приобрести долю или блок, а затем передать актив в профессиональное сервисное управление. «Такая модель делает складскую недвижимость ближе к институциональному продукту: доходность зависит не только от арендатора, но и от качества оператора, загрузки, логистической связности и стандарта управления»,— говорит эксперт.

Новостройки забрали коммерцию

Новые жилые комплексы стали главным полем конкуренции за коммерческий спрос. Девелоперы все чаще рассматривают помещения на первых этажах не как остаточный продукт, который можно продать отдельным инвесторам, а как элемент качества жилой среды. Коммерческая инфраструктура влияет на привлекательность проекта не меньше, чем благоустройство, дворы и социальные объекты.

Инна Грибанова отмечает, что в новых ЖК девелоперы «уходят от точечной продажи коммерческих помещений под стихийные бизнесы» и переходят к концептуальному размещению коммерческой инфраструктуры внутри проекта, особенно с учетом комплексного развития территорий. Это означает, что состав арендаторов, форматы помещений, входные группы, витрины и пешеходные потоки должны проектироваться заранее.

Спрос в Краснодаре, по словам Надежды Звягиной, остается устойчивым и локально растет в районах активной жилой застройки. «Это напрямую связано с продолжающимся притоком населения и развитием новых микрорайонов»,— говорит она. Но баланс спроса и предложения неоднороден: в новых жилых комплексах часто наблюдается дефицит качественных помещений, а в старом фонде сохраняется избыток объектов с низкой ликвидностью.

На рынке уже сформировался набор требований к успешному помещению. Это первая линия, высокий пешеходный или автомобильный трафик, витринность, отдельный вход, возможность гибкой планировки, коммуникации под общепит, отсутствие большого количества колонн и монолитных стен, парковка или удобный подъезд. Если этих параметров нет, даже новый дом и перспективный район не гарантируют быстрой сдачи, считают эксперты “Ъ-Недвижимость”.

Цена уступила место потоку

Краснодарский рынок коммерческой недвижимости становится все менее однородным по цене. «Цены сейчас формируются не только локацией, но и качеством денежного потока. Один и тот же район может давать кратно разные показатели в зависимости от трафика, арендатора и характеристик помещения»,— объясняет Надежда Звягина. По ее оценке, стоимость покупки в центральных и развитых районах Краснодара может достигать 300–350 тыс. руб. за кв. м, в спальных районах чаще находится в диапазоне 120–220 тыс. руб. за кв. м. По аренде разброс составляет от 700–1,5 тыс. руб. за кв. м на периферии до 3–5 тыс. руб. в сильных локациях.

Инна Грибанова дает более широкую вилку по центру: исторически самые дорогие объекты могут стоить 500–750 тыс. руб. за кв. м при арендной ставке 2,5–5 тыс. руб. за кв. м. Но, по ее словам, «коммерция в центре — это больше про престиж, а не про доходность и окупаемость». В районах с высоким объемом предложения, например на Западном обходе, цены начинаются от 120–140 тыс. руб. за кв. м, аренда — от 700 до 2 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость коммерческих помещений по городу, по ее оценке, составляет 160–180 тыс. руб. за кв. м при средней ставке 1,5–2 тыс. руб.

Юлия Сидорова приводит показательную разницу между этажами: помещения площадью 60–70 кв. м в цокольных этажах Краснодара стоят около 3,5–4,2 млн руб., аналогичные площади на первых этажах — в среднем 7–8,5 млн руб. «Разброс стоимости все меньше определяется районом как таковым и все больше — качеством окружения и реальным пешеходным и автомобильным трафиком»,— говорит она.

Инвесторы стали считать срок

Главный запрос инвестора теперь — не просто покупка помещения, а покупка прогнозируемого денежного потока. Наиболее популярный объект — готовый арендный бизнес с действующим арендатором, понятной ставкой и сроком окупаемости до десяти лет. Чем ниже риск вакансии и затрат на ремонт, тем выше интерес.

«Сегодня инвестор ориентируется на окупаемость, стабильность арендатора и будущую ликвидность. Типовой запрос — компактное помещение с понятной функцией и прогнозируемым денежным потоком»,— говорит Надежда Звягина. По ее словам, со стороны арендаторов усилилась роль сетевых компаний, франшиз и операторов e-commerce, тогда как локальный бизнес стал осторожнее, что влияет на скорость заполнения вторичных объектов.

Инна Грибанова подтверждает: самый популярный запрос от инвесторов — ГАБ с действующим арендатором и сроком окупаемости до десяти лет. Но рынок таких объектов становится сложнее. Не каждый сетевой арендатор одинаково надежен, не каждая ставка устойчива, не каждый договор обеспечивает прогнозируемую доходность. В ритейле усиливается модель платежей от оборота, а значит, собственник фактически разделяет с арендатором часть коммерческого риска.

Поэтому анализ сделки становится глубже. Инвестор должен оценивать не только цену за квадратный метр и текущую ставку, но и устойчивость арендатора, конкуренцию вокруг, платежеспособность аудитории, уровень заселенности ЖК, транспортную доступность, возможность смены профиля помещения и расходы на приведение объекта к требованиям следующего арендатора.

Торговые центры отдают площади досугу

Спрос на классический ритейл в торговых центрах, по словам Надежды Звягиной, постепенно снижается, и это долгосрочный тренд. Эксперт отмечает, что торговые центры адаптируются, смещая акцент с покупок на досуг: растет доля еды, развлечений и сервисов. «Фактически ТЦ становятся многофункциональными пространствами, где важна не только покупка, но и время, проведенное внутри»,— говорит госпожа Звягина.

Инна Грибанова оценивает падение спроса на аренду в крупных ТРЦ без развлекательной составляющей на 25–30%. По ее словам, бывшие магазины перепрофилируются в термальные комплексы, детские центры, коворкинги, площадки для мероприятий, а фудкорты меняют концепции с фастфуда на фудхоллы с авторской кухней. Такая трансформация является вынужденной: если торговый центр не может конкурировать с маркетплейсом по ассортименту и цене, он должен конкурировать временем, впечатлением и сервисом.

Юлия Сидорова считает, что часть классических крупных форматов — гипермаркеты и некоторые ТРЦ — теряют устойчивый трафик и все чаще выполняют функцию инфраструктуры для онлайн-заказов и доставки. То есть даже большие торговые площади начинают обслуживать не только офлайн-покупателя, но и онлайн-цепочку.

Складская недвижимость становится одним из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов на юге России

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Складская недвижимость становится одним из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов на юге России

Офис уходит из старого фонда

Офисный рынок, по словам Надежды Звягиной, можно охарактеризовать как стабильный, но с преобладанием предложения над качественным спросом. «Это особенно заметно в сегменте устаревших объектов»,— говорит эксперт. Основной спрос, по ее словам, формирует малый и средний бизнес, который выбирает компактные офисы и гибкие условия аренды. Ключевые требования — транспортная доступность и наличие парковки.

Инна Грибанова описывает ситуацию жестче: с одной стороны, в Краснодаре есть дефицит современных бизнес-центров в хороших локациях с доступной парковкой, с другой — падает спрос на офисы классов B и C, что давит на ставки. «Офисы без отделки и парковки уходят в историю — арендаторы не готовы сейчас к большим вложениям в ремонт»,— отмечает она. Среди трендов эксперт выделяет переезд в сервисные офисы с уборкой, ресепшеном и кофе-пойнтами, рост популярности коворкингов и посуточной аренды, а также децентрализацию: бизнес уходит из центра в спальные районы, экономя на аренде до 40%.

Таким образом, по словам экспертов, офис перестает быть обязательным постоянным пространством на весь штат. Он становится сервисом: его можно уменьшить, расширить, арендовать на день, использовать как переговорную, точку встреч или пространство для командной работы. Устаревший фонд, не способный предложить такую гибкость, вынужден конкурировать прежде всего ценой.

По словам коммерческого директора ГК «Носта» Виталия Каревского, современный офис должен быть технологичным, комфортным и готовым к использованию. «Востребованы помещения под ключ — с отделкой, мебелью, инфраструктурой и управляемыми операционными затратами. В новых проектах появляются зоны совместной работы, отдыха, питания, спортивные и event-пространства, зеленые рекреационные зоны. Даже open space возвращается, но уже в другом виде — с акустикой, зонированием и гибкими сценариями»,— комментирует эксперт.

Девелоперы собирают функции в кластеры

Еще один заметный тренд — переход от отдельных помещений к многофункциональным объектам. В рамках крупных жилых проектов и КРТ девелоперы все чаще строят отдельно стоящие коммерческие объекты: небольшие деловые центры, сервисные блоки, локальные офисы, торговые и бытовые пространства.

Виталий Каревский считает, что на открытом рынке новые коммерческие помещения чаще всего предлагаются в формате стрит-ритейла на первых этажах жилых комплексов, но у этого формата есть ограничения. «В таких проектах, как правило, отсутствует полноценная сервисная составляющая — и для арендаторов, и для собственников. Нет профессионального управления, нет бизнес-инфраструктуры, нет той среды, которая сегодня ожидается от качественного делового пространства»,— говорит он.

Поэтому, по мнению эксперта, особую ценность приобретают проекты, которые предлагают не просто помещения, а полноценный деловой продукт. «На практике лучше всего себя показывают качественные проекты в сильных локациях, которые способны сами становиться точками притяжения»,— отмечает господин Каревский.

Похожая логика будет распространяться и на другие сегменты. Торговые центры становятся многофункциональными комплексами, склады — управляемыми логистическими хабами, офисы — гибкими пространствами, а коммерция в ЖК — частью заранее спроектированной районной инфраструктуры. Рынок движется от набора помещений к управляемым сценариям.

Слабые объекты выпадают из оборота

Главный итог перестройки — поляризация. Надежда Звягина формулирует это прямо: «Рынок становится более полярным: ликвидные объекты дорожают и быстро находят арендатора, неликвид выпадает из активного оборота». К слабым форматам эксперты относят крупные площади без стабильного трафика, устаревшие помещения с неудачными характеристиками, торговые центры без концепции, офисы без парковки и отделки, цоколи без сформированного потока, а также отдельно стоящие магазины, потерявшие покупателя из-за маркетплейсов.

Юлия Сидорова говорит, что текущую ситуацию можно охарактеризовать как «временное затишье перед структурной перестройкой рынка». По ее словам, в выигрыше окажутся те, кто работает «не с площадями, а со сценариями использования и экономикой арендатора». «Это, пожалуй, ключевая формула нового цикла: коммерческая недвижимость больше не продает метры как самостоятельную ценность. Она продает возможность заработать на конкретном потоке»,— говорит госпожа Сидорова.

Именно поэтому, по словам экспертов, девелоперам и собственникам придется быстрее адаптировать объекты: внедрять сервисные модели управления, предлагать гибкие условия аренды, диверсифицировать портфель, менять назначение площадей и учитывать экономику арендатора еще на этапе проектирования.

Дмитрий Михеенко